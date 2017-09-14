RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8358835983608361
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:37

  wild.tomcat написав:..........
а йому це пояснити не виявляється можливим. він завжди голосував за різних шарікових-швондерів типу царьова чи киви, тому що йому, виявляється, ми з вами "не зайлишили вибору" (с). я не кажу, що фаріон з тягнибоком ідеал, але не їх зараз звинувачують в держзраді, а царьова, киву, шуфрича, медведчука, тобто всі зі спику, за кого голосував лад в свій час. але додести щось йому неможливо. отак і живемо.

Вы видели результаты моих голосований?
Или абы ляпнуть?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28815
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:40

  flysoulfly написав:
  UA написав:Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?
"Страаанная жещина, страаанная..."

Ворюга капелюхів, актор ебонітових паличок....якщо продовжити функцію X(y) на перший погляд може здатись, що в ній закладена народна мудрість, а не дебілізм.
Але це на перший погляд.
Не забувайте, що зараз При владі та ж партія регіонів помноженная на вечность
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:44

  flyman написав:..........
мудрий нарід, це ЛАДи, флери, хотаби, семінаристи, ожепісти, шарійофіли, та інша шобла, ностальгуюча за совком, ваєнним камунізмом, твердим прутнем, картковою системою, ходінням строєм, отдванієм долга родінє, чєсті камандіру, законами про 5 колосків... тільки щоб бюджетна сіську хтось інший наповнював та втілював їхні фантазії про кордони 91.

Интересный у нас форум! :D
Высочайший интеллектуальный уровень!
Одни меня обвиняют в готовности сдаться и, вообще, желании "влиться в Россию".
Тут же другие выставляют меня ярым борцом за "кордони 91".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28815
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:47

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:........
Точно брешуть ? :lol:

Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld),
............
https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743

Точно-точно - не волнуйтесь :D
Это такие же разговоры ротом, как недавний ЗП про налог на детей :)

Второе значительно более вероятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28815
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:48

  UA написав:
  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Ukrainian при Януковичу топив за росію. При Петрі Олексійовиче став патриотом прохоботом.
Зараз він турбозелений.
Чому так?

Та прям там аж топив. :lol:
Російські банки в той час були надійніші від українських надр дельт та хрещатиків.
Втратив кровно зароблені в дельті тому і мав негативне відношення до влади яка відмовилась рятувати банк як врятували Приват.
Ти писав кацапською а зараз ні.
Чому так ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12036
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:51

  BIGor написав:
  Ukrainian написав:
  BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?

Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".
"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.
https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25

Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?

Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.

Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ?
Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12036
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:51

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
мудрий нарід, це ЛАДи, флери, хотаби, семінаристи, ожепісти, шарійофіли, та інша шобла, ностальгуюча за совком, ваєнним камунізмом, твердим прутнем, картковою системою, ходінням строєм, отдванієм долга родінє, чєсті камандіру, законами про 5 колосків... тільки щоб бюджетна сіську хтось інший наповнював та втілював їхні фантазії про кордони 91.

Интересный у нас форум! :D
Высочайший интеллектуальный уровень!
Одни меня обвиняют в готовности сдаться и, вообще, желании "влиться в Россию".
Тут же другие выставляют меня ярым борцом за "кордони 91".

Методи ті самі.


Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 00:03

  flyman написав:.........
Методи ті самі.


Зображення

Методы чего?
Картинку не вижу. У меня почему-то с hostingkartinok не открывается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28815
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 00:11

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
Методи ті самі.


Зображення

Методы чего?
Картинку не вижу. У меня почему-то с hostingkartinok не открывается.

Методи загнати палками в щасливе майбутнє.


1905 год. Жандарм ведёт в тюрьму революционера.
1917 год. Революционер ведёт в тюрьму жандарма.
1937 год. Жандарм и революционер сидят в одной камере.
1994 год. Старенький, еле живой жандарм, опираясь на трость, ковыляет по улице, и видит такого же дряхлого революционера - тот стоит за лотком, продаёт горячие пирожки. Жандарм вздыхает:
-Э-хе-хе... Нешто тебе царь-батюшка пирожками запрещал торговать?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 8358835983608361
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 40052
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 200673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 653513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.