sashaqbl написав:

ЛАД написав: Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой. Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой.

Російська мені абсолютнл не зрозуміліша, я виріс в україномовному середовищі.Покажіть мені хоч одного серйозного політика, не маргінала, який у 2008 році вснрйоз говорив про велику українсько російську війну?Навіть у 2017-19 був такий жарт "а то Путін нападе".Щодо того, що захоплення України має зміст - то це очевидно. Загалом майже будь яке придбання має зміст в очах диктатора. Але тільки за умови, що ціна влаштовує. Поточна ціна для Росії зависока. Україна того не вартує. І якби це було очевидно до початку війни, то нападу скоріш за все не відбулося б.Але ви та вам подібні якраз продемонстрували протилежне - що ви не готові боротися. В очах пітуна ви слабаки і хочете миру, а тому воювати не будете, отже сам бог велів захопити вас.Я не можу нічого сказати про вашу реальну готовність боротися за країну(тут якось питали про ваших зятів, ви відморозилися), але можу з впевненістю констатувати: в 2019 ви В ОЧАХ ДИКТАТОРА ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ НЕГОТОВНІСТЬ, і це стало провокацією, а не повндінка Порошенка.А тепер ще й звинувачуєте Порошенка, який демонстрував бажання боротися.