Hotab Продолжение 6. Скорее дополнение. 1. Ещё раз - с мобилизацией для меня вопросов нет, она необходима. Но я тут в первый день после перерыва давал ссылку - https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2024/05/08/american-aid-us-air-force-ukraine-air-defense-russia-war/. Там был интересный график, на кот. была показана доля мужчин призывного возраста и доля мужчин боеспособного возраста, готовых сражаться. По второму - в 1980 - 33%, в 2020 - 24%. В каком-то году за несколько лет до 2020 эта доля опускалась до 22%. Это к вопросу о военно-патриотическом воспитании. Мы много смеялись над РФ по этому поводу, но они сохранили советские подходы к этому вопросу, мы - нет. Результаты, как видим, налицо. А смеяться, конечно, можно, бывают "перегибы", но тут такое - заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт. Дураков везде хватает. Сейчас, на 3-ем году войны, мы приходим к тому же. В старших классах вводится новый предмет "Защита Украины", который включает и начальную военную подготовку (https://top.today.ua/ru/verhovnaya-rada-vvela-novyj-urok-v-ukrainskih-shkolah/).
По этой же ссылке (telegraph) есть диаграмма военных бюджетов РФ и Украины за 2019-2024 гг. При рассмотрении прошу не забывать, что 2019 это ещё порошенковский бюджет, а 2022-2024 - спасибо партнёрам.
2. Тут некоторые пишут, что РФ ни на что не способна и над ними можно и нужно только смеяться.
Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров заявил, что Россия применила под Харьковом новое мощное электронное оружие. Его действие было направлено на то, чтобы воспрепятствовать нормальной работе системы Starlink.
Россия использовала в Харьковской области новое мощное электронное оружие - today.ua Это произошло во время наступления оккупантов на севере Харьковской области. Россияне использовали электронное оружие, с которым еще не сталкивались наши защитники.
Как пишет издание The New York Times, это привело к перебоям в работе системы Starlink. Напомним, это спутниковая система связи, которая позволяет нашим военным получать высокоскоростной широкополосный доступ к интернету. Украинские подразделения, в частности, используют ее для координации действий на поле боя.
Михаил Федоров заявил, что электронное оружие россиян основано на более совершенных технологиях, чем все, с чем сталкивались наши воины ранее. .....
3. В борьбе с противником, обладающим бОльшими людскими и/или финансовыми возможностями, есть 2 решения - либо существенное технологическое превосходство (пример - Израиль), или наличие достаточно сильных союзников. У нас, к сожалению, нет ни одного, ни другого. Есть, правда, партнёры, которым мы, безусловно, благодарны, но то ли партнёры не особо жаждут нашей победы, то ли ещё что, но результаты мы видим. Готовность "сражаться лопатами" это, конечно, хорошо и вызывает уважение, но это не очень перспективно. "Патриоты", сидящие в тысячах километров от фронта, могут продолжать обвинять меня в чём угодно. Из сегодняшнего сообщения Генштаба:
Окупанти наносили ракетні удари та били керованими авіабомбами по Харкову. Загалом, ворог наніс по цивільній інфраструктурі та житлових масивах три ракетні удари із застосуванням шести ракет. Російські терористи, зокрема, вдарили ракетою по парку культури та відпочинку. Здійснили два скиди КАБів по будівельному гіпермаркету, внаслідок цього виникла пожежа будівлі. У результаті терористичних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі, поранені та зниклі безвісти цивільні люди
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/ Зачем писать такое? За сегодняшние сутки было 5 ударов - в 00.30 2 ракеты по Слободскому району, в 16.00 удар 2 КАБами по строительному супермаркету, в 17.00 по Центральному парку, в 19.00 в районе метро "Научная", в 22.00 куда-то на северную окраину города (о последнем прилёте официальных сообщений не видел, зато видел дым). 21 мая был траур по погибшим в типографии. После сегодняшнего будет опять.
Тюремные порядки, гольфкары вместо танков и мясные штурмы. Во что за два года войны превратилась российская армия Системные проблемы толком не решаются, поэтому, считает аналитик RUSI Джек Уолтинг, российская армия достигнет пика своих возможностей к концу 2024 года, а уже в 2025 году вряд ли сможет добиться крупных успехов. В этих условиях иностранная поддержка Украины важна именно сейчас, чтобы пережить этот ключевой период.
