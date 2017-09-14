Вы свою же ссылку прочитайте Супутник є покращеною версією «Січ-2», який своєю чергою був дещо доробленою версією EgyptSat-1. т.е.банальный распил на 200+ лямов денег
Слово в названии спутника "Egypt" не означает, что спутник был разработан Египтом. Перед тем как что-то написать, сперва надо прочитать, чтобы не сесть в лужу, хотя и с гордым видом - "вот какой я умный, как я ему дал!"..
EgyptSat-1 — штучний супутник Землі оптико-електронного спостереження, виготовлений КБ «Південне» на замовлення Єгипту. ... Право на виготовлення супутника КБ «Південне» виграло на Міжнародному тендері 2001. Окрім України, в конкурсі брали участь Велика Британія, Російська Федерація, Південна Корея, Італія. ... Над виробництвом супутника підприємства України працювали майже п'ять років. Під керівництвом членкора НАН України Володимира Драновського, а потім — Олександра Макарова. Конструкцію спроєктували у КБ «Південне», а збирали апарат на Південному машинобудівному заводі.
Крім ДКБ «Південне», у створенні єгипетського космічного апарату брали участь також конструкторські організації, НДІ та підприємства з Харкова, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Львова («Хартрон-Юком», «НДІ радіовимірювань», «Дніпрокосмос», «Хартрон-Аркос», «НИТКИ приладобудування», КБ «Арсенал», «Львівський центр Інституту космічних досліджень»).
EgyptSat став першою космічною системою, створеною виключно силами українських підприємств, що використовує тільки вітчизняні засоби наземного керування польотом супутника та приймання даних.
Ха! Согласен. Но в всеравно - это же не заменяемые квалификации: жнец не заменит кузнеца... Хотя тут, кстати, пишут "не все так однозначно": https://argumentua.com/stati/eto-ne-pob ... -sich-2-30 т.е. да - разработали - сами, но разработка отстает от "мира" лет на дофига...
Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
_hunter написав:Вы свою же ссылку прочитайте Супутник є покращеною версією «Січ-2», який своєю чергою був дещо доробленою версією EgyptSat-1. т.е.банальный распил на 200+ лямов денег
ОК, покращенна версія, и как это противоречит сказаному выше? Сделать же покращенну версію хватило же и рук и станков и технологий. Меня устроит если у нас появятся покращенна версія скажем ракеты РТ-23 (или Патриота или С-400 или вообще чего угодно украденного где угодно) которую у нас же делали в 80-х годах