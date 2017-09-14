Ukrainian написав:

BIGor написав: Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді? а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії."Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів"."Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?