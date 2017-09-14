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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 тра, 2024 15:52
sens написав:
https://t.me/c/1402499671/35214
Виходячи з висловів міністра - в нас 700000 необхідних для економіки, 8000000 поза економікою , пенсіонерів мільйони і ще треба поповнювати бюджет
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Додано: Нед 26 тра, 2024 15:54
BIGor написав:
........
нагадаю, німці в другу світову всю свою військову промисловість перенесли під землю
, але то було 80 років тому.
........
А ссылку можно?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 15:58
ЛАД написав: flyman написав:
.......
Фінляндія в зимову війну здалася?
Чи тільки варіанти" до останнього діда на кордонах 91" і "розставити булки/ просто сдаться"?
В конечном итоге таки сдалась. На более-менее приемлемых условиях. При этом до последнего дня мобилизация продолжалась.
Не знаю, успели ли Вы прочитать моё "продолжение 5". Я там писал не о "кордонах 91 і просто сдаться".
не займайтеся словоблудством, у вас як не "капітуляція", то "здалися" ви проти такої "здачокапітуляції", треба ще 2-3 хвилі мобілізації до останнього діда з кулебівською лопатаю
тільки Фінляндія "з роставленими булками", як тут люблять виражатися, в НАТО, до капітулювалася, однако.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 26 тра, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 15:59
Игорь Алексеевич написав:
Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны?
Мій прогноз - ніхто тут правильно не спрогнозує ні сюжет подій ні терміни.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 16:00
Модераторы, почему не отображается подпись под постами?
Или это отменено?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 16:02
Игорь Алексеевич написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна нація у світі не спроможна самостійно зупинити війну, яку веде проти нашої держави країна-терорист Росія. За його словами, для припинення російського зла потрібна участь лідерів світу.
А если они не хотят мира, то как нам быть? Получается должны мы все умереть?. Но так не будет в наше время. Значит на каком то этапе всё равно придётся идти на переговоры, и чем больше гибнет у нас населения, тем больше будем соглашаться в дальнейшем на условия раши?
в нього ще "5 років не закінчилося", а тут чергова глибока думка, яку треба осягнути
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flyman
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Додано: Нед 26 тра, 2024 16:12
Сибарит написав:
Откуда взялось столько юристов? Нормальные же были военные стратеги
flyman написав:
Стаття 58 Конституції України: "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи
".
Законы нужно не только читать, но и понимать, о чем они.
В данном случае, речь идет о невозможности привлечения к ответственности или ужесточения ответственности за деяние или бездеятельность, состоявшиеся до изменения законов.
Менять законы и требовать их исполнения после вступления в силу эта норма конституции не запрещает.
Никто не собирается привлекать к ответственности за снятие с учета в прошлом. А вот требование восстановиться на учете определяется сегодняшними законами и требует сегодняшних действий. Об обратной силе тут речи быть не может.
Само увеличение возраста выглядит крайне сомнительно, практика применения этой нормы вообще за гранью разума. Но это все не делает норму неконституционной.
ЗЫ Я не пытаюсь никого загонять в окопы. Я прекрасно понимаю, что люди боеспособного возраста давно сидят в асоциальных сетях, а не на устаревших форумах. Но уровень аргументации очень удручает.
Як казав колись один відомий персонаж "Развели как котят".
Не будьте наівною жертвою беззаконня. Це якраз класичний випадок ст.58.
Пару сторінок назад давав цитату адвоката. Теперешні судді крутять законом "на вимогу часу".
"МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇз організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і навчальнихзакладах. 2016 рік".
Сторінка 6. Примітка: "Зазначені зміни до Закону були внесені... ..., що відповідно до статті 58 Крнституції України... ..., з урахуванням на це громадяни, які станом на ... ...року, були виключені з військового обліку за віком (про що свідчить запис у військово-обліковому документі, який завірено підписом та гербовою печаткою військового комісарарайонного військового комісаріату у якому громадянин перебував на військовому обліку, та відмовились у добровільному порядкувідновитись на військовому обліку –рахуються як такі, що ВИКЛЮЧЕНІ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ. Інформацію по зазначеній категорії,начальникам військово-облікувих столів, поуточнювати в районних(міських) військових комісаріатах під час проведення звірок та перевірок.".
"ПРОПОЗИЦІЇ МіністерствооборониУкраїни допроектуЗаконуУкраїни«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищеннямотиваціїдозахистуВітчизнитаоптимізаціїмобілізаційноїдіяльності»: "ВзяттягромадянУкраїни, якіперебуваютьувідставці, навійськовийоблікта перевід їх в запас у зворотному порядку законодавством України провійськовийобов’язоківійськовуслужбунепередбачено."
"Водночас, практичний досвід проведення призову громадян України помобілізації, отриманийпідчасдіївдержавіособливогоперіоду, свідчить, щодлякомплектування(доукомплектування) особовим складом командуваннявійськовихчастиннадає перевагучоловікамувіцідо 50 років. Така категоріягромадян, як правило, у ході виконання бойових завдань спроможнавитримувативідповіднінавантаженняфізичноготапсихологічногохарактеру.Довідково. За даними Державної служби статистики середня тривалість життячоловіків в Україні складає 66 років. Враховуючи фізичне старіння населення застатистичними даними, отримати висновок військово-лікарської комісії “придатний довійськовоїслужби” зможелишемінімальнийвідсотокчоловіків.".
МіністроборониУкраїни ОлексійРЕЗНІКОВ.
Вибачте за текст без пробілів. Так копіює з ПДФ документа.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 16:14
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
.......
Фінляндія в зимову війну здалася?
Чи тільки варіанти" до останнього діда на кордонах 91" і "розставити булки/ просто сдаться"?
В конечном итоге таки сдалась. На более-менее приемлемых условиях. При этом до последнего дня мобилизация продолжалась.
Не знаю, успели ли Вы прочитать моё "продолжение 5". Я там писал не о "кордонах 91 і просто сдаться".
не займайтеся словоблудством, у вас як не "капітуляція", то "здалися" ви проти такої "здачокапітуляції", треба ще 2-3 хвилі мобілізації до останнього діда з кулебівською лопатаю
тільки Фінляндія "з роставленими булками", як тут люблять виражатися, в НАТО, до капітулювалася, однако.
Финляндия без "роставлених булок", а в НАТО через 85 лет после войны с Союзом в 1939.
Вы сильно нервничаете в последнее время. Получили повестку в ТЦК или предвкушаете?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 16:20
sashaqbl
Вы там спрашивали о моих зятьях.
Я, вообще-то, Вам ответил езё в прошлый раз, но пост удалили.
Оба моих зятя в Харькове, работают, в погребе не прячутся. Не добровольцы, но призовут - пойдут.
Но вопрос к Вам - зятья не сыновья, я их не растил и не воспитывал, какие вопросы ко мне?
Или о каких-нибудь семиюродных родственниках тоже с меня будете спрашивать?
Не портите окончательно мнение о себе.
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