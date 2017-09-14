Додано: Пон 27 тра, 2024 02:01

ЛАД

розумію що ви можливо не чекаєте від мене відповіді і звертались до мене не персонально, просто обрали мене як обʼєкт, , бо я казав «можливо він колись пояснить».

Дякую за відповіді. З чимось цілком згоден, з чимось не зовсім.

Теза про те, як війна і страх за своє життя обʼєднали погляди зовсім різних людей мені зайшла.

Відверто я теж не очікував як багато (більшість) людей втратять порядність перед цим страхом.

Жага жити в принципі не нова, це природньо. Але все одно мене дивують деякі масові речі.

Нажаль я згоден і з тим, що адекватних дописувачів одиниці. І особливо я не міг би собі уявити , щоб 2 роки тому на цьому форумі протрималась і не була згноєна (навічно забанена) істерична гора мускул лише за те, що написала «молодцы ребята» про злочинців відразу по кільком статям ККУ, які зі зброєю (прикордонника) махнули через кордон. Зараз це нормально. Ну шо ж, більшість зараз така, і вам (і мені) треба це прийняти, або залишати цю спільноту.

По ситуації в країні. Я все ще сподіваюсь, що елойчиків поставлять в правильну позицію і країну врятувати вдасться. Якщо ні - буде дуже неприємно. Поразка країни - це моя особиста поразка, незалежно від стану життя і здоровʼя власне моєї тушки і стану моїх фінансів. Програвати я не звик. Поки що вірю в краще.