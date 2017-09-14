Закрытая группа.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 15:52
Додано: Нед 26 тра, 2024 15:54
Додано: Нед 26 тра, 2024 15:58
не займайтеся словоблудством, у вас як не "капітуляція", то "здалися" ви проти такої "здачокапітуляції", треба ще 2-3 хвилі мобілізації до останнього діда з кулебівською лопатаю
тільки Фінляндія "з роставленими булками", як тут люблять виражатися, в НАТО, до капітулювалася, однако.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 тра, 2024 15:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 тра, 2024 16:00
Модераторы, почему не отображается подпись под постами?
Или это отменено?
Додано: Нед 26 тра, 2024 16:02
в нього ще "5 років не закінчилося", а тут чергова глибока думка, яку треба осягнути
Додано: Нед 26 тра, 2024 16:12
Як казав колись один відомий персонаж "Развели как котят".
Не будьте наівною жертвою беззаконня. Це якраз класичний випадок ст.58.
Пару сторінок назад давав цитату адвоката. Теперешні судді крутять законом "на вимогу часу".
"МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇз організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і навчальнихзакладах. 2016 рік".
Сторінка 6. Примітка: "Зазначені зміни до Закону були внесені... ..., що відповідно до статті 58 Крнституції України... ..., з урахуванням на це громадяни, які станом на ... ...року, були виключені з військового обліку за віком (про що свідчить запис у військово-обліковому документі, який завірено підписом та гербовою печаткою військового комісарарайонного військового комісаріату у якому громадянин перебував на військовому обліку, та відмовились у добровільному порядкувідновитись на військовому обліку –рахуються як такі, що ВИКЛЮЧЕНІ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ. Інформацію по зазначеній категорії,начальникам військово-облікувих столів, поуточнювати в районних(міських) військових комісаріатах під час проведення звірок та перевірок.".
"ПРОПОЗИЦІЇ МіністерствооборониУкраїни допроектуЗаконуУкраїни«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищеннямотиваціїдозахистуВітчизнитаоптимізаціїмобілізаційноїдіяльності»: "ВзяттягромадянУкраїни, якіперебуваютьувідставці, навійськовийоблікта перевід їх в запас у зворотному порядку законодавством України провійськовийобов’язоківійськовуслужбунепередбачено."
"Водночас, практичний досвід проведення призову громадян України помобілізації, отриманийпідчасдіївдержавіособливогоперіоду, свідчить, щодлякомплектування(доукомплектування) особовим складом командуваннявійськовихчастиннадає перевагучоловікамувіцідо 50 років. Така категоріягромадян, як правило, у ході виконання бойових завдань спроможнавитримувативідповіднінавантаженняфізичноготапсихологічногохарактеру.Довідково. За даними Державної служби статистики середня тривалість життячоловіків в Україні складає 66 років. Враховуючи фізичне старіння населення застатистичними даними, отримати висновок військово-лікарської комісії “придатний довійськовоїслужби” зможелишемінімальнийвідсотокчоловіків.".
МіністроборониУкраїни ОлексійРЕЗНІКОВ.
Вибачте за текст без пробілів. Так копіює з ПДФ документа.
Додано: Нед 26 тра, 2024 16:14
Финляндия без "роставлених булок", а в НАТО через 85 лет после войны с Союзом в 1939.
Вы сильно нервничаете в последнее время. Получили повестку в ТЦК или предвкушаете?
Додано: Нед 26 тра, 2024 16:20
sashaqbl
Вы там спрашивали о моих зятьях. Забыл написать. Я не "відморозився".
Вообще-то, я Вам ответил ещё в прошлый раз, но пост удалили.
Оба моих зятя в Харькове, работают, в погребе не прячутся. Не добровольцы, но призовут - пойдут.
Но вопрос к Вам - зятья не сыновья, я их не растил и не воспитывал, какие вопросы ко мне?
Или о каких-нибудь семиюродных родственниках тоже с меня будете спрашивать?
Не портите окончательно мнение о себе.
Додано: Нед 26 тра, 2024 16:23
Контекст
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".
"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.
Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?
Немає в мене карток та рахунків в українських банках. Навіть в дельті рахунок був не моє ім’я.
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