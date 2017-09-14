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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8362836383648365
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:11

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  katso написав:Ну както ж спутник смогли запустить 2 года назад = https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30
И станки нашлись и технологии и люди с руками.

Вы свою же ссылку прочитайте :D
Супутник є покращеною версією «Січ-2», який своєю чергою був дещо доробленою версією EgyptSat-1.
т.е.банальный распил на 200+ лямов денег

Слово в названии спутника "Egypt" не означает, что спутник был разработан Египтом. Перед тем как что-то написать, сперва надо прочитать, чтобы не сесть в лужу, хотя и с гордым видом - "вот какой я умный, как я ему дал!"..

EgyptSat-1 — штучний супутник Землі оптико-електронного спостереження, виготовлений КБ «Південне» на замовлення Єгипту.
...
Право на виготовлення супутника КБ «Південне» виграло на Міжнародному тендері 2001. Окрім України, в конкурсі брали участь Велика Британія, Російська Федерація, Південна Корея, Італія.
...
Над виробництвом супутника підприємства України працювали майже п'ять років. Під керівництвом членкора НАН України Володимира Драновського, а потім — Олександра Макарова. Конструкцію спроєктували у КБ «Південне», а збирали апарат на Південному машинобудівному заводі.

Крім ДКБ «Південне», у створенні єгипетського космічного апарату брали участь також конструкторські організації, НДІ та підприємства з Харкова, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Львова («Хартрон-Юком», «НДІ радіовимірювань», «Дніпрокосмос», «Хартрон-Аркос», «НИТКИ приладобудування», КБ «Арсенал», «Львівський центр Інституту космічних досліджень»).

EgyptSat став першою космічною системою, створеною виключно силами українських підприємств, що використовує тільки вітчизняні засоби наземного керування польотом супутника та приймання даних.

https://uk.wikipedia.org/wiki/EgyptSat-1

Ха! Согласен. Но в всеравно - это же не заменяемые квалификации: жнец не заменит кузнеца...
Хотя тут, кстати, пишут "не все так однозначно":
https://argumentua.com/stati/eto-ne-pob ... -sich-2-30
т.е. да - разработали - сами, но разработка отстает от "мира" лет на дофига...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:21

  холява написав:
  flyman написав:
  холява написав:

так мене теж "уволили по досягненню граничного возраста", а семінарист чомусь хоче нюхати


Як мені здавалось , і те що я читав на форумі , то вам ще немає 60 рочків , чи я помиляюсь ?

Тут всі "дописувачі" немає 18 років , "читачі" вже за 60 , так і живемо.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:22

  Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны?
Будут переговоры или...?
Потеряем ли мы ещё больше территории...?
Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят?
У кого др. варианты про её окончание?

августовский ГКЧП, а потім як в серіалі про слугу
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:25

  _hunter написав:Вы свою же ссылку прочитайте :D
Супутник є покращеною версією «Січ-2», який своєю чергою був дещо доробленою версією EgyptSat-1.
т.е.банальный распил на 200+ лямов денег


ОК, покращенна версія, и как это противоречит сказаному выше? Сделать же покращенну версію хватило же и рук и станков и технологий. Меня устроит если у нас появятся покращенна версія скажем ракеты РТ-23 (или Патриота или С-400 или вообще чего угодно украденного где угодно) которую у нас же делали в 80-х годах

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