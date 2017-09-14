Додано: Нед 26 тра, 2024 17:36

Hotab

Продолжение 7.

Скорее дополнение.

Ещё по мобилизации.

Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0.

Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить.

Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся.

Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится.

Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна.

Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства.