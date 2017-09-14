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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8372837383748375>
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:05

  Faceless написав:
flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:А у кого какие мысли про Китай и Тайвань?.
Там стоит ожидать вооруж. конфликта в этом году?

Китай чекав Гонконг і Макао сотні років, так що дочекається і Тайвань по принципу "якщо довго сидіти на берегу річки, то ..."
Або навпаки. Бо по суті це Тайвань претендує представляти владу Китаю

Дивився недавно крутий розбір по Тайваню, то якраз та партія, що втікла колись з материкового, зараз є чи не найбільшою прихильницею дружби/інтеграції з Китаєм. Вона зараз в опозиції, але після вторгнення росії, потроху знову набирає популярність. Та і Китай спонсорує відповідну пропаганду. Я б на місці Китаю і з його можливостями дійсно пробував підкупити місцевих політиків, це у підсумку вийде набагато дешевше. Тому у війну не вірю. Це у нас ситуація, коли Україна ментально потроху відпливла від совка і йшла в Європу, тож не змігши підкупом підім'яти нас, путін вирішив не гаяти часу і діяти силою. Китаю нема куди спішити, Тайвань нікуди від них не відпливе. І в ЄС його не візьмуть
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:09

  mephala написав:
  fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом


вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?


когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
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возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна нація у світі не спроможна самостійно зупинити війну, яку веде проти нашої держави країна-терорист Росія. За його словами, для припинення російського зла потрібна участь лідерів світу.

А если они не хотят мира, то как нам быть? Получается должны мы все умереть?. Но так не будет в наше время. Значит на каком то этапе всё равно придётся идти на переговоры, и чем больше гибнет у нас населения, тем больше будем соглашаться в дальнейшем на условия раши?

у нас зараз погана переговорна позиція (с)
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:18

  fox767676 написав:
  mephala написав:
  fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом


вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?


когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
Strategic ambiguity с т.з бізнеса
возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.

30..45 це ж возраст теперішніх слуг та його основного ЦА, рейтинги впол, а так, ще можна як тут писала флер: "провести утилізацію передпенсійного біомусора"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 21:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:19

  Ой+ написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:
Зовсім не відносяться я не утік після війни і соц допомоги ніколи не отримував.

Тобто до 2014 р. і за 10 років отримали інше громадянство?

Ну і ще питання чи вийшли з українського?

до цього я й веду, 99% що він все ще громадянин України також.
Тому велкам ту Дарницький ТЦК (чи куда там) ставати на облік, а канадське житло прийдеться залишити комусь доглядати на 7-15 років
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:22

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  mephala написав:вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?

когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
Strategic ambiguity с т.з бізнеса
возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.

30..45 це ж ЦА теперішньої влади, рейтинги впол

для чого рейтинги якщо війна "до останнього", пардон до "кордонів91"
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:31

  Letusrock написав:для чого рейтинги якщо війна "до останнього", пардон до "кордонів91"

щоб не як попередній легітимний, той занадто був щирий та прямий, ці ж порішати між крапельками: казати одне, робити інше, думати третє, вірити в четверте ...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:34

  Letusrock написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:Тобто до 2014 р. і за 10 років отримали інше громадянство?

Ну і ще питання чи вийшли з українського?

до цього я й веду, 99% що він все ще громадянин України також.
Тому велкам ту Дарницький ТЦК (чи куда там) ставати на облік, а канадське житло прийдеться залишити комусь доглядати на 7-15 років

обілетять штрафами
як і польських племінників семінариста
з паршивої урапатріотичної вівці хоч вовни клок
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:34

  Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет.
Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории.
У кого какие мнения по этому поводу?

Спросите у канадцев, зачем им такие большие территории :)
Не существует не только нормативов, но и рекомендаций по поводу плотности населения.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:40

Вторая пошла! (Первой была Великобритания)

Swedish Defense Minister Pål Jonson backs Ukraine’s use of Swedish munitions in Russia: "Ukraine has the right to defend itself through combat actions directed at the opponent's territory as long as the combat actions comply with the laws of war.“

https://x.com/michaeldweiss/status/1794762834598863238
Гуглоперевод:
Министр обороны Швеции Пол Йонсон поддерживает использование Украиной шведских боеприпасов в России: «Украина имеет право защищать себя посредством боевых действий, направленных на территорию противника, если боевые действия соответствуют законам войны».


И оригинал:
Får Ukraina använda de vapen som vi lämnat över för att angripa mål på ryskt territorium? Jag ställer frågan till försvarsminister Pål Jonson och får detta skriftliga svar: ”Ukraina är utsatt för ett oprovocerat och olagligt anfallskrig av Ryssland. Ukraina har enligt folkrätten rätt att försvara sig genom stridshandlingar som riktar sig mot motståndarens territorium så länge stridshandlingarna följer krigets lagar. Sverige står bakom folkrätten och Ukrainas rätt att försvara sig.”

https://www.hallandsposten.se/asikter/l ... 56a1aa9f9e

Гуглоперевод:
Разрешено ли Украине использовать переданное нами оружие для нанесения ударов по объектам на территории России? Я задал вопрос министру обороны Полу Джонсону и получил письменный ответ: «Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя посредством военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту».
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 26 тра, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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