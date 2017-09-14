ЛАД написав:Модераторы, почему не отображается подпись под постами?
Уже давно такое. Отключили из-за злоупотребления размещения в подписи реферальных ссылок, которые разукрашивали ярче, чем основное сообщение.
ЛАД написав:Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры.
Ну ТЦК тоже хочет забронировать таких специалистов, выписывая им при посещении ТЦК повестку на дату истечения брони (авось предприятие бронь не сможет оформить и пронесёт).
zxzx777 написав: Як казав колись один відомий персонаж "Развели как котят". Не будьте наівною жертвою беззаконня. Це якраз класичний випадок ст.58. Пару сторінок назад давав цитату адвоката. Теперешні судді крутять законом "на вимогу часу".
"МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇз організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і навчальнихзакладах. 2016 рік". Сторінка 6. Примітка: "Зазначені зміни до Закону були внесені... ..., що відповідно до статті 58 Крнституції України... ..., з урахуванням на це громадяни, які станом на ... ...року, були виключені з військового обліку за віком (про що свідчить запис у військово-обліковому документі, який завірено підписом та гербовою печаткою військового комісарарайонного військового комісаріату у якому громадянин перебував на військовому обліку, та відмовились у добровільному порядкувідновитись на військовому обліку –рахуються як такі, що ВИКЛЮЧЕНІ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ. Інформацію по зазначеній категорії,начальникам військово-облікувих столів, поуточнювати в районних(міських) військових комісаріатах під час проведення звірок та перевірок.".
"ПРОПОЗИЦІЇ МіністерствооборониУкраїни допроектуЗаконуУкраїни«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищеннямотиваціїдозахистуВітчизнитаоптимізаціїмобілізаційноїдіяльності»: "ВзяттягромадянУкраїни, якіперебуваютьувідставці, навійськовийоблікта перевід їх в запас у зворотному порядку законодавством України провійськовийобов’язоківійськовуслужбунепередбачено." "Водночас, практичний досвід проведення призову громадян України помобілізації, отриманийпідчасдіївдержавіособливогоперіоду, свідчить, щодлякомплектування(доукомплектування) особовим складом командуваннявійськовихчастиннадає перевагучоловікамувіцідо 50 років. Така категоріягромадян, як правило, у ході виконання бойових завдань спроможнавитримувативідповіднінавантаженняфізичноготапсихологічногохарактеру.Довідково. За даними Державної служби статистики середня тривалість життячоловіків в Україні складає 66 років. Враховуючи фізичне старіння населення застатистичними даними, отримати висновок військово-лікарської комісії “придатний довійськовоїслужби” зможелишемінімальнийвідсотокчоловіків.". МіністроборониУкраїни ОлексійРЕЗНІКОВ.
Ведь сами понимаете, что в конечном итоге спор перейдет в суд. Рекомендации и Предложения так себе будут аргументы в споре.Важно в споре иметь доступ к реестру судебных решений. На днях видел в марафоне заседание ВРУ, где обсуждали запрет доступа к решениям, которые относятся к мобилизации и учету. Тут интересно. В случае запрета как бы будут ограничены некоторые процессуальные возможности в споре.
Hotab Можно (нужно?) было бы прокомментировать ещё уровень обсуждений на примере запрета обстрела росс. территории западным оружием. Тут некоторые отрицали такой запрет и объясняли "трусостью Зе" или ещё чем-то в том же духе. Не буду расписывать, пару ссылок.
Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в комментарии ТСН заявил: ВСУ знают, где находятся пусковые С-300 и С-400, которые разрушают Харьков. Средства для их уничтожения также есть. Нет только разрешения от США.
«Мы не можем уничтожать противника в районах его центров, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушают Харьков. То есть Силы обороны знают, где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств», — пояснил Федоренко.
Со времени первых американских поставок современного оружия в Украину президент Байден ни разу не уклонился от одного запрета: президент Владимир Зеленский был вынужден согласиться никогда не стрелять из него по территории России, настаивая на том, что это нарушит мандат г-на Байдена «избежать Третьей мировой войны».
zxzx777 написав: Як казав колись один відомий персонаж "Развели как котят". Не будьте наівною жертвою беззаконня. Це якраз класичний випадок ст.58. Пару сторінок назад давав цитату адвоката. Теперешні судді крутять законом "на вимогу часу".
"МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇз організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і навчальнихзакладах. 2016 рік". Сторінка 6. Примітка: "Зазначені зміни до Закону були внесені... ..., що відповідно до статті 58 Крнституції України... ..., з урахуванням на це громадяни, які станом на ... ...року, були виключені з військового обліку за віком (про що свідчить запис у військово-обліковому документі, який завірено підписом та гербовою печаткою військового комісарарайонного військового комісаріату у якому громадянин перебував на військовому обліку, та відмовились у добровільному порядкувідновитись на військовому обліку –рахуються як такі, що ВИКЛЮЧЕНІ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ. Інформацію по зазначеній категорії,начальникам військово-облікувих столів, поуточнювати в районних(міських) військових комісаріатах під час проведення звірок та перевірок.".
"ПРОПОЗИЦІЇ МіністерствооборониУкраїни допроектуЗаконуУкраїни«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищеннямотиваціїдозахистуВітчизнитаоптимізаціїмобілізаційноїдіяльності»: "ВзяттягромадянУкраїни, якіперебуваютьувідставці, навійськовийоблікта перевід їх в запас у зворотному порядку законодавством України провійськовийобов’язоківійськовуслужбунепередбачено." "Водночас, практичний досвід проведення призову громадян України помобілізації, отриманийпідчасдіївдержавіособливогоперіоду, свідчить, щодлякомплектування(доукомплектування) особовим складом командуваннявійськовихчастиннадає перевагучоловікамувіцідо 50 років. Така категоріягромадян, як правило, у ході виконання бойових завдань спроможнавитримувативідповіднінавантаженняфізичноготапсихологічногохарактеру.Довідково. За даними Державної служби статистики середня тривалість життячоловіків в Україні складає 66 років. Враховуючи фізичне старіння населення застатистичними даними, отримати висновок військово-лікарської комісії “придатний довійськовоїслужби” зможелишемінімальнийвідсотокчоловіків.". МіністроборониУкраїни ОлексійРЕЗНІКОВ.
Ведь сами понимаете, что в конечном итоге спор перейдет в суд. Рекомендации и Предложения так себе будут аргументы в споре.Важно в споре иметь доступ к реестру судебных решений. На днях видел в марафоне заседание ВРУ, где обсуждали запрет доступа к решениям, которые относятся к мобилизации и учету. Тут интересно. В случае запрета как бы будут ограничены некоторые процессуальные возможности в споре.
в мене знайомого виключеного з обліку на днях пробували бусифікувати, відпустили тільки з повісткою на влк, яку він викинув на смітник. питання штрафів поки не розкрито, якщо будуть по бєспрєдєлу штрафувати, хз шо робити і чи допоможуть "самі гуманні" суди в даному питанні.
budivelnik написав:.......... Питання до модерації І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди? Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.
Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію? Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало.
Питання до модерації И долго будет процветать глупость и хамство?
Уже надоело - сидит прапорщик-десантник в 1000 км от фронта, куда что-то прилетает раз в год, и рассказывает, что нам прилетает ежедневно потому, что "сами заслужили"?
Этот мой пост был удалён. При этом измышления будивельника остались.
Человек напрямую пользуется методами чёрной пропаганды, добавляя к моим словам свои измышления, которых я никогда не говорил. Появление этого персонажа на форуме - это потоки хамства. Когда-то он пожелал. чтобы в мою внучку прилетел снаряд (или бомба, точно не помню) и потом даже не удосужился извиниться. Теперь он пишет, что русскоязычный Харьков получил то, что "заслужил" за то, что якобы "ждал Путина". Так, может, именно он враг, сеющий рознь в Украине и обвиняющий не Путина, а своих же сограждан, пусть даже русскоязычных? Какой-то львовский хозяйчик с сохранившейся психологией советского прапорщика, прослушав политинформацию, бросается в бой с налитыми кровью глазами с "внутренним врагом". Такие, как раз, в 30-е ходили по дворам, выявляя "врагов со спрятанным зерном". И вот это вот будет меня учить родину любить?!
Модераторы, можете меня банить на любой срок, мне это уже безразлично. Терпеть таких "умников" уже надоело.
Среди погибших – 12-летняя девочка, которая была посетителем заведения торговли», — сообщили в ГУНП.
