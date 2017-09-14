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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83638364836583668367>
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны?
Будут переговоры или...?
Потеряем ли мы ещё больше территории...?
Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят?
У кого др. варианты про её окончание?

ИМХО в 2026 в москалів закончатся гроші і ми переможемо. Повернемо всю материкову Україну без Криму.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:47

  UA написав:
  BIGor написав:Тобто допомоги на 200 млрд. доларів не вистачило щоб купити цех станків щоб 100 людей робили українські КАБи чи ПВО?

1.Прилететь Калибр і цеху нема.
По підприємствам що шиють форму прилітало...
2. Запустити таке виробництво це не фастфуд відкрити.
Багато в Україні молоді до 40 років з інженерними специальностями?

1. Ви реально думаєте, що калібр пробиває товстий шар землі і бетону? нагадаю, німці в другу світову всю свою військову промисловість перенесли під землю, але то було 80 років тому.
2. Гігафабрику в Берліні побудовали за 1,5 року, але то високотехнологічне виробнитво. Звичайно простіше гроші розпилити і нічого не робити.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:53

  Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны?
Будут переговоры или...?
Потеряем ли мы ещё больше территории...?
Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят?
У кого др. варианты про её окончание?

1.Переговоры будут.
2.Территорий потеряем еще больше, вопрос только в каком объеме
3.Чем дольше идет война, тем большая вероятность гражданской и соответственно раздела на части. На текущий момент такой перспективы нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:54

  katso написав:
  _hunter написав:Вы свою же ссылку прочитайте :D
Супутник є покращеною версією «Січ-2», який своєю чергою був дещо доробленою версією EgyptSat-1.
т.е.банальный распил на 200+ лямов денег


ОК, покращенна версія, и как это противоречит сказаному выше? Сделать же покращенну версію хватило же и рук и станков и технологий. Меня устроит если у нас появятся покращенна версія скажем ракеты РТ-23 (или Патриота или С-400 или вообще чего угодно украденного где угодно) которую у нас же делали в 80-х годах


да никак не противоречит. Смысл в другом: эта документашка, похоже, со времен усср тут завалялась, а на ракеты - увы, нет. Потому и пришлось к Маску на поклон идти.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:,дотриматись до літа 2025

Напевне до осіні 2024 тобто виборів в США це дуже потужний буде драйвер в любому випадку для прийняття рішень у мордорі
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:59

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны?
Будут переговоры или...?
Потеряем ли мы ещё больше территории...?
Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят?
У кого др. варианты про её окончание?

ИМХО в 2026 в москалів закончатся гроші і ми переможемо. Повернемо всю материкову Україну без Криму.

Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 15:05

Статус має значення

https://t.me/c/1402499671/35214
Виходячи з висловів міністра - в нас 700000 необхідних для економіки, 8000000 поза економікою , пенсіонерів мільйони і ще треба поповнювати бюджет
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 15:07

  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны?
Будут переговоры или...?
Потеряем ли мы ещё больше территории...?
Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят?
У кого др. варианты про её окончание?

ИМХО в 2026 в москалів закончатся гроші і ми переможемо. Повернемо всю материкову Україну без Криму.

Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.

Яким ви бачите початок конфлікту між сша та московитами? Що може стати трігером?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 15:22

Яким ви бачите початок конфлікту між сша та московитами? Що може стати трігером?

Триггером будет посягательство рф на интересы США. Начало конфликта - разнос военных обьектов рф авиацией в ответ на грубое нарушение кацапами международного права. Куда именно сунутся кацапы я конечно не знаю - они и на Аляску ротяку раззявили, и на Прибалтику, и Польше угрожают.. Короче, достали уже своим вяличием.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 15:26

А у кого какие мысли про Китай и Тайвань?.
Там стоит ожидать вооруж. конфликта в этом году?
Игорь Алексеевич
 
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