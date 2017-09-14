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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 08:16
ЛАД написав:
Всех объединяет одно - страх перед мобилизацией и нежелание служить в армии.
ЛАД написав:
Всё что угодно, лишь бы его, любимого, ТЦК не трогал
ЛАД написав:
, плевать на восток и юг), на то, что тысячи людей останутся без крова (они им потом сдадут комнаты по втрое выросшим ценам и плевать, что людям нечем будет платить), плевать, что дети в Харькове дёргаются от взрывов, занимаются в школах онлайн, регулярно видят дымы от пожаров, что родители боятся свозить детей в экопарк,...
и как мобилизация поможет снизить цены на комнаты, избежать обстрелов Харькова? мобилизация шла все 2 года и как это помогло остановить войну? остановить обстрелы, разрушение экономики и энергетики?
А ничего другого власть не предлагает. "Служить будут все". ну ок. а прекращать войну мы будем или цель воевать "до конца" когда не будет э.энергии, не будет хватать еды, когда вернется инфляция 90х. Когда те кто могут купят выезд и останутся одни нищеброды. Кто нибудь смотрит на 2 шага вперёд.
Я за мобилизацию, но она не решает всех проблем, зато создаёт новые. По курсу доллара в обменке видно какие. Жить и воевать за чужой счёт идея изначально ущербная. Если бы мы могли сами себя всем обеспечить.
я не люблю вас критиковать. Но вы хотите давить возрастом или авторитетом. При совке это было нормой, сейчас нет. Любое мнение оспаривается. Вы иногда пишете такое от чего даже школьник бы офигел. Как будто сознательно вызываете критику, а потом не то жалуетесь, не то констатируете факт что у всех здесь (или многих?) интеллектуально низкий уровень.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 тра, 2024 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 08:28
ЛАД
Звинувачення у совковості? Мімо, бо совдеп - це влада коммі, партії коммі, отих комісарів (про яку ніхто не говорить). А всі інші атрибути в тій чи іншій степені присущі скандинавським країнам; держрегулювання - ще з Кейнса в США.
(До Великої Депресії будь-яке втручання держави вважалося комуняцким намаганням і прєсєкалося; але після ВД і досі - навпаки. Тільки степень втручання змінюється).
Бюрократія - є всюди.
Навіть фундамент -- колективна власність. По суті акціонірованіє -- та ж сама колективна власність.
Стосовно мобілізації та планів війни.
Я з нарідом... Поки так.
Бо поки в нас європейські цінності, конституційно -- найвища соціальна цінність (життя, здоров'я і гідність людини). А не держава.
Увесь примус з боку держави, усі її намагання повинні не виходити за ці межі.
Шашечки чи їхати?
Поки визначено Конституцією -- з шашечками їхати.
Якщо ж не так, а будь-які інші варіації, то тоді в кожного своя правда. І він з нею правий не менше, ніж будь-який інший.
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