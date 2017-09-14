Додано: Нед 26 тра, 2024 15:29

sashaqbl написав: ЛАД написав: Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой. Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой.

Російська мені абсолютнл не зрозуміліша, я виріс в україномовному середовищі.

Покажіть мені хоч одного серйозного політика, не маргінала, який у 2008 році вснрйоз говорив про велику українсько російську війну?

Навіть у 2017-19 був такий жарт "а то Путін нападе".

Щодо того, що захоплення України має зміст - то це очевидно. Загалом майже будь яке придбання має зміст в очах диктатора. Але тільки за умови, що ціна влаштовує. Поточна ціна для Росії зависока. Україна того не вартує. І якби це було очевидно до початку війни, то нападу скоріш за все не відбулося б.

Але ви та вам подібні якраз продемонстрували протилежне - що ви не готові боротися. В очах пітуна ви слабаки і хочете миру, а тому воювати не будете, отже сам бог велів захопити вас.

Я не можу нічого сказати про вашу реальну готовність боротися за країну(тут якось питали про ваших зятів, ви відморозилися), але можу з впевненістю констатувати: в 2019 ви В ОЧАХ ДИКТАТОРА ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ НЕГОТОВНІСТЬ, і це стало провокацією, а не повндінка Порошенка.

А тепер ще й звинувачуєте Порошенка, який демонстрував бажання боротися. Російська мені абсолютнл не зрозуміліша, я виріс в україномовному середовищі.Покажіть мені хоч одного серйозного політика, не маргінала, який у 2008 році вснрйоз говорив про велику українсько російську війну?Навіть у 2017-19 був такий жарт "а то Путін нападе".Щодо того, що захоплення України має зміст - то це очевидно. Загалом майже будь яке придбання має зміст в очах диктатора. Але тільки за умови, що ціна влаштовує. Поточна ціна для Росії зависока. Україна того не вартує. І якби це було очевидно до початку війни, то нападу скоріш за все не відбулося б.Але ви та вам подібні якраз продемонстрували протилежне - що ви не готові боротися. В очах пітуна ви слабаки і хочете миру, а тому воювати не будете, отже сам бог велів захопити вас.Я не можу нічого сказати про вашу реальну готовність боротися за країну(тут якось питали про ваших зятів, ви відморозилися), але можу з впевненістю констатувати: в 2019 ви В ОЧАХ ДИКТАТОРА ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ НЕГОТОВНІСТЬ, і це стало провокацією, а не повндінка Порошенка.А тепер ще й звинувачуєте Порошенка, який демонстрував бажання боротися.

Отметим, что воздушная тревога в Харькове 25 мая началась в 08:58 утра.

Отбоев в течение дня не было. По данным портала alerts.in.ua, эта тревога продолжалась 20 часов и 26 минут (отбой дали только в 05:24 26 мая).

«Вчера Михаил не дождался своего отца домой. Поняв, что, вероятно, отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию. Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора, при ударе был внутри. Восьмилетний мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему», — сообщил начальник Следственного отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.



Он отметил, что на пепелище, оставшемся от «Эпицентра» следователи всю ночь искали «то, что можно опознать как тело человека».



«Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить останки и установить погибших», — признал Болвинов.

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В Харьковской областной прокуратуре утром 26 мая сообщали, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали.

Сильно удивили. Такого непонимания довольно простых вещей не ожидал.1. То, что в 2008 и позже никто реально не верил в агрессию РФ против Украины, не говорит о бессмысленности такой войны для РФ. Причиной такой оценки была не отсутствие смысла, а отсутствиеоснований для такой войны со стороны РФ. Нерациональность, действительно, есть и это подтверждается практикой. Потери России от это войны явно превышают возможные и даже предположительные выгоды.2. Желание мира совсем не означает отсутствие готовности сопротивляться агрессии. Это совершенно не связанные вещи. Причём это работает в обе стороны - человек, желающий мира, совсем не обязательно не готов оказать сопротивление агрессии и, наоборот, человек, готовый к сопротивлению, совсем не обязательно не хочет мира.А реальная готовность к сопротивлению, конечно, зависит от морального духа нации, но ещё больше от материальной возможности оказать сопротивление. Или Вы тоже готовы "драться лопатами"?3. О "неготовности".Гитлер тоже рассчитывал, что Союз быстренько развалится. Ошибся.Ту же ошибку повторил Путин.Ошибка в оценке настроений народа. Ну, так это не вина народа или голосовавших против Порошенко.Точно так же, как и Гитлер, Путин ошибся и в возможностях армии. И нашей, и своей.Кстати, англичане в 1940 тоже не хотели войны, а хотели мира, но когда война всё же началась, проявили образцы мужества и патриотизма.4. Я обвиняю Порошенко не в желании бороться. Желать можно чего угодно.Но, в отличие от Зеленского, Порошенко очень опытный политический деятель. Причём, опыт у него во всех областях - и в дипломатии, и в экономике, и во внутренней политике. Он был и МВС, и секретарём СНБО, и министром экономики и торговли, и, наконец Президентом. Он должен был прекрасно понимать, что Украина абсолютно не готова к войне с РФ. Понятно было, что Минск не может тянуться вечно. Он был прав, когда подписал Минск, но надо было двигаться дальше и как-то решать этот вопрос.Не буду продолжать, тут много писать.Но он прекрасно понимал (или должен был понимать), что Украина не готова к войне и пока у нас нет достаточно сильной армии и надёжных союзников нельзя нарываться. Надо сначала создать сильную армию и найти союзников, а уж потом можно себе позволить записывать в Конституцию вступление в НАТО и пр.Вы в своих рассуждениях уподобляетесь будивельнику, который обвиняет в нападении восток и юг Украины и вообще русскоязычных и пишет: "Так Вам и надо"."Сумно, б..."P.s. Кстати, по "Эпицентру" Терехов озвучил утром цифру 12 погибших, немного позже Синегубов назвал уже 14.Ну и. Я с эти мнением не очень согласен, поэтому не цитирую, но всё же. Замечу только, что комментарии будивельника и, к сожалению, некоторые Ваши тоже вызывают не самые хорошие чувства.