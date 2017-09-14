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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8361836283638364>
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 09:23

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой.

Російська мені абсолютнл не зрозуміліша, я виріс в україномовному середовищі.
Покажіть мені хоч одного серйозного політика, не маргінала, який у 2008 році вснрйоз говорив про велику українсько російську війну?
Навіть у 2017-19 був такий жарт "а то Путін нападе".
Щодо того, що захоплення України має зміст - то це очевидно. Загалом майже будь яке придбання має зміст в очах диктатора. Але тільки за умови, що ціна влаштовує. Поточна ціна для Росії зависока. Україна того не вартує. І якби це було очевидно до початку війни, то нападу скоріш за все не відбулося б.
Але ви та вам подібні якраз продемонстрували протилежне - що ви не готові боротися. В очах пітуна ви слабаки і хочете миру, а тому воювати не будете, отже сам бог велів захопити вас.
Я не можу нічого сказати про вашу реальну готовність боротися за країну(тут якось питали про ваших зятів, ви відморозилися), але можу з впевненістю констатувати: в 2019 ви В ОЧАХ ДИКТАТОРА ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ НЕГОТОВНІСТЬ, і це стало провокацією, а не повндінка Порошенка.
А тепер ще й звинувачуєте Порошенка, який демонстрував бажання боротися.

Саме так, результат виборів 2019 - демонстрація неготовності суспільства. Але більше вплинули саме подальші дії влади - зупинка фінансування оборонних програм, розмінування, відведення, вагнергейти.... і на фоні цих піддавок - заборона каналів, пресування мертвечуків... Вся ця демонстративна некомпетентність стала просто запрошенням до вторгнення.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:10

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:
  Ukrainian написав:Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".
"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.
https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25

Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?

Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.

Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ?
Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).



український паспорт є? чи може картки в укрбанках по канадському паспорту відкриваєте? :D значить і зобовязання як і у всіх інших тут. тобто, ви чоловіче, самий звичайнісінький ухилянт. коли канада буде таких відправляти назад в україну?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:01

  sashaqbl написав:Навіть у 2017-19 був такий жарт "а то Путін нападе".

Те кричал - А то Путин нападёт? сейчас громче всех посылают умирать других.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:06

  Banderlog написав: ракета не чугунієва чушка. Тут потрібна технологічна цепочка. А це для нинішніх економістів занадто. Вони максимум на що здатні це сісти на готові совєтські і витягувати гроші. А верстати нам не постачали раніше з холодної війни, вони були технологіями подвійного призначення. Не впевнений шо партнери зняли обмеження. Україна виробляти зброю не здатна. Для цього потрібна маса дядьків з руками. Зібраних докупи. Воно по щєлчку тумблера не стається. Спрощена система попит- пропозиція не працює. І ще. Старі технології аж ніяк не значать що кваліфікація робітника має бути нижча ніж при сучасних.

Дядьки з руками гарно себе почувають на Заході.
Ракети будуть робити чиновники, бюджетники та поліцаї.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:26

  _hunter написав:думаєте таки мобілізуюь холяву в одни окоп нюхати детройта та хотаба?

Я смутно помню - он, вроде, по возрасту не проходит?
Но да: тоже странное ограничение - это ж не штурмовиком посадки занимать... - в тылу, фактически - какая разница сколько медику лет?..
А так-то да: всю эту совковскую еще "шахматку" давно пора пересмотреть... Почему, например, отец двоих детей может в теплике отсвечивать, а троих - уже резко не может? 🙄[/quote]

Верно вы написали .
Нас , всех пенсионеров , в 2023 году уволили .
Фтизиатор , рентгенолог , физиотерапевт ,химлаборатория , ЖКТ , хирургия , патологоанатомы .......все спокойно могли работать и до 68-70 .( ну , может хирургия не входит ).
У некоторых опыт с времен Афганистана .

.... и мы работали , пока не подтянулись молодые ребята .
Отличные ребята , пришедшие из стационаров , с опытом и желанием .
Нас и уволили ....... как было написано, згидно з законодавстом , и по досягненню вику .
Желание и возможность помогать не отпало .
Востаннє редагувалось холява в Нед 26 тра, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:28

  Ukrainian написав:В мережі показали відео збиття російського Су-25 в Донецькій області
https://www.rbc.ua/rus/news/merezhi-pok ... 72989.html

в переважній більшості випадків відео в них надзвичайно низької якості і там нічого не видно. Для зарахування збиття цього недостатньо, обов'язково має фіксуватися місце падіння.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:29

  холява написав:Верно вы написали .
Нас , всех пенсионеров , в 2023 году уволили .
Фтизиатор , рентгенолог , физиотерапевт ,химлаборатория , ЖКТ , хирургия , патологоанатомы .......все спокойно могли работать и до 68-70 .( ну , может хирургия не входит ).
У некоторых опыт с времен Афганистана .

.... и мы работали , пока не подтянулась молодые ребята .
Отличные ребята , пришедшие из стационаров , с опытом и желанием .
Нас и уволили ....... как было написано, згидно з законодавстом , и по досягненню вику .
Желание и возможность помогать не отпало .

так мене теж "уволили по досягненню граничного возраста", а семінарист чомусь хоче нюхати
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:37

  flyman написав:
  холява написав:

так мене теж "уволили по досягненню граничного возраста", а семінарист чомусь хоче нюхати


Як мені здавалось , і те що я читав на форумі , то вам ще немає 60 рочків , чи я помиляюсь ?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:48

  холява написав:
  flyman написав:
  холява написав:

так мене теж "уволили по досягненню граничного возраста", а семінарист чомусь хоче нюхати


Як мені здавалось , і те що я читав на форумі , то вам ще немає 60 рочків , чи я помиляюсь ?


До 27.03.2014 р. граничний вік перебування в запасі військовозобов'язаних становив - для рядових-єфрейторів - 40 років, сержантів - 45 років, молодших офіцерів - 50. По досягненні цього віку чоловік знімався з обліку у військкоматі, про що ставився відповідний штамп у військовому квитку.
В серпні 2014 р. граничний вік перебування в запасі підвищили до 60 років.

Стаття 58 Конституції України: "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи".

https://dostup.org.ua/request/ponovliennia_na_viiskoovmu_oblik
щоб не здавалося, то вивчайте Конституцію та Закони України, а не женіть отсєбятіну, також не читайте маячню форумних сумасшедших і не транслюйте брєдні
flyman
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