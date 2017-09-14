"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти.
Надайте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в Росії. Дійте негайно".
Тобто допомоги на 200 млрд. доларів не вистачило щоб купити цех станків щоб 100 людей робили українські КАБи чи ПВО?
Schmit написав:Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?
Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
Чого ні? Є якась аргументація? До 90-х років робили і балістичні ракети, і літаки, а через 40 років то вже дуже складно? Може на Україну санкції якісь накладено? Чи грошей не дають щоб сучасні верстати купити?
Можно и не сучасні верстати - більшість ракет якими нас б'ють виробництва 70 років минулого сторіччя, і я щиро дивуюсь хто та що через 50 років у 2024 році заважає нам робити такі ж (ну якщо звісно не брати теорію змови що "великий дядя" наказав битися тільки камінням).
Делать под землей. Иран смог, Хамас смог, немцы смогли 80 лет назад - что мешает делать так же?
Запустити таке виробництво це не фастфуд відкрити.
Да. Ролик про песика Патрона конечно проще быстрее и дешевле. Но за 2 года полномасштабки могли б уже и производство развернуть - или сколько для этого нужно - 5 лет, 10, 50? Кляти комнуяки запустили Южмаш в 1951 году через 10 лет после начала войны - у нас с 2013-го года прошло 11 лет - где заводы? Только виллы в Испании. Может таки надо меньше красть?
Багато в Україні молоді до 40 років з інженерними специальностями?
А те кто после 40-ка чем не устраивают? А, придется зарплату платить!
Делать под землей. Иран смог, Хамас смог, немцы смогли 80 лет назад - что мешает делать так же?
Запустити таке виробництво це не фастфуд відкрити.
Да. Ролик про песика Патрона конечно проще быстрее и дешевле. Но за 2 года полномасштабки могли б уже и производство развернуть - или сколько для этого нужно - 5 лет, 10, 50? Кляти комнуяки запустили Южмаш в 1951 году через 10 лет после начала войны - у нас с 2013-го года прошло 11 лет - где заводы? Только виллы в Испании. Может таки надо меньше красть?
Багато в Україні молоді до 40 років з інженерними специальностями?
А те кто после 40-ка чем не устраивают? А, придется зарплату платить!
Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Особисто я в казки від 110-ї бригади не вірю. Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.
ЛАД написав:"Азербайджан. Фінляндія. Афганістан" - не просто "малоймовірно", а безглуздо. Не буду подробно разбирать. Сирия, Африка - не смешно, это не войны для России. Так же, как и для США, или Европы, или Китая. Хотя интересы там есть у всех них.
В 2008 році "Україна" звучало так само безглуздо. Навіть в 2019 у велику війну в Європі(та й в принципі де небудь) вірили хіба міські божевільні. Повторюсь, це не питання грошей(хоча і їх можна було використати значно ефективніше), це питання бажання перш за все населення. Коли ви і вам подібні стали більшістю на виборах, то це стало одним з прапорців, що яблучко спіле і готове впасти йому в руки.
Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой.
А "бажання перш за все населення" воевать... Покажите мне хоть одну нормальную страну, где население хочет воевать. Германия времён Гитлера? Противостоять агрессии - другое дело. И не уподобляйтесь будивельнику: "яблучко спіле і готове впасти йому в руки", - я к этому не был готов и не готов сейчас. И "73%" тоже. Мне казалось, Вы умнее.