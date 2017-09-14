RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8371837283738374
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 20:50

  ЛАД написав:Hotab
Продолжение 8.
Скорее дополнение.
Продолжение 5 удалено по жалобам "особо патриотичных" (точнее, присвоивших себе такую роль) панов. А оно было наиболее существенно для сегодняшней ситуации.
Причём, если на кучу других удалённых постов пришли "письма счастья", то на этот (единственный) письмо об удалении не пришло. Так что мог даже не заметить. Восстанавливать его бессмысленно, опять быстро удалят.
Так что мои наилучшие пожелания всяким Васям, будивельникам, wild.tomcat"ам и пр. (прошу прощения, кого упустил). Продолжайте воевать с врагами в глубоком тылу и гордиться своими успехами в открытии 2-3 и прочих бизнесов.
Мозги ваши нюхать у меня желания нет - там и нюхать нечего, но желаю вам в конце концов оказаться хотя бы поближе к фронту. Может быть, хоть что-то поймёте, диванные Аники-воины. :)

Ого, наш Наполеон (чи Кутузов, який ближче до ідеології ЛАДа) розбушевався!!!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8949
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Ого, наш Наполеон (чи Кутузов, який ближче до ідеології ЛАДа) розбушевався!!!

як там цины у задупьи Кракова, "эксперт"?
Прохожий
 
Повідомлень: 13708
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 20:56

  fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом


вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?
mephala
 
Повідомлень: 9243
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І ще по темі 40/60 річних.
За Методичними 2021р "Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, узв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних."
А картинку там же підчистити забули, залишили "поновлення" :P :
Зображення
zxzx777
 
Повідомлень: 139
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:05

  Faceless написав:
flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:А у кого какие мысли про Китай и Тайвань?.
Там стоит ожидать вооруж. конфликта в этом году?

Китай чекав Гонконг і Макао сотні років, так що дочекається і Тайвань по принципу "якщо довго сидіти на берегу річки, то ..."
Або навпаки. Бо по суті це Тайвань претендує представляти владу Китаю

Дивився недавно крутий розбір по Тайваню, то якраз та партія, що втікла колись з материкового, зараз є чи не найбільшою прихильницею дружби/інтеграції з Китаєм. Вона зараз в опозиції, але після вторгнення росії, потроху знову набирає популярність. Та і Китай спонсорує відповідну пропаганду. Я б на місці Китаю і з його можливостями дійсно пробував підкупити місцевих політиків, це у підсумку вийде набагато дешевше. Тому у війну не вірю. Це у нас ситуація, коли Україна ментально потроху відпливла від совка і йшла в Європу, тож не змігши підкупом підім'яти нас, путін вирішив не гаяти часу і діяти силою. Китаю нема куди спішити, Тайвань нікуди від них не відпливе. І в ЄС його не візьмуть
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:09

  mephala написав:
  fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом


вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?


когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
Strategic ambiguity с т.з бізнеса
возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.
fox767676
 
Повідомлень: 1565
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна нація у світі не спроможна самостійно зупинити війну, яку веде проти нашої держави країна-терорист Росія. За його словами, для припинення російського зла потрібна участь лідерів світу.

А если они не хотят мира, то как нам быть? Получается должны мы все умереть?. Но так не будет в наше время. Значит на каком то этапе всё равно придётся идти на переговоры, и чем больше гибнет у нас населения, тем больше будем соглашаться в дальнейшем на условия раши?

у нас зараз погана переговорна позиція (с)
Letusrock
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:18

  fox767676 написав:
  mephala написав:
  fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом


вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?


когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
Strategic ambiguity с т.з бізнеса
возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.

30..45 це ж возраст теперішніх слуг та його основного ЦА, рейтинги впол, а так, ще можна як тут писала флер: "провести утилізацію передпенсійного біомусора"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 21:22, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35167
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:19

  Ой+ написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:
Зовсім не відносяться я не утік після війни і соц допомоги ніколи не отримував.

Тобто до 2014 р. і за 10 років отримали інше громадянство?

Ну і ще питання чи вийшли з українського?

до цього я й веду, 99% що він все ще громадянин України також.
Тому велкам ту Дарницький ТЦК (чи куда там) ставати на облік, а канадське житло прийдеться залишити комусь доглядати на 7-15 років
Letusrock
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:22

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  mephala написав:вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?

когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
Strategic ambiguity с т.з бізнеса
возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.

30..45 це ж ЦА теперішньої влади, рейтинги впол

для чого рейтинги якщо війна "до останнього", пардон до "кордонів91"
Letusrock
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8371837283738374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 40542
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201054
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 654660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12061)
26.05.2024 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.