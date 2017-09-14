wild.tomcat написав:.......... а йому це пояснити не виявляється можливим. він завжди голосував за різних шарікових-швондерів типу царьова чи киви, тому що йому, виявляється, ми з вами "не зайлишили вибору" (с). я не кажу, що фаріон з тягнибоком ідеал, але не їх зараз звинувачують в держзраді, а царьова, киву, шуфрича, медведчука, тобто всі зі спику, за кого голосував лад в свій час. але додести щось йому неможливо. отак і живемо.
Вы видели результаты моих голосований? Или абы ляпнуть?
UA написав:Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом. Зараз він турбозелений. Чому так?
"Страаанная жещина, страаанная..."
Ворюга капелюхів, актор ебонітових паличок....якщо продовжити функцію X(y) на перший погляд може здатись, що в ній закладена народна мудрість, а не дебілізм. Але це на перший погляд. Не забувайте, що зараз При владі та ж партія регіонів помноженная на вечность
flyman написав:.......... мудрий нарід, це ЛАДи, флери, хотаби, семінаристи, ожепісти, шарійофіли, та інша шобла, ностальгуюча за совком, ваєнним камунізмом, твердим прутнем, картковою системою, ходінням строєм, отдванієм долга родінє, чєсті камандіру, законами про 5 колосків... тільки щоб бюджетна сіську хтось інший наповнював та втілював їхні фантазії про кордони 91.
Интересный у нас форум! Высочайший интеллектуальный уровень! Одни меня обвиняют в готовности сдаться и, вообще, желании "влиться в Россию". Тут же другие выставляют меня ярым борцом за "кордони 91".
Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), ............ https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743
Точно-точно - не волнуйтесь Это такие же разговоры ротом, как недавний ЗП про налог на детей
BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом. Зараз він турбозелений. Чому так?
Та прям там аж топив. Російські банки в той час були надійніші від українських надр дельт та хрещатиків. Втратив кровно зароблені в дельті тому і мав негативне відношення до влади яка відмовилась рятувати банк як врятували Приват. Ти писав кацапською а зараз ні. Чому так ?
BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії. "Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик. На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів". "Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він. https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25
Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?
Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.
Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ? Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).
flyman написав:.......... мудрий нарід, це ЛАДи, флери, хотаби, семінаристи, ожепісти, шарійофіли, та інша шобла, ностальгуюча за совком, ваєнним камунізмом, твердим прутнем, картковою системою, ходінням строєм, отдванієм долга родінє, чєсті камандіру, законами про 5 колосків... тільки щоб бюджетна сіську хтось інший наповнював та втілював їхні фантазії про кордони 91.
Интересный у нас форум! Высочайший интеллектуальный уровень! Одни меня обвиняют в готовности сдаться и, вообще, желании "влиться в Россию". Тут же другие выставляют меня ярым борцом за "кордони 91".
Методы чего? Картинку не вижу. У меня почему-то с hostingkartinok не открывается.
Методи загнати палками в щасливе майбутнє.
1905 год. Жандарм ведёт в тюрьму революционера. 1917 год. Революционер ведёт в тюрьму жандарма. 1937 год. Жандарм и революционер сидят в одной камере. 1994 год. Старенький, еле живой жандарм, опираясь на трость, ковыляет по улице, и видит такого же дряхлого революционера - тот стоит за лотком, продаёт горячие пирожки. Жандарм вздыхает: -Э-хе-хе... Нешто тебе царь-батюшка пирожками запрещал торговать?