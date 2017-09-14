Додано: Нед 26 тра, 2024 19:03

ЛАД написав: Ещё по мобилизации.

Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0.

Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить.

Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся.

Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится.

Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна.

Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства. Ещё по мобилизации.Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0.Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить.Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся.Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится.Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна.Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства.

А може по поличкам розберемо кого тут терпіти надоїло1 Беремо ці дві цитаткиЕсли примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0.....Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей.Що бачимо?Бронь в економіці потрібна..чи бронь не потрібна ?2 Як бачимо -бронь все таки потрібна...Так в чому різниця між Бізнесменом і Парторгом?Вау..в інструменті визначення КОМУ ТРЕБ БРОНЬ...В мене все просто - якщо БРОНЬ ЕКОНОМІЧНА то давати її треба тільки тим хто за це ПЛАТИТЬ економічним РЕСУРСОМ...тобто грошимаВ Парторга...- визначення кому давати бронь , буде визначати не населення(яке отримує економічні послуги /товари з економіки) а якась міфічнаГРУППА ТАВАРИЩЕЙ...комісяі, міністерство , узгодження...- і що буде в кінці?кому дадуть? куму/свату чиновника комісії( була ж спроба дати фавбету) і дали циркачам і співакамз кварталівцями... - тобто на іиході бУДЕ МАХРОВА КОРУПЦІЯ....3 Порівняємо з варіантом який пропоную яа - вводиться правило (нехай) 20000 грн/місяць з спеціаліста для БУДЬ-ЯКОЇ ГАЛУЗІб - виробництво зброї є під Державним наглядом, тому Держава піднімає вартість того що хоче купити...і бізнес який виготовляє зброю ПЛАТИТЬ 20000 грн/ за кожного необхідного спеціаліста.Держава не втратила від того що підняла ціну снаряду на 20000 грн..тому що ОТРИМАЛА у вигляді збору за фахівця ці гроші назадв - є критичні галузі , які є монополістами(енергетика/водоканал ) ці ПІДНІМАЮТЬ тарифи для НАСЕЛЕННЯ..і якщо населення погоджується платити, ці підприємства працюють- не погоджуються, ці підприємства будуть працювати тими фахівцями які залишилисьд - чисті комерци...тут взагалі все простоякщо доходи бізнесу дозволяють - значить населення яке згенерувало ці доходи своїми грошима проголосувало за те що цей БІЗНЕС населенню потрібенякщо доходи не дозволяють - бізнес ПРОБУЄ підняти ціну..і якщо населення ПОГОДИТЬСЯ-цей бізнес забронює, не погодиться-не забронюєУ всіх варіантах РІШЕННЯ за НАСЕЛЕННЯМ а не за комісією старих( чи молодих) пердунів...До речіЄ ще й третій варіантБізнес не витягує , але платить військовий збір ..З ВЛАСНИХ заощаджень - тут населення також виграє.Тепер розумієте чому ЛАД/Дейтройт - це ті кого слухати не те що НЕ БАЖАНО..ці приведуть вас до совка..але ж перший совок який ВОНИ створили-розвалився...і ці хочуть так само як і пуйло..щоб ВИ померли разом з ними..Ну вони то старпери..А Вам куди торопитись?