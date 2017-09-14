ЛАД написав:Hotab Продолжение 7. Скорее дополнение. Ещё по мобилизации. Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0. Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить. Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся. Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится. Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна. Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства.
віра не в "Україну как государство", а в ту владу (у якої "5 років ще не скінчилося"), за яку ви голосували, і яка довела державу до такого стану
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab Продолжение 8. Скорее дополнение. Продолжение 5 удалено по жалобам "особо патриотичных" (точнее, присвоивших себе такую роль) панов. А оно было наиболее существенно для сегодняшней ситуации. Причём, если на кучу других удалённых постов пришли "письма счастья", то на этот (единственный) письмо об удалении не пришло. Так что мог даже не заметить. Восстанавливать его бессмысленно, опять быстро удалят. Так что мои наилучшие пожелания всяким Васям, будивельникам, wild.tomcat"ам и пр. (прошу прощения, кого упустил). Продолжайте воевать с врагами в глубоком тылу и гордиться своими успехами в открытии 2-3 и прочих бизнесов. Мозги ваши нюхать у меня желания нет - там и нюхать нечего, но желаю вам в конце концов оказаться хотя бы поближе к фронту. Может быть, хоть что-то поймёте, диванные Аники-воины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 тра, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна нація у світі не спроможна самостійно зупинити війну, яку веде проти нашої держави країна-терорист Росія. За його словами, для припинення російського зла потрібна участь лідерів світу.
А если они не хотят мира, то как нам быть? Получается должны мы все умереть?. Но так не будет в наше время. Значит на каком то этапе всё равно придётся идти на переговоры, и чем больше гибнет у нас населения, тем больше будем соглашаться в дальнейшем на условия раши?
в нього ще "5 років не закінчилося", а тут чергова глибока думка, яку треба осягнути
Зеленському треба думати що краще - більше кокса менше слів чи навпаки, без кокса ніяк
ЛАД написав:sashaqbl Вы там спрашивали о моих зятьях. Забыл написать. Я не "відморозився". Вообще-то, я Вам ответил ещё в прошлый раз, но пост удалили. Оба моих зятя в Харькове, работают, в погребе не прячутся. Не добровольцы, но призовут - пойдут. Но вопрос к Вам - зятья не сыновья, я их не растил и не воспитывал, какие вопросы ко мне? Или о каких-нибудь семиюродных родственниках тоже с меня будете спрашивать? Не портите окончательно мнение о себе.
ЛАД , ви ніколи не зможете довести до ціх "заекранних глиб розуму " що небудь .
Зараз все починаєтся . Якісь недолугі люди які ніколи не писали щось толкове , зараз пишуть несунітниці , які вони рахують за щось розумне . Пам,ятаєте, я ще у 2023 році писав Що всі будуть служити . На мене виливались відра лайна . А зараз ? Як тільки деякі почули що почали мобілізовувати , обдумивають скільки треба сидіти у подвалі . Так помалесеньку всі "безстрашні , заекранні херої "опинятся в ЗСУ . Особливо тяжко це будуть відчувати деякі "психично виключені " і літаючі по форуму . Флай , як попадете на наш напрямок , зразу в лічку ...... я зустріну .....
Игорь Алексеевич написав: А если они не хотят мира, то как нам быть? Получается должны мы все умереть?. Но так не будет в наше время. Значит на каком то этапе всё равно придётся идти на переговоры, и чем больше гибнет у нас населения, тем больше будем соглашаться в дальнейшем на условия раши?
ддя "партнерів" це буде чергова поразка, цього разу проти РФ
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД , ви ніколи не зможете довести до ціх "заекранних глиб розуму " що небудь .
Зараз все починаєтся . Якісь недолугі люди які ніколи не писали щось толкове , зараз пишуть несунітниці , які вони рахують за щось розумне . Пам,ятаєте, я ще у 2023 році писав Що всі будуть служити . На мене виливались відра лайна . А зараз ? Як тільки деякі почули що почали мобілізовувати , обдумивають скільки треба сидіти у подвалі . Так помалесеньку всі "безстрашні , заекранні херої "опинятся в ЗСУ . Особливо тяжко це будуть відчувати деякі "психично виключені " і літаючі по форуму . Флай , як попадете на наш напрямок , зразу в лічку ...... я зустріну .....
ЛАД написав:Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0. Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить. Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся.
Ясно , що пенсіонер вихований в совкову епоху люто ненавидить всіх хто МОЖЕ займатись Підприємництвом... Ненавидить може не тому що вважає їх пропащими Швидше ненавидить тому-що в часи його юності В НЬОГО таку можливість забрали.. Але це написав я, ларьочник.. Правда в мене є захисники, наприклад ПРЕЗИДЕНТ АРГЕНТИНИ (виступ в США) хто хоче-може витратити десяток хвилин, для тих хто не володіє англійською/іспанською-приємний бонус Автоматичний звуковий переклад ШтучнимІнтелектом на російську. https://www.youtube.com/watch?v=V71O0KwhzTE