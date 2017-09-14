Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет. Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории. У кого какие мнения по этому поводу?
да єто как бы и не геноцид в прямом смысле слова , но опа = и население Украины располовинено оставшаяся часть деморализована и на чемоданах беспроигрышный план чем дольше война, тем дольше надо будет держать границы закрытыми после начала РПВ, чтобы народ немного отошел от шока и стресса
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 26 тра, 2024 16:28, всього редагувалось 1 раз.
"ІV. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії: - допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; - призовники - особи, приписані до призовних дільниць; - військовослужбовці - особи, які проходять військову службу; - військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; - резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час."
Ukrainian написав:Контекст Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії. "Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик. ......... https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25
Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?
wild.tomcat написав:
Ukrainian написав:-------------- BIGor Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри. -------------- Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ? Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).
український паспорт є? чи може картки в укрбанках по канадському паспорту відкриваєте? значить і зобовязання як і у всіх інших тут. тобто, ви чоловіче, самий звичайнісінький ухилянт. коли канада буде таких відправляти назад в україну?
Немає в мене карток та рахунків в українських банках. Навіть в дельті рахунок був не моє ім’я.
А паспорт Украины есть? Вы, правда, не в Германии, но слова "Йоахіма Германна", случайно, к вам не относятся никаким боком? (если что, я вас никуда не загоняю, просто интересно).
Ukrainian написав: Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ? Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).
український паспорт є? чи може картки в укрбанках по канадському паспорту відкриваєте? значить і зобовязання як і у всіх інших тут. тобто, ви чоловіче, самий звичайнісінький ухилянт. коли канада буде таких відправляти назад в україну?
Впевнений що Ukrainian вже купив білет до Києва та готується виконати закон: стати на облік і пройти ВЛК. А в канадщину вже повернеться після війни, або після 60)
Дотримуюсь законів країни в якій живу та плачу податки чого і тобі бажаю. Точно не втік після війни і не сиджу на соціальній допомозі.
ЛАД написав:В конечном итоге таки сдалась. На более-менее приемлемых условиях. При этом до последнего дня мобилизация продолжалась. Не знаю, успели ли Вы прочитать моё "продолжение 5". Я там писал не о "кордонах 91 і просто сдаться".
не займайтеся словоблудством, у вас як не "капітуляція", то "здалися" ви проти такої "здачокапітуляції", треба ще 2-3 хвилі мобілізації до останнього діда з кулебівською лопатаю
тільки Фінляндія "з роставленими булками", як тут люблять виражатися, в НАТО, до капітулювалася, однако.
Финляндия без "роставлених булок", а в НАТО через 85 лет после войны с Союзом в 1939. Вы сильно нервничаете в последнее время. Получили повестку в ТЦК или предвкушаете?
Ви вже напару з семінаристом нюхаєте мізки, чи що?
"ІV. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії: - допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; - призовники - особи, приписані до призовних дільниць; - військовослужбовці - особи, які проходять військову службу; - військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; - резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час."
Так тут взагалі "виключених" немає.
тому що вони ніяк не відносяться, спробуйте знайти там "воєнпенса", отже їх не існує ?
BIGor написав:Тобто допомоги на 200 млрд. доларів не вистачило щоб купити цех станків щоб 100 людей робили українські КАБи чи ПВО?
1.Прилететь Калибр і цеху нема. По підприємствам що шиють форму прилітало... 2. Запустити таке виробництво це не фастфуд відкрити. Багато в Україні молоді до 40 років з інженерними специальностями?
1. Ви реально думаєте, що калібр пробиває товстий шар землі і бетону? нагадаю, німці в другу світову всю свою військову промисловість перенесли під землю, але то було 80 років тому. 2. Гігафабрику в Берліні побудовали за 1,5 року, але то високотехнологічне виробнитво. Звичайно простіше гроші розпилити і нічого не робити.
Готовий тачки з розчином цементу возити під землю знаючи що може прилетіти будь коли ? Чи хто має будувати ці заводи ?