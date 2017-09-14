flyman написав:........... віра не в "Україну как государство", а в ту владу (у якої "5 років ще не скінчилося"), за яку ви голосували, і яка довела державу до такого стану
Да нет, не во "владу". Какая влада, по-вашему, была лучше? Для страны, а не для вас лично?
перший срок Кучми, дали зелене світло дали дрібним підприємцям, і ще було достатньо політичних свобод, з другого почалося "закручування гайок" і деградація, коли кожна наступна гірше попередньої (при ПАП невеличке локальне покращення відносно ВФЯ)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 18:53, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Ещё по мобилизации. Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0. Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить. Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся. Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится. Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна. Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства.
А може по поличкам розберемо кого тут терпіти надоїло 1 Беремо ці дві цитатки Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0. .... Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. Що бачимо? Бронь в економіці потрібна.. чи бронь не потрібна ? 2 Як бачимо -бронь все таки потрібна... Так в чому різниця між Бізнесменом і Парторгом? Вау..в інструменті визначення КОМУ ТРЕБ БРОНЬ... В мене все просто - якщо БРОНЬ ЕКОНОМІЧНА то давати її треба тільки тим хто за це ПЛАТИТЬ економічним РЕСУРСОМ...тобто грошима В Парторга...- визначення кому давати бронь , буде визначати не населення(яке отримує економічні послуги /товари з економіки) а якась міфічна ГРУППА ТАВАРИЩЕЙ...комісяі, міністерство , узгодження...- і що буде в кінці?кому дадуть? куму/свату чиновника комісії( була ж спроба дати фавбету) і дали циркачам і співакамз кварталівцями... - тобто на іиході бУДЕ МАХРОВА КОРУПЦІЯ.... 3 Порівняємо з варіантом який пропоную я а - вводиться правило (нехай) 20000 грн/місяць з спеціаліста для БУДЬ-ЯКОЇ ГАЛУЗІ б - виробництво зброї є під Державним наглядом, тому Держава піднімає вартість того що хоче купити...і бізнес який виготовляє зброю ПЛАТИТЬ 20000 грн/ за кожного необхідного спеціаліста. Держава не втратила від того що підняла ціну снаряду на 20000 грн..тому що ОТРИМАЛА у вигляді збору за фахівця ці гроші назад в - є критичні галузі , які є монополістами(енергетика/водоканал ) ці ПІДНІМАЮТЬ тарифи для НАСЕЛЕННЯ..і якщо населення погоджується платити, ці підприємства працюють- не погоджуються, ці підприємства будуть працювати тими фахівцями які залишились д - чисті комерци...тут взагалі все просто якщо доходи бізнесу дозволяють - значить населення яке згенерувало ці доходи своїми грошима проголосувало за те що цей БІЗНЕС населенню потрібен якщо доходи не дозволяють - бізнес ПРОБУЄ підняти ціну..і якщо населення ПОГОДИТЬСЯ-цей бізнес забронює, не погодиться-не забронює У всіх варіантах РІШЕННЯ за НАСЕЛЕННЯМ а не за комісією старих( чи молодих) пердунів... До речі Є ще й третій варіант Бізнес не витягує , але платить військовий збір ..З ВЛАСНИХ заощаджень - тут населення також виграє.
Тепер розумієте чому ЛАД/Дейтройт - це ті кого слухати не те що НЕ БАЖАНО..ці приведуть вас до совка..але ж перший совок який ВОНИ створили-розвалився...і ці хочуть так само як і пуйло..щоб ВИ померли разом з ними.. Ну вони то старпери..А Вам куди торопитись?
budivelnik написав:.......... Питання до модерації І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди? Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.
Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію? Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало.
Питання до модерації И долго будет процветать глупость и хамство?
Уже надоело - сидит прапорщик-десантник в 1000 км от фронта, куда что-то прилетает раз в год, и рассказывает, что нам прилетает ежедневно потому, что "сами заслужили"?
Этот мой пост был удалён. При этом измышления будивельника остались.
Человек напрямую пользуется методами чёрной пропаганды, добавляя к моим словам свои измышления, которых я никогда не говорил. Появление этого персонажа на форуме - это потоки хамства. Когда-то он пожелал. чтобы в мою внучку прилетел снаряд (или бомба, точно не помню) и потом даже не удосужился извиниться. Теперь он пишет, что русскоязычный Харьков получил то, что "заслужил" за то, что якобы "ждал Путина". Так, может, именно он враг, сеющий рознь в Украине и обвиняющий не Путина, а своих же сограждан, пусть даже русскоязычных? Какой-то львовский хозяйчик с сохранившейся психологией советского прапорщика, прослушав политинформацию, бросается в бой с налитыми кровью глазами с "внутренним врагом". Такие, как раз, в 30-е ходили по дворам, выявляя "врагов со спрятанным зерном". И вот это вот будет меня учить родину любить?!
Модераторы, можете меня банить на любой срок, мне это уже безразлично. Терпеть таких "умников" уже надоело.
Среди погибших – 12-летняя девочка, которая была посетителем заведения торговли», — сообщили в ГУНП.
На месте трагедии продолжают разбирать завалы. По данным полиции, на 14:30 погибших в результате атаки РФ — 13. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16-ти.
«Из пожарища извлечены фрагменты тел, их идентификация продолжается. Пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин», — уточнили в полиции.
На сейчас криминалисты отобрали 15 образцов эпителия у родственников погибших.
Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции: (093) 494-31-62 или 102.
Зверніть увагу, як персонаж, який не заперечує свого великого кожхання до педераційного устрою-перевертає все з ніг на голову.... Я писав і пишу Ти і тобі подібні винні в тому що пуйло ризикнуло напасти і що відповідає цей русофіл? зАбАньтЕ того хтО нЕ дАє мені любити російську культуру і хаїти Порошенка за те що він будував ЗСУ.... ЛАД - ТИ особисто винен в тому що ХАРКІВ зараз під БОМБАМИ Кожна твоя цитата, яку пуйло може трактувати на свою користь - облита кровью харківян
вот мне нравится подход совкошвали и национал-люмпенов с поддержкой тотальной мобилизвации. выбить в войне всех. в т.ч. и доноров бюджета, иноваторов, вообще средний класс, снова попасть в новые злыдни разрухи и на волне разочарований выбрать новых рабиновичей, которые похерят все завоевания борьбы
fox767676 написав:вот мне нравится подход совкошвали и национал-люмпенов с поддержкой тотальной мобилизвации. выбить в войне всех. в т.ч. и доноров бюджета, иноваторов, вообще средний класс, снова попасть в новые злыдни разрухи и на волне разочарований выбрать новых рабиновичей, которые похерят все завоевания борьбы
совкошваль каже що вони не націонал-люмпен, і нема чого їх в один ряд ставити, (вищесортні чи як)
fox767676 написав:вот мне нравится подход совкошвали и национал-люмпенов с поддержкой тотальной мобилизвации. выбить в войне всех. в т.ч. и доноров бюджета, иноваторов, вообще средний класс, снова попасть в новые злыдни разрухи и на волне разочарований выбрать новых рабиновичей, которые похерят все завоевания борьбы
совкошваль каже що вони не націонал-люмпен, і нема чого їх в один ряд ставити, (вищесортні чи як)
зараз на перемовинах в додатковому протоколі формуються списки української совкошвалі на депортацію, як ментальних рашистів. За всіма цими православними піонерами пенсійного віку приїдуть пломбовані столипінські вагони і заберуть в країну переможного етатизму, де вони нарешті отримають улюблену атмосферу чинопочитання і нехтування людьми