ЛАД написав:Hotab Продолжение 8. Скорее дополнение. Продолжение 5 удалено по жалобам "особо патриотичных" (точнее, присвоивших себе такую роль) панов. А оно было наиболее существенно для сегодняшней ситуации. Причём, если на кучу других удалённых постов пришли "письма счастья", то на этот (единственный) письмо об удалении не пришло. Так что мог даже не заметить. Восстанавливать его бессмысленно, опять быстро удалят. Так что мои наилучшие пожелания всяким Васям, будивельникам, wild.tomcat"ам и пр. (прошу прощения, кого упустил). Продолжайте воевать с врагами в глубоком тылу и гордиться своими успехами в открытии 2-3 и прочих бизнесов. Мозги ваши нюхать у меня желания нет - там и нюхать нечего, но желаю вам в конце концов оказаться хотя бы поближе к фронту. Может быть, хоть что-то поймёте, диванные Аники-воины.
Ого, наш Наполеон (чи Кутузов, який ближче до ідеології ЛАДа) розбушевався!!!
І ще по темі 40/60 річних. За Методичними 2021р "Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, узв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних." А картинку там же підчистити забули, залишили "поновлення" :
Игорь Алексеевич написав:А у кого какие мысли про Китай и Тайвань?. Там стоит ожидать вооруж. конфликта в этом году?
Китай чекав Гонконг і Макао сотні років, так що дочекається і Тайвань по принципу "якщо довго сидіти на берегу річки, то ..."
Або навпаки. Бо по суті це Тайвань претендує представляти владу Китаю
Дивився недавно крутий розбір по Тайваню, то якраз та партія, що втікла колись з материкового, зараз є чи не найбільшою прихильницею дружби/інтеграції з Китаєм. Вона зараз в опозиції, але після вторгнення росії, потроху знову набирає популярність. Та і Китай спонсорує відповідну пропаганду. Я б на місці Китаю і з його можливостями дійсно пробував підкупити місцевих політиків, це у підсумку вийде набагато дешевше. Тому у війну не вірю. Це у нас ситуація, коли Україна ментально потроху відпливла від совка і йшла в Європу, тож не змігши підкупом підім'яти нас, путін вирішив не гаяти часу і діяти силою. Китаю нема куди спішити, Тайвань нікуди від них не відпливе. І в ЄС його не візьмуть
fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом
вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете. где вы ее увидели сейчас?
когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация. Strategic ambiguity с т.з бізнеса возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.
Игорь Алексеевич написав:Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна нація у світі не спроможна самостійно зупинити війну, яку веде проти нашої держави країна-терорист Росія. За його словами, для припинення російського зла потрібна участь лідерів світу.
А если они не хотят мира, то как нам быть? Получается должны мы все умереть?. Но так не будет в наше время. Значит на каком то этапе всё равно придётся идти на переговоры, и чем больше гибнет у нас населения, тем больше будем соглашаться в дальнейшем на условия раши?
fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом
вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете. где вы ее увидели сейчас?
когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация. Strategic ambiguity с т.з бізнеса возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.
30..45 це ж возраст теперішніх слуг та його основного ЦА, рейтинги впол, а так, ще можна як тут писала флер: "провести утилізацію передпенсійного біомусора"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 21:22, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав:вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете. где вы ее увидели сейчас?
когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация. Strategic ambiguity с т.з бізнеса возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.
30..45 це ж ЦА теперішньої влади, рейтинги впол
для чого рейтинги якщо війна "до останнього", пардон до "кордонів91"