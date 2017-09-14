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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83668367836883698370>
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:24

  Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет.
Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории.
У кого какие мнения по этому поводу?


да
єто как бы и не геноцид в прямом смысле слова , но опа = и население Украины располовинено
оставшаяся часть деморализована и на чемоданах
беспроигрышный план
чем дольше война, тем дольше надо будет держать границы закрытыми после начала РПВ, чтобы народ немного отошел от шока и стресса
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 26 тра, 2024 16:28, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От ця ж (https://uu.edu.ua/upload/universitet/no ... acziyi.pdf) Методичка, але 2021 року -
https://starkon.gov.ua/images/pdf/%D0%9 ... %D1%83.pdf

"ІV. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ.
Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі
категорії:
- допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
- призовники - особи, приписані до призовних дільниць;
- військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
- військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування
Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також
для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
- резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних
Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у
мирний та воєнний час."

Так тут взагалі "виключених" немає.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:31

  Ukrainian написав:Контекст
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
.........
https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25

Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?

  wild.tomcat написав:
  Ukrainian написав:--------------
BIGor
Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.
--------------
Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ?
Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).

український паспорт є? чи може картки в укрбанках по канадському паспорту відкриваєте? :D значить і зобовязання як і у всіх інших тут. тобто, ви чоловіче, самий звичайнісінький ухилянт. коли канада буде таких відправляти назад в україну?

Немає в мене карток та рахунків в українських банках. Навіть в дельті рахунок був не моє ім’я.

А паспорт Украины есть?
Вы, правда, не в Германии, но слова "Йоахіма Германна", случайно, к вам не относятся никаким боком? (если что, я вас никуда не загоняю, просто интересно).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:32

  Letusrock написав:
  wild.tomcat написав:
  Ukrainian написав: Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ?
Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).


український паспорт є? чи може картки в укрбанках по канадському паспорту відкриваєте? :D значить і зобовязання як і у всіх інших тут. тобто, ви чоловіче, самий звичайнісінький ухилянт. коли канада буде таких відправляти назад в україну?

Впевнений що Ukrainian вже купив білет до Києва та готується виконати закон: стати на облік і пройти ВЛК. А в канадщину вже повернеться після війни, або після 60)


Дотримуюсь законів країни в якій живу та плачу податки чого і тобі бажаю. Точно не втік після війни і не сиджу на соціальній допомозі.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:33

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:В конечном итоге таки сдалась. На более-менее приемлемых условиях. При этом до последнего дня мобилизация продолжалась.
Не знаю, успели ли Вы прочитать моё "продолжение 5". Я там писал не о "кордонах 91 і просто сдаться".

не займайтеся словоблудством, у вас як не "капітуляція", то "здалися" ви проти такої "здачокапітуляції", треба ще 2-3 хвилі мобілізації до останнього діда з кулебівською лопатаю

тільки Фінляндія "з роставленими булками", як тут люблять виражатися, в НАТО, до капітулювалася, однако.

Финляндия без "роставлених булок", а в НАТО через 85 лет после войны с Союзом в 1939.
Вы сильно нервничаете в последнее время. Получили повестку в ТЦК или предвкушаете?

Ви вже напару з семінаристом нюхаєте мізки, чи що?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:35

  alibob написав:От ця ж (https://uu.edu.ua/upload/universitet/no ... acziyi.pdf) Методичка, але 2021 року -
https://starkon.gov.ua/images/pdf/%D0%9 ... %D1%83.pdf

"ІV. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ.
Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі
категорії:
- допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
- призовники - особи, приписані до призовних дільниць;
- військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
- військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування
Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також
для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
- резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних
Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у
мирний та воєнний час."

Так тут взагалі "виключених" немає.

тому що вони ніяк не відносяться, спробуйте знайти там "воєнпенса", отже їх не існує ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:37

  Ukrainian написав: Дотримуюсь законів країни в якій живу та плачу податки чого і тобі бажаю. Точно не втік після війни і не сиджу на соціальній допомозі.

Це коли саме невтік?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:41

  Бетон написав:Скоро


Бетоныч, спасибо за смелую правду!

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:45

  BIGor написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Тобто допомоги на 200 млрд. доларів не вистачило щоб купити цех станків щоб 100 людей робили українські КАБи чи ПВО?

1.Прилететь Калибр і цеху нема.
По підприємствам що шиють форму прилітало...
2. Запустити таке виробництво це не фастфуд відкрити.
Багато в Україні молоді до 40 років з інженерними специальностями?

1. Ви реально думаєте, що калібр пробиває товстий шар землі і бетону? нагадаю, німці в другу світову всю свою військову промисловість перенесли під землю, але то було 80 років тому.
2. Гігафабрику в Берліні побудовали за 1,5 року, але то високотехнологічне виробнитво. Звичайно простіше гроші розпилити і нічого не робити.

Готовий тачки з розчином цементу возити під землю знаючи що може прилетіти будь коли ? Чи хто має будувати ці заводи ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:46

  Ukrainian написав:Контекст
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для укр ...

Я бы на вашем месте больще переживал о заклыках Шольца запретить использовать западное вооружение за поребриком...
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