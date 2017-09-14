ЛАД розумію що ви можливо не чекаєте від мене відповіді і звертались до мене не персонально, просто обрали мене як обʼєкт, , бо я казав «можливо він колись пояснить». Дякую за відповіді. З чимось цілком згоден, з чимось не зовсім. Теза про те, як війна і страх за своє життя обʼєднали погляди зовсім різних людей мені зайшла. Відверто я теж не очікував як багато (більшість) людей втратять порядність перед цим страхом. Жага жити в принципі не нова, це природньо. Але все одно мене дивують деякі масові речі. Нажаль я згоден і з тим, що адекватних дописувачів одиниці. І особливо я не міг би собі уявити , щоб 2 роки тому на цьому форумі протрималась і не була згноєна (навічно забанена) істерична гора мускул лише за те, що написала «молодцы ребята» про злочинців відразу по кільком статям ККУ, які зі зброєю (прикордонника) махнули через кордон. Зараз це нормально. Ну шо ж, більшість зараз така, і вам (і мені) треба це прийняти, або залишати цю спільноту. По ситуації в країні. Я все ще сподіваюсь, що елойчиків поставлять в правильну позицію і країну врятувати вдасться. Якщо ні - буде дуже неприємно. Поразка країни - це моя особиста поразка, незалежно від стану життя і здоровʼя власне моєї тушки і стану моїх фінансів. Програвати я не звик. Поки що вірю в краще.
Сегодня на север Харьковщины сбросили 22 КАБа — Генштаб
И хоть бы одна су.ка здесь об этом написала хоть слово! А "патриот" будивельник устраивает пляски на костях, обвиняя русскоговорящих харьковчан в путинской агрессии. Слов нет. И находятся ещё такие же подпевалы.
ніхто не пише, бо тепер це "поширення іпсо", "інформування ворога про цілі ударів" і т.п.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 тра, 2024 02:12, всього редагувалось 5 разів.
Faceless написав:...... Цікава ваша думка про Черкаси. Невже в Харкові зараз так все згорнулося, що Черкаси вразили?
Не могу сказать, что "так все згорнулося", как на мой взгляд всего вполне достаточно. Хватает и магазинов, и ларьков, и аптек, и парикмахерских. Как по мне, так в Черкассах, скорее, избыток. Скорее, производит впечатление общая атмосфера. Произвело впечатление обилие людей в выходной на берегу Днепра. В Харькове света на улицах нет. Комендантский час у нас вполне реальный с самого начала. После 11 ни людей, ни машин на улицах практически нет. Какие-то единицы ездят - не знаю кто, может, полиция и/или военные. Такого, как тут описывали о столпотворениях на мостах машин с пропусками, у нас не было и нет. Кафе и рестораны работают, но толп я там не видел (правда, в центре не был, не возьмусь утверждать). Обратите, внимание. Большое количество жертв у нас было при попадании в типографию (т.е. на работе) или в огромный супермаркет. Вчера, правда, было много раненых около метро "Научная". Но там очень "проходное" место.
19:15 г. Харьков, Шевченковский район. Пострадали 25 человек. Общее количество поврежденных зданий составляет – 12 из них: семь многоэтажек, медучреждение, магазин, шесть транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института;
Hotab Согласен со всем написанным. К сожалению, проблема не только в элойчиках. Есть и объективные факторы. Не знаю, успели ли Вы прочитать вчера продолжение 5, где я писал о сегодняшней ситуации и возможном (?) рпв. Его, к сожалению, благодаря ура-патриотам довольно быстро удалили. Осталось только несколько цитат в постах M-Audio и ещё кого-то. Жаль, хотелось увидеть обсуждение этого вопроса. Увидел только истерические крики и обвинения в измене. Ответил именно Вам, действительно, потому что Вы написали «можливо він колись пояснить», и надеялся, что Вам это, действительно, хоть немного интересно. И тут мало к кому можно было обратиться с моими писаниями.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 тра, 2024 02:34, всього редагувалось 1 раз.
