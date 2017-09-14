Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
ИМХО в 2026 в москалів закончатся гроші і ми переможемо. Повернемо всю материкову Україну без Криму.
BIGor написав:Тобто допомоги на 200 млрд. доларів не вистачило щоб купити цех станків щоб 100 людей робили українські КАБи чи ПВО?
1.Прилететь Калибр і цеху нема. По підприємствам що шиють форму прилітало... 2. Запустити таке виробництво це не фастфуд відкрити. Багато в Україні молоді до 40 років з інженерними специальностями?
1. Ви реально думаєте, що калібр пробиває товстий шар землі і бетону? нагадаю, німці в другу світову всю свою військову промисловість перенесли під землю, але то було 80 років тому. 2. Гігафабрику в Берліні побудовали за 1,5 року, але то високотехнологічне виробнитво. Звичайно простіше гроші розпилити і нічого не робити.
Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
1.Переговоры будут. 2.Территорий потеряем еще больше, вопрос только в каком объеме 3.Чем дольше идет война, тем большая вероятность гражданской и соответственно раздела на части. На текущий момент такой перспективы нет.
_hunter написав:Вы свою же ссылку прочитайте Супутник є покращеною версією «Січ-2», який своєю чергою був дещо доробленою версією EgyptSat-1. т.е.банальный распил на 200+ лямов денег
ОК, покращенна версія, и как это противоречит сказаному выше? Сделать же покращенну версію хватило же и рук и станков и технологий. Меня устроит если у нас появятся покращенна версія скажем ракеты РТ-23 (или Патриота или С-400 или вообще чего угодно украденного где угодно) которую у нас же делали в 80-х годах
да никак не противоречит. Смысл в другом: эта документашка, похоже, со времен усср тут завалялась, а на ракеты - увы, нет. Потому и пришлось к Маску на поклон идти.
Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
ИМХО в 2026 в москалів закончатся гроші і ми переможемо. Повернемо всю материкову Україну без Криму.
Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.
Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
ИМХО в 2026 в москалів закончатся гроші і ми переможемо. Повернемо всю материкову Україну без Криму.
Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.
Яким ви бачите початок конфлікту між сша та московитами? Що може стати трігером?
Яким ви бачите початок конфлікту між сша та московитами? Що може стати трігером?
Триггером будет посягательство рф на интересы США. Начало конфликта - разнос военных обьектов рф авиацией в ответ на грубое нарушение кацапами международного права. Куда именно сунутся кацапы я конечно не знаю - они и на Аляску ротяку раззявили, и на Прибалтику, и Польше угрожают.. Короче, достали уже своим вяличием.