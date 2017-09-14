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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8356835783588359
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:45

  ЛАД написав:На вопросы вы не ответили. Выделение красным недоказанного и не самого умного утверждения это не ответ.
А в каком веке мы живём?

Как раз это утверждение доказано веками истории. Ты просто плохо знаешь историю и не разбираешься в сегодняшней войне. Все мои утверждения подтверждены фактами.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:52

  Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?

На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.

Особисто я в казки від 110-ї бригади не вірю.
Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.

Буває, коли ракети підвезли...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:58

  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:11

  UA написав:Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?
"Страаанная жещина, страаанная..."
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:16

  UA написав:
  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?


Тому що ви йому заздрите .

Ukrainian здорова психічно людина , яка в змозі поміняти точку зору .
Ну знаходится у Канаді , то й що ? Хто тільки де не знаходится .....

Тут тільки хто напише лайно якесь про Україну --о , це "правдівий чіловек ".
Як тільки добре ставлення до країни --лживие сльози .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:17

  холява написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?


Тому що ви йому заздрите .

Ukrainian здорова психічно людина , яка в змозі поміняти точку зору .
Ну знаходится у Канаді , то й що ? Хто тільки де не знаходится .....

Тут тільки хто напише лайно якесь про Україну --о , це "правдівий чіловек ".
Як тільки добре ставлення до країни --лживие сльози .

Чому ви його мізки не бажаєте понюхати?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:24

Все, гисметео окончательно сошло в говно, переименовались в метеофор.уа, но начали зачем-то нам в колонке перепечатывать все кацапские "новости" со всех кацапских помоек, ссылки, которые у нас даже не открываются.
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