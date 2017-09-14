Додано: Нед 26 тра, 2024 12:31

flyman написав: Стаття 58 Конституції України: "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи". Стаття 58 Конституції України: "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують".

Откуда взялось столько юристов? Нормальные же были военные стратегиЗаконы нужно не только читать, но и понимать, о чем они.В данном случае, речь идет о невозможности привлечения к ответственности или ужесточения ответственности за деяние или бездеятельность, состоявшиеся до изменения законов.Менять законы и требовать их исполнения после вступления в силу эта норма конституции не запрещает.Никто не собирается привлекать к ответственности за снятие с учета в прошлом. А вот требование восстановиться на учете определяется сегодняшними законами и требует сегодняшних действий. Об обратной силе тут речи быть не может.Само увеличение возраста выглядит крайне сомнительно, практика применения этой нормы вообще за гранью разума. Но это все не делает норму неконституционной.ЗЫ Я не пытаюсь никого загонять в окопы. Я прекрасно понимаю, что люди боеспособного возраста давно сидят в асоциальных сетях, а не на устаревших форумах. Но уровень аргументации очень удручает.