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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8372837383748375
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:41

  Сибарит написав:
  Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет.
Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории.
У кого какие мнения по этому поводу?

Спросите у канадцев, зачем им такие большие территории :)
Не существует не только нормативов, но и рекомендаций по поводу плотности населения.

ИА просто "городской сумашедший"...
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:55

  fox767676 написав:
  mephala написав:
  fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом


вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?


когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
Strategic ambiguity с т.з бізнеса
возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.


Вам корона не жмет ?
Сами выдумали возраст для службы ,убрав себя из этой возрастной категории .
Признавайтесь на коленях , доверились д-ам .....

Ну вы хоть напишите кто все таки воевать и защищать страну будет ?
Дайте указание , чтобы там --наверху задумались .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:58

  холява написав:
Вам корона не жмет ?
Сами выдумали возраст для службы ,убрав себя из этой возрастной категории .
Признавайтесь на коленях , доверились д-ам .....

Ну вы хоть напишите кто все таки воевать и защищать страну будет ?
Дайте указание , чтобы там --наверху задумались .

чому до 60, а не до 70? ВЛК: руки ноги є, то придатний відсвічувати в теплік в окопі,
а ваш колєга поізносівшийся пілот, вже геть немічний, чи сорт висший?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 22:03

  Сибарит написав:
  Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет.
Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории.
У кого какие мнения по этому поводу?

Спросите у канадцев, зачем им такие большие территории :)
Не существует не только нормативов, но и рекомендаций по поводу плотности населения.

наврят чи нас влаштує Схід України як аналог Юкону (по населенню та інфраструктурі)
ИА мав на увазі що рф може довести стан Сходу до такого щоб він став непосильним тягарем який доведеться кинути або він потягне нас на дно. Як приклад - ніхто не буде відновлювати знищену в нуль інфраструктуру Бахмуту для 500 жителів і т.д.
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 26 тра, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 22:07

  холява написав:
  fox767676 написав:
  mephala написав:
вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете.
где вы ее увидели сейчас?


когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
Strategic ambiguity с т.з бізнеса
возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.


Вам корона не жмет ?
Сами выдумали возраст для службы ,убрав себя из этой возрастной категории .
Признавайтесь на коленях , доверились д-ам .....

Ну вы хоть напишите кто все таки воевать и защищать страну будет ?
Дайте указание , чтобы там --наверху задумались .


что я выдумал ? Читайте что вам форумчане пишут, 40 лет это верхняя граница моб возраста рядовых где-то с 1992 по 2014. Которая отвечала мировой практике, с примерно такими же цифрами. Потом пришли приватизаторы, обязанности расшириили, а компенсировать правами или соц.благами забыли (это любителям цитировать конституцию.)
Нет адекватных ресурсов - корректируйте цели.
Я пишу, не волнуйтесь. Пока в режиме челобитных, но вскоре обстоятельства и тональность поменяются, и подробно обьясняться придется уже незадачливым "законотворцам"
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 22:07

  Сибарит написав:
  Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет.
Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории.
У кого какие мнения по этому поводу?

Спросите у канадцев, зачем им такие большие территории :)
Не существует не только нормативов, но и рекомендаций по поводу плотности населения.
то порожнє.
Краще розкажіть які враження від армії?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Hotab
Продолжение 7.
Скорее дополнение.
Ещё по мобилизации.
Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0.
Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить.
Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся.
Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится.
Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна.
Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства.
Цікава ваша думка про Черкаси. Невже в Харкові зараз так все згорнулося, що Черкаси вразили?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чому до 60, а не до 70?


Героя України цьому хлопу!
Геніально! ми розширили моб.потенціал, Ялта ще ближче!
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