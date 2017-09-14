Делать под землей. Иран смог, Хамас смог, немцы смогли 80 лет назад - что мешает делать так же?
Запустити таке виробництво це не фастфуд відкрити.
Да. Ролик про песика Патрона конечно проще быстрее и дешевле. Но за 2 года полномасштабки могли б уже и производство развернуть - или сколько для этого нужно - 5 лет, 10, 50? Кляти комнуяки запустили Южмаш в 1951 году через 10 лет после начала войны - у нас с 2013-го года прошло 11 лет - где заводы? Только виллы в Испании. Может таки надо меньше красть?
Багато в Україні молоді до 40 років з інженерними специальностями?
А те кто после 40-ка чем не устраивают? А, придется зарплату платить!
кацапи ВЖЕ розробили і нажаль успішно використовують засоби, що зробили хаймарси та ескалібури непридатними до використання... а у нас досі обговорення на форумах про міфічні підземні заводи, які колись побудуємо...
Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Особисто я в казки від 110-ї бригади не вірю. Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.
Украина планирует уволить некоторых своих армейских генералов и отправить их на передовую , чтобы поднять боевой дух солдат.
Киев борется с волнами российских атак , теряя позиции в восточной части Донецкой области.
Солдаты жаловались, что их численность и вооружение превосходят их , а высшие чины вооруженных сил раздуты.
Армия не сообщила, сколько генералов будет переназначено, но заявила, что сократит около двух третей высшего персонала.
"За счет высвободившегося личного состава планируется пополнить части оперативного и тактического звена, а также воинские боевые части", - сообщил начальник управления военного планирования обороны Украины бригадный генерал Евгений Острянский.
После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина стремилась модернизировать свою армию в соответствии со странами НАТО.
Помимо сокращения числа генералов, это означает предоставление унтер-офицерам и младшим офицерам права принимать решения на поле боя. ....