На месте трагедии продолжают разбирать завалы. По данным полиции, на 14:30 погибших в результате атаки РФ — 13. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16-ти.
«Из пожарища извлечены фрагменты тел, их идентификация продолжается. Пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин», — уточнили в полиции.
На сейчас криминалисты отобрали 15 образцов эпителия у родственников погибших.
Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции: (093) 494-31-62 или 102.
zxzx777 написав: Як казав колись один відомий персонаж "Развели как котят". Не будьте наівною жертвою беззаконня. Це якраз класичний випадок ст.58. Пару сторінок назад давав цитату адвоката. Теперешні судді крутять законом "на вимогу часу".
"МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇз організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і навчальнихзакладах. 2016 рік". Сторінка 6. Примітка: "Зазначені зміни до Закону були внесені... ..., що відповідно до статті 58 Крнституції України... ..., з урахуванням на це громадяни, які станом на ... ...року, були виключені з військового обліку за віком (про що свідчить запис у військово-обліковому документі, який завірено підписом та гербовою печаткою військового комісарарайонного військового комісаріату у якому громадянин перебував на військовому обліку, та відмовились у добровільному порядкувідновитись на військовому обліку –рахуються як такі, що ВИКЛЮЧЕНІ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ. Інформацію по зазначеній категорії,начальникам військово-облікувих столів, поуточнювати в районних(міських) військових комісаріатах під час проведення звірок та перевірок.".
"ПРОПОЗИЦІЇ МіністерствооборониУкраїни допроектуЗаконуУкраїни«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищеннямотиваціїдозахистуВітчизнитаоптимізаціїмобілізаційноїдіяльності»: "ВзяттягромадянУкраїни, якіперебуваютьувідставці, навійськовийоблікта перевід їх в запас у зворотному порядку законодавством України провійськовийобов’язоківійськовуслужбунепередбачено." "Водночас, практичний досвід проведення призову громадян України помобілізації, отриманийпідчасдіївдержавіособливогоперіоду, свідчить, щодлякомплектування(доукомплектування) особовим складом командуваннявійськовихчастиннадає перевагучоловікамувіцідо 50 років. Така категоріягромадян, як правило, у ході виконання бойових завдань спроможнавитримувативідповіднінавантаженняфізичноготапсихологічногохарактеру.Довідково. За даними Державної служби статистики середня тривалість життячоловіків в Україні складає 66 років. Враховуючи фізичне старіння населення застатистичними даними, отримати висновок військово-лікарської комісії “придатний довійськовоїслужби” зможелишемінімальнийвідсотокчоловіків.". МіністроборониУкраїни ОлексійРЕЗНІКОВ.
Ведь сами понимаете, что в конечном итоге спор перейдет в суд. Рекомендации и Предложения так себе будут аргументы в споре.Важно в споре иметь доступ к реестру судебных решений. На днях видел в марафоне заседание ВРУ, где обсуждали запрет доступа к решениям, которые относятся к мобилизации и учету. Тут интересно. В случае запрета как бы будут ограничены некоторые процессуальные возможности в споре.
в мене знайомого виключеного з обліку на днях пробували бусифікувати, відпустили тільки з повісткою на влк, яку він викинув на смітник. питання штрафів поки не розкрито, якщо будуть по бєспрєдєлу штрафувати, хз шо робити і чи допоможуть "самі гуманні" суди в даному питанні.
принаймні була спроба оскаржити, бо як не оскаржив: "лох", "тєрпіла" і "визнав вину", а там буде видно, судді надіються, що пропетляють між краплями, чи втечуть в Швейцарію із наколядованим
ЛАД написав:Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0. Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить. Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся.
Ясно , що пенсіонер вихований в совкову епоху люто ненавидить всіх хто МОЖЕ займатись Підприємництвом... Ненавидить може не тому що вважає їх пропащими Швидше ненавидить тому-що в часи його юності В НЬОГО таку можливість забрали.. Але це написав я, ларьочник.. Правда в мене є захисники, наприклад ПРЕЗИДЕНТ АРГЕНТИНИ (виступ в США) хто хоче-може витратити десяток хвилин, для тих хто не володіє англійською/іспанською-приємний бонус Автоматичний звуковий переклад ШтучнимІнтелектом на російську. https://www.youtube.com/watch?v=V71O0KwhzTE
для совкодрочерів дрібний підриємець це ворожий класовий елемент