Во многих случаях причиной потерь, по-видимому, выступает не столько расточительная тактика, сколько отсутствие таковой. Например, «военкор» Юрий Котенок, говоря об очередном уничтожении российских штурмовых групп в селе Бердычи под Авдеевкой, утверждает, что имеют место «мясные штурмы без нормальной подготовки, без учета даже азов в тактических действиях подобного рода». Котенок пишет об отсутствии разведки и огневой поддержки:
«Налицо полная некомпетентность командования ротно-батальонного звена и отсутствие элементарного понимания ведения атакующего боя в составе отделения. Налицо необученность личного состава». В результате политического требования постоянно вести наступательные действия возникает порочный круг. Массовая гибель военнослужащих в плохо организованных атаках заставляет отправлять в наступающие части пополнение из «новых контрактников», не успевших пройти обучение. Российский военнослужащий пишет, что во время боев за Авдеевку наличие двух-трех недель подготовки было скорее исключением, нежели правилом. На видео украинской 47-й ОМБр, опубликованном 11 марта, утверждается, что, согласно документам россиян, погибших при очередном штурме, некоторые из них начали службу в рядах ВС РФ 5 марта, то есть меньше чем за неделю до гибели. Ситуация усугубляется тем, что многие новобранцы отличаются преклонным возрастом и низким боевым духом.
По словам самих военных, добиться законного суда и следствия невозможно, а один из офицеров объясняет происходящее так:
«Мы никого просто так не *башим. Здесь много мобиков, мужички, которые контракт заключили недавно, а до этого бухали в гаражах, ну и тому подобные персонажи. У них дисциплина есть? Нет. Чтобы дисциплину держать, нужно жестко их *бать. Можете это травлей назвать, но у нас это работа, от которой зависит наша жизнь. (...) Никакой военной полиции не хватит, чтобы это говно разгребать. Не идешь в штурм — идешь в подвал. Это работает».
ЛАД написав:Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой.
Російська мені абсолютнл не зрозуміліша, я виріс в україномовному середовищі. Покажіть мені хоч одного серйозного політика, не маргінала, який у 2008 році вснрйоз говорив про велику українсько російську війну? Навіть у 2017-19 був такий жарт "а то Путін нападе". Щодо того, що захоплення України має зміст - то це очевидно. Загалом майже будь яке придбання має зміст в очах диктатора. Але тільки за умови, що ціна влаштовує. Поточна ціна для Росії зависока. Україна того не вартує. І якби це було очевидно до початку війни, то нападу скоріш за все не відбулося б. Але ви та вам подібні якраз продемонстрували протилежне - що ви не готові боротися. В очах пітуна ви слабаки і хочете миру, а тому воювати не будете, отже сам бог велів захопити вас. Я не можу нічого сказати про вашу реальну готовність боротися за країну(тут якось питали про ваших зятів, ви відморозилися), але можу з впевненістю констатувати: в 2019 ви В ОЧАХ ДИКТАТОРА ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ НЕГОТОВНІСТЬ, і це стало провокацією, а не повндінка Порошенка. А тепер ще й звинувачуєте Порошенка, який демонстрував бажання боротися.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Нед 26 тра, 2024 08:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:........ Методи загнати палками в щасливе майбутнє. ........
Удивительно, насколько Вы не понимаете, что я пишу. Я совсем не предлагаю "загнати палками в щасливе майбутнє". Своё будущее люди должны выбирать сами. Но как раз агрессия не даёт этого сделать. Агрессор навязывает жертве своё будущее. Если люди хотят защищать своё право выбора будущего, то они должны защищать своё государство. Для этого государство проводит мобилизацию. Не потому, что ему так хочется, а вследствие необходимости. Время войн, когда воевали княжеские дружины давно прошло, сегодня при настоящих войнах время массовых армий. Есть, конечно, вариант не сопротивляться агрессору, а просто сдаться. Но тогда не приходится говорить о "праве человека на выбор будущего". Такой выбор сделают за него. Можно (нужно?) было бы всё это объяснить подробнее, но лень и не вижу смысла.
P.s. За описание картинки спасибо, когда-то видел её.
Перефразувавши: "якої, блдж, мобілізації вам не вистачає"? (с) Такої щоб з ЛАДом та холявою?
Фінляндія в зимову війну здалася? Чи тільки варіанти" до останнього діда на кордонах 91" і "розставити булки/ просто сдаться"?
Украина планирует уволить некоторых своих армейских генералов и отправить их на передовую , чтобы поднять боевой дух солдат.
Киев борется с волнами российских атак , теряя позиции в восточной части Донецкой области.
Солдаты жаловались, что их численность и вооружение превосходят их , а высшие чины вооруженных сил раздуты.
