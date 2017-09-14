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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8357835883598360>
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:40

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".
"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.
https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25

Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?

Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:44

  BIGor написав:
  Ukrainian написав:
  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".
"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.
https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25

Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?

Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.

згуртувалися "свої" (колишні слуги двічінесудимого легітимного, вони ж ожезепізти), взяли реванш - зробили всіх разом
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:49

Міністр внутрішніх справ Баварії

На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні
:twisted: :twisted: :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:53

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Цікаво, чому РФ не нападе на Грузію і не захопить?
Бо в них переміг Іванішвілі. Якщо б в нас переміг Медведчук, то і на нас би не напали, а повільно довели до стану Білорусії...

Цікаво, чому Грузії розмовляє на грузинському, але це не заважає хй бути більше проросійською
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:55

  BIGor написав:
  Ukrainian написав:
  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".
"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.
https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25

Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?

Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.

В них погоняло є - ОляUa
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:20

  BIGor написав:
  Ukrainian написав:
  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".
"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.
https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25

Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?

Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.

Блюзнірство
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:45

  ЛАД написав:На вопросы вы не ответили. Выделение красным недоказанного и не самого умного утверждения это не ответ.
А в каком веке мы живём?

Как раз это утверждение доказано веками истории. Ты просто плохо знаешь историю и не разбираешься в сегодняшней войне. Все мои утверждения подтверждены фактами.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:52

  Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?

На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.

Особисто я в казки від 110-ї бригади не вірю.
Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.

Буває, коли ракети підвезли...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:58

  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?
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