Сегодня на север Харьковщины сбросили 22 КАБа — Генштаб
И хоть бы одна су.ка здесь об этом написала хоть слово! А "патриот" будивельник устраивает пляски на костях, обвиняя русскоговорящих харьковчан в путинской агрессии. Слов нет. И находятся ещё такие же подпевалы.
ніхто не пише, бо тепер це "поширення іпсо", "інформування ворога про цілі ударів" і т.п.
Вы как-то быстро меняете комменты на совершенно противоположные по содержанию. На первую редакцию не успел ответить. И я не истерю, а просто описываю реальную ситуацию. Если бы я был подвержен истерикам, меня бы в Харькове давно не было.
Hotab написав:ЛАД ......... і вам (і мені) треба це прийняти, або залишати цю спільноту. ........
Выберу, наверное, второй вариант. Не вижу смысла тратить время, у меня его не так много осталось. Принять не могу. Кстати, интересно было бы услышать, с чем Вы не совсем согласны. Не для спора. Действительно, просто интересно. Как по мне, так спорные моменты были именно в удалённом Продолжении 5 по поводу рпв. Так я там писал, что и сам не очень себе это представляю в сегодняшней ситуации. В остальном как раз старался обходиться без спорных моментов. Интересно было бы услышать ещё детройта и бандерлога. Может, ещё пару человек.
yanyura написав:Вторая пошла! (Первой была Великобритания)
Swedish Defense Minister Pål Jonson backs Ukraine’s use of Swedish munitions in Russia: "Ukraine has the right to defend itself through combat actions directed at the opponent's territory as long as the combat actions comply with the laws of war.“
Министр обороны Швеции Пол Йонсон поддерживает использование Украиной шведских боеприпасов в России: «Украина имеет право защищать себя посредством боевых действий, направленных на территорию противника, если боевые действия соответствуют законам войны».
.........
Вчера с удовольствием наблюдал стрельбу из Белгорода. Сначала, правда, подумал, что это пуски ракет на Харьков, потом понял, что это работа их ПВО. Отстреливались, по-видимому, от наших дронов. Очень активно отстреливались, видимо, дронов было много. К сожалению, были и сбитые, но это неизбежно.
К сожалению:
Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против изменения политики западных государств, согласно которой поставленное Украине оружие не может использоваться для ударов по территории России, передает немецкая газета Tagesschau. ...... Однако в воскресенье Шольц повторил свои предыдущие заявления о том, что такие удары были бы недопустимыми.
Александр знает, что такая опасность по-прежнему есть, а конца войне не видно. Он ожидает, что конфликт продлится еще очень долго, «может быть, несколько лет или даже десятилетий».
Не знаю, как наших "патриотов", но меня такая перспектива не устраивает.
Александр Мережко (председатель украинского парламентского комитета по иностранным делам) признает, что она приносит огромные потери.
«Мы знаем, что истекаем кровью, что половина нашей энергосистемы и треть экономики разрушены. Мы теряем людей, и у нас нет никаких гарантий, что через год у нас будет оружие, которое нам нужно», — говорит он.
Мережко не верит в возможность мирных переговоров с Путиным. Но он больше не исключает переговоров о прекращении огня.
Он не признает раздел Украины, но соглашается, что возвращение оккупированных территорий может оказаться долгим процессом. Он называет свою страну «усталой и злой, но без пораженческих настроений».
Hotab написав:Нажаль я згоден і з тим, що адекватних дописувачів одиниці. І особливо я не міг би собі уявити , щоб 2 роки тому на цьому форумі протрималась і не була згноєна (навічно забанена) істерична гора мускул лише за те, що написала «молодцы ребята» про злочинців відразу по кільком статям ККУ, які зі зброєю (прикордонника) махнули через кордон. Зараз це нормально. Ну шо ж, більшість зараз така, і вам (і мені) треба це прийняти, або залишати цю спільноту.
Ти за 15 років на форумі досі не зрозумів, що за гниль тут в модерах? Не бачив, що вся ця мразота завжди була в корєшах з модерами?