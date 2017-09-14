Додано: Нед 26 тра, 2024 03:22

Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров заявил, что Россия применила под Харьковом новое мощное электронное оружие. Его действие было направлено на то, чтобы воспрепятствовать нормальной работе системы Starlink.



Россия использовала в Харьковской области новое мощное электронное оружие - today.ua

Это произошло во время наступления оккупантов на севере Харьковской области. Россияне использовали электронное оружие, с которым еще не сталкивались наши защитники.



Как пишет издание The New York Times, это привело к перебоям в работе системы Starlink. Напомним, это спутниковая система связи, которая позволяет нашим военным получать высокоскоростной широкополосный доступ к интернету. Украинские подразделения, в частности, используют ее для координации действий на поле боя.



Михаил Федоров заявил, что электронное оружие россиян основано на более совершенных технологиях, чем все, с чем сталкивались наши воины ранее. .....

Окупанти наносили ракетні удари та били керованими авіабомбами по Харкову. Загалом, ворог наніс по цивільній інфраструктурі та житлових масивах три ракетні удари із застосуванням шести ракет. Російські терористи, зокрема, вдарили ракетою по парку культури та відпочинку. Здійснили два скиди КАБів по будівельному гіпермаркету, внаслідок цього виникла пожежа будівлі. У результаті терористичних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі, поранені та зниклі безвісти цивільні люди

Продолжение 6.Скорее дополнение.Ещё раз - с мобилизацией для меня вопросов нет, она необходима. Но я тут в первый день после перерыва давал ссылку -Там был интересный график, на кот. была показана доля мужчин призывноговозраста и доля мужчин боеспособного возраста, готовых сражаться. Повторому - в 1980 - 33%, в 2020 - 24%. В каком-то году за несколько лет до 2020 эта доля опускалась до 22%. Это к вопросу о военно-патриотическом воспитании.Мы много смеялись над РФ по этому поводу, но они сохранили советские подходы к этому вопросу, мы - нет. Результаты, как видим, налицо.А смеяться, конечно, можно, бывают "перегибы", но тут такое - заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт. Дураков везде хватает.Сейчас, на 3-ем году войны, мы приходим к тому же. В старших классах вводится новый предмет "Защита Украины", который включает и начальную военную подготовку ().По этой же ссылке (telegraph) есть диаграмма военных бюджетов РФ и Украины за 2019-2024 гг. При рассмотрении прошу не забывать, что 2019 это ещё порошенковский бюджет, а 2022-2024 - спасибо партнёрам.Тут некоторые пишут, что РФ ни на что не способна и над ними можно и нужно только смеяться.Смех, конечно, полезен для здоровья, но ограничиваться смехом в борьбе с серьёзным врагом не стоит.В борьбе с противником, обладающим бОльшими людскими и/или финансовыми возможностями, есть 2 решения - либо существенное технологическое превосходство (пример - Израиль), или наличие достаточно сильных союзников.У нас, к сожалению, нет ни одного, ни другого. Есть, правда, партнёры, которым мы, безусловно, благодарны, но то ли партнёры не особо жаждут нашей победы, то ли ещё что, но результаты мы видим.Готовность "сражаться лопатами" это, конечно, хорошо и вызывает уважение, но это не очень перспективно. "Патриоты", сидящие в тысячах километров от фронта, могут продолжать обвинять меня в чём угодно.Из сегодняшнего сообщения Генштаба:Зачем писать такое?За сегодняшние сутки было- в 00.30 2 ракеты по Слободскому району, в 16.00 удар 2 КАБами по строительному супермаркету, в 17.00 по Центральному парку, в 19.00 в районе метро "Научная", в 22.00 куда-то на северную окраину города (о последнем прилёте официальных сообщений не видел, зато видел дым).21 мая был траур по погибшим в типографии. После сегодняшнего будет опять.