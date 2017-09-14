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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:45
ЛАД написав:
На вопросы вы не ответили. Выделение красным недоказанного и не самого умного утверждения это не ответ.
А в каком веке мы живём?
Как раз это утверждение доказано веками истории. Ты просто плохо знаешь историю и не разбираешься в сегодняшней войне. Все мои утверждения подтверждены фактами.
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unicdima
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:52
Ukrainian написав:
Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Особисто я в казки від 110-ї бригади не вірю.
Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.
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unicdima
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:57
unicdima написав:
Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.
Буває, коли ракети підвезли...
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:58
BIGor написав:Ukrainian
а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:11
UA написав:
Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?
"Страаанная жещина, страаанная..."
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:16
UA написав: BIGor написав:Ukrainian
а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?
Тому що ви йому заздрите .
Ukrainian здорова психічно людина , яка в змозі поміняти точку зору .
Ну знаходится у Канаді , то й що ? Хто тільки де не знаходится .....
Тут тільки хто напише лайно якесь про Україну --о , це "правдівий чіловек ".
Як тільки добре ставлення до країни --лживие сльози .
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холява
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:17
холява написав: UA написав: BIGor написав:Ukrainian
а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?
Тому що ви йому заздрите .
Ukrainian здорова психічно людина , яка в змозі поміняти точку зору .
Ну знаходится у Канаді , то й що ? Хто тільки де не знаходится .....
Тут тільки хто напише лайно якесь про Україну --о , це "правдівий чіловек ".
Як тільки добре ставлення до країни --лживие сльози .
Чому ви його мізки не бажаєте понюхати?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:24
Все, гисметео окончательно сошло в говно, переименовались в метеофор.уа, но начали зачем-то нам в колонке перепечатывать все кацапские "новости" со всех кацапских помоек, ссылки, которые у нас даже не открываются.
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