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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8356835783588359
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:11

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование.
Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. :D
Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную :D
Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість
Отже
Є війна....
Є ми.
Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти....
З цим погоджуєтесь?
Якщо так
То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень
ми програємо бо маленькі і слабкі
ми не могли будувати армію
ми не повинні були будувати армію
пушкін хороший
російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...

і так далі і тому подібне
Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот...
При цьому
цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.

Я не сильно напряг вашу юридичну свідомість?
>>> Я роблю висновок
Супер. Теперь напомните, пожалуйста: вы из какой Ветви будете? - судовая/законодательная/ваш особый вариант? :D
А на підставі якого юридичного акту, представник секти НЕвсЬо так АднАзНачна пробує ЗАБОРОНИТИ мені мати свої висновки?
Це вам в педерацію , там як пуйло сказав-так ти й пишеш.

А тут я звертаюсь не тільки до своїх висновків, а ще й цікавлюсь думкою модераторів...При чому вони не завжди зі мною погоджуються(а якщо точніше-то частіше не звертають уваги ніж погоджуються)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:14

Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?

На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:21

  Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?

На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.

Согласно различным данным, на начало 2022 года ВВС Украины имели от 17 до 34 боеспособных Су-25, а ВКС России — от 179 до 192
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:22

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість
Отже
Є війна....
Є ми.
Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти....
З цим погоджуєтесь?
Якщо так
То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень
ми програємо бо маленькі і слабкі
ми не могли будувати армію
ми не повинні були будувати армію
пушкін хороший
російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...

і так далі і тому подібне
Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот...
При цьому
цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.

Я не сильно напряг вашу юридичну свідомість?
>>> Я роблю висновок
Супер. Теперь напомните, пожалуйста: вы из какой Ветви будете? - судовая/законодательная/ваш особый вариант? :D
А на підставі якого юридичного акту, представник секти НЕвсЬо так АднАзНачна пробує ЗАБОРОНИТИ мені мати свої висновки?
Це вам в педерацію , там як пуйло сказав-так ти й пишеш.

А тут я звертаюсь не тільки до своїх висновків, а ще й цікавлюсь думкою модераторів...При чому вони не завжди зі мною погоджуються(а якщо точніше-то частіше не звертають уваги ніж погоджуються)

Это вы с чего такое странное толковани сделали - про замреты??? Делайте свои высновки сколько хотите. Что вам не разрешенно - запрещать кому бы то ни было на основании этих высновков - выражать свои высновки. - Конституция, если что - статья о Свободе Слова.
И да - "запоребрик" вы метко вспомнили: вот там, как раз, есть четкий список - что/кому/когда можно говорить и чего нельзя...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:29

Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:32

  Кочевник написав:
  Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?

На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.

Согласно различным данным, на начало 2022 года ВВС Украины имели от 17 до 34 боеспособных Су-25, а ВКС России — от 179 до 192

Теж бачив ці цифри на Вікіпедії
Мінімум 31 знищені з фото доказами. По факту більше. Тобто десь сотня ще точно залишалась, але в якому стані то є невідомо знаючи які кацапи балаболи.
Ukrainian
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  #<1 ... 8356835783588359
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