Армия не сообщила, сколько генералов будет переназначено, но заявила, что сократит около двух третей высшего персонала.
"За счет высвободившегося личного состава планируется пополнить части оперативного и тактического звена, а также воинские боевые части", - сообщил начальник управления военного планирования обороны Украины бригадный генерал Евгений Острянский.
После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина стремилась модернизировать свою армию в соответствии со странами НАТО.
Помимо сокращения числа генералов, это означает предоставление унтер-офицерам и младшим офицерам права принимать решения на поле боя. ....
Ну что ж: радует, что Украина наконец-то двинулась в правильном направлении. Но печально, что это движение началось ДВА ГОДА спустя... Такими темпами - глядишь и ту петицию про силовиков примут - года через 4
Украина планирует уволить некоторых своих армейских генералов и отправить их на передовую , чтобы поднять боевой дух солдат.
Киев борется с волнами российских атак , теряя позиции в восточной части Донецкой области.
Солдаты жаловались, что их численность и вооружение превосходят их , а высшие чины вооруженных сил раздуты.
Армия не сообщила, сколько генералов будет переназначено, но заявила, что сократит около двух третей высшего персонала.
"За счет высвободившегося личного состава планируется пополнить части оперативного и тактического звена, а также воинские боевые части", - сообщил начальник управления военного планирования обороны Украины бригадный генерал Евгений Острянский.
После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина стремилась модернизировать свою армию в соответствии со странами НАТО.
Помимо сокращения числа генералов, это означает предоставление унтер-офицерам и младшим офицерам права принимать решения на поле боя. ....
Ну что ж: радует, что Украина наконец-то двинулась в правильном направлении. Но печально, что это движение началось ДВА ГОДА спустя... Такими темпами - глядишь и ту петицию про силовиков примут - года через 4
думаєте таки мобілізуюь холяву в одни окоп нюхати детройта та хотаба?
katso написав: Можно и не сучасні верстати - більшість ракет якими нас б'ють виробництва 70 років минулого сторіччя, і я щиро дивуюсь хто та що через 50 років у 2024 році заважає нам робити такі ж (ну якщо звісно не брати теорію змови що "великий дядя" наказав битися тільки камінням).
ракета не чугунієва чушка. Тут потрібна технологічна цепочка. А це для нинішніх економістів занадто. Вони максимум на що здатні це сісти на готові совєтські і витягувати гроші. А верстати нам не постачали раніше з холодної війни, вони були технологіями подвійного призначення. Не впевнений шо партнери зняли обмеження. Україна виробляти зброю не здатна. Для цього потрібна маса дядьків з руками. Зібраних докупи. Воно по щєлчку тумблера не стається. Спрощена система попит- пропозиція не працює. І ще. Старі технології аж ніяк не значать що кваліфікація робітника має бути нижча ніж при сучасних.
flyman написав:........ Методи загнати палками в щасливе майбутнє. ........
Удивительно, насколько Вы не понимаете, что я пишу. Я совсем не предлагаю "загнати палками в щасливе майбутнє". Своё будущее люди должны выбирать сами. Но как раз агрессия не даёт этого сделать. Агрессор навязывает жертве своё будущее. Если люди хотят защищать своё право выбора будущего, то они должны защищать своё государство. Для этого государство проводит мобилизацию. Не потому, что ему так хочется, а вследствие необходимости. Время войн, когда воевали княжеские дружины давно прошло, сегодня при настоящих войнах время массовых армий. Есть, конечно, вариант не сопротивляться агрессору, а просто сдаться. Но тогда не приходится говорить о "праве человека на выбор будущего". Такой выбор сделают за него. Можно (нужно?) было бы всё это объяснить подробнее, но лень и не вижу смысла.
P.s. За описание картинки спасибо, когда-то видел её.
Перефразувавши: "якої, блдж, мобілізації вам не вистачає"? (с) Такої щоб з ЛАДом та холявою?
Фінляндія в зимову війну здалася? Чи тільки варіанти" до останнього діда на кордонах 91" і "розставити булки/ просто сдаться"?
Финов тут не корректно вспоминать: их и КАБами не утюжили и банальный уровень тех-развития 100 лет назад был не чета нынешнему... Что Вьетнаму что Афгану партизанская война в землянках/пещерах почему легко далась? - потому, что они и до того в тех же землянках и жили, по сути. А вы попробуйте хоть для того же Харькова ЛЯМ землянок в лесу вырыть - это ж где такой лес найти?..