Сибарит написав:Откуда взялось столько юристов? Нормальные же были военные стратеги
flyman написав:Стаття 58 Конституції України: "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи".
Законы нужно не только читать, но и понимать, о чем они. В данном случае, речь идет о невозможности привлечения к ответственности или ужесточения ответственности за деяние или бездеятельность, состоявшиеся до изменения законов. Менять законы и требовать их исполнения после вступления в силу эта норма конституции не запрещает. Никто не собирается привлекать к ответственности за снятие с учета в прошлом. А вот требование восстановиться на учете определяется сегодняшними законами и требует сегодняшних действий. Об обратной силе тут речи быть не может. Само увеличение возраста выглядит крайне сомнительно, практика применения этой нормы вообще за гранью разума. Но это все не делает норму неконституционной.
ЗЫ Я не пытаюсь никого загонять в окопы. Я прекрасно понимаю, что люди боеспособного возраста давно сидят в асоциальных сетях, а не на устаревших форумах. Но уровень аргументации очень удручает.
Тогда при повышении пенсионного возраста до 65 лет все кто вышел на пенсию раньше должны вернуться и доработать.
BIGor написав:Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.
Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ? Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).
український паспорт є? чи може картки в укрбанках по канадському паспорту відкриваєте? значить і зобовязання як і у всіх інших тут. тобто, ви чоловіче, самий звичайнісінький ухилянт. коли канада буде таких відправляти назад в україну?
Впевнений що Ukrainian вже купив білет до Києва та готується виконати закон: стати на облік і пройти ВЛК. А в канадщину вже повернеться після війни, або після 60)
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 26 тра, 2024 13:09, всього редагувалось 1 раз.
katso написав: Можно и не сучасні верстати - більшість ракет якими нас б'ють виробництва 70 років минулого сторіччя, і я щиро дивуюсь хто та що через 50 років у 2024 році заважає нам робити такі ж (ну якщо звісно не брати теорію змови що "великий дядя" наказав битися тільки камінням).
ракета не чугунієва чушка. Тут потрібна технологічна цепочка. А це для нинішніх економістів занадто. Вони максимум на що здатні це сісти на готові совєтські і витягувати гроші. А верстати нам не постачали раніше з холодної війни, вони були технологіями подвійного призначення. Не впевнений шо партнери зняли обмеження. Україна виробляти зброю не здатна. Для цього потрібна маса дядьків з руками. Зібраних докупи. Воно по щєлчку тумблера не стається. Спрощена система попит- пропозиція не працює. І ще. Старі технології аж ніяк не значать що кваліфікація робітника має бути нижча ніж при сучасних.
Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
katso написав: Можно и не сучасні верстати - більшість ракет якими нас б'ють виробництва 70 років минулого сторіччя, і я щиро дивуюсь хто та що через 50 років у 2024 році заважає нам робити такі ж (ну якщо звісно не брати теорію змови що "великий дядя" наказав битися тільки камінням).
ракета не чугунієва чушка. Тут потрібна технологічна цепочка. А це для нинішніх економістів занадто. Вони максимум на що здатні це сісти на готові совєтські і витягувати гроші. А верстати нам не постачали раніше з холодної війни, вони були технологіями подвійного призначення. Не впевнений шо партнери зняли обмеження. Україна виробляти зброю не здатна. Для цього потрібна маса дядьків з руками. Зібраних докупи. Воно по щєлчку тумблера не стається. Спрощена система попит- пропозиція не працює. І ще. Старі технології аж ніяк не значать що кваліфікація робітника має бути нижча ніж при сучасних.
Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
Теперішня наша влада не договороздатна. І ще на теперішньому етапі мяч на стороні росіян. Думаю зараз вони будуть добиватись кращих позицій в переговорах. Схоже нашу минулорічну стратегію на погіршення рівня життя населення і масові заворушення пробують втілити протинас. А яка наша стратегія зараз тут не вгадаєш. З того що пишуть ,дотриматись до літа 2025 ,а там ... там побачим
katso написав: Можно и не сучасні верстати - більшість ракет якими нас б'ють виробництва 70 років минулого сторіччя, і я щиро дивуюсь хто та що через 50 років у 2024 році заважає нам робити такі ж (ну якщо звісно не брати теорію змови що "великий дядя" наказав битися тільки камінням).
ракета не чугунієва чушка. Тут потрібна технологічна цепочка. А це для нинішніх економістів занадто. Вони максимум на що здатні це сісти на готові совєтські і витягувати гроші. А верстати нам не постачали раніше з холодної війни, вони були технологіями подвійного призначення. Не впевнений шо партнери зняли обмеження. Україна виробляти зброю не здатна. Для цього потрібна маса дядьків з руками. Зібраних докупи. Воно по щєлчку тумблера не стається. Спрощена система попит- пропозиція не працює. І ще. Старі технології аж ніяк не значать що кваліфікація робітника має бути нижча ніж при сучасних.
Вы свою же ссылку прочитайте Супутник є покращеною версією «Січ-2», який своєю чергою був дещо доробленою версією EgyptSat-1. т.е.банальный распил на 200+ лямов денег
Слово в названии спутника "Egypt" не означает, что спутник был разработан Египтом. Перед тем как что-то написать, сперва надо прочитать, чтобы не сесть в лужу, хотя и с гордым видом - "вот какой я умный, как я ему дал!"..
EgyptSat-1 — штучний супутник Землі оптико-електронного спостереження, виготовлений КБ «Південне» на замовлення Єгипту. ... Право на виготовлення супутника КБ «Південне» виграло на Міжнародному тендері 2001. Окрім України, в конкурсі брали участь Велика Британія, Російська Федерація, Південна Корея, Італія. ... Над виробництвом супутника підприємства України працювали майже п'ять років. Під керівництвом членкора НАН України Володимира Драновського, а потім — Олександра Макарова. Конструкцію спроєктували у КБ «Південне», а збирали апарат на Південному машинобудівному заводі.
Крім ДКБ «Південне», у створенні єгипетського космічного апарату брали участь також конструкторські організації, НДІ та підприємства з Харкова, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Львова («Хартрон-Юком», «НДІ радіовимірювань», «Дніпрокосмос», «Хартрон-Аркос», «НИТКИ приладобудування», КБ «Арсенал», «Львівський центр Інституту космічних досліджень»).
EgyptSat став першою космічною системою, створеною виключно силами українських підприємств, що використовує тільки вітчизняні засоби наземного керування польотом супутника та приймання даних.