Додано: Пон 27 тра, 2024 08:16

ЛАД написав: Всех объединяет одно - страх перед мобилизацией и нежелание служить в армии. Всех объединяет одно - страх перед мобилизацией и нежелание служить в армии.

ЛАД написав: Всё что угодно, лишь бы его, любимого, ТЦК не трогал Всё что угодно, лишь бы его, любимого, ТЦК не трогал

ЛАД написав: , плевать на восток и юг), на то, что тысячи людей останутся без крова (они им потом сдадут комнаты по втрое выросшим ценам и плевать, что людям нечем будет платить), плевать, что дети в Харькове дёргаются от взрывов, занимаются в школах онлайн, регулярно видят дымы от пожаров, что родители боятся свозить детей в экопарк,... , плевать на восток и юг), на то, что тысячи людей останутся без крова (они им потом сдадут комнаты по втрое выросшим ценам и плевать, что людям нечем будет платить), плевать, что дети в Харькове дёргаются от взрывов, занимаются в школах онлайн, регулярно видят дымы от пожаров, что родители боятся свозить детей в экопарк,...

Политолог Борис Межуев:

— Корейская модель выйдет сама собой, как только начнутся переговоры. Потому что ни одно правительство в Киеве не признает отхода территорий России, и ни одно правительство в Москве не отдаст эти самые территории. Поэтому зачем мы обманываем сами себя, как раз мир невозможен, а возможно только корейская ничья. Либо эскалация, которая рано или поздно выйдет на ядерный уровень. Возможен еще вариант затяжной войны — когда обе стороны будут воздерживаться от каких-то активных наступательных действий, но при этом периодически обстреливать друг друга. Этот вариант я не считаю ни слишком вероятным, ни оптимальным.

и как мобилизация поможет снизить цены на комнаты, избежать обстрелов Харькова? мобилизация шла все 2 года и как это помогло остановить войну? остановить обстрелы, разрушение экономики и энергетики?А ничего другого власть не предлагает. "Служить будут все". ну ок. а прекращать войну мы будем или цель воевать "до конца" когда не будет э.энергии, не будет хватать еды, когда вернется инфляция 90х. Когда те кто могут купят выезд и останутся одни нищеброды. Кто нибудь смотрит на 2 шага вперёд?Я за мобилизацию, но она не решает всех проблем, зато создаёт новые. По курсу доллара в обменке видно какие. Жить и воевать за чужой счёт идея изначально ущербная. Если бы мы могли сами себя всем обеспечить.мое мнение впереди 2 сценария, корейский или полное истощение. В то что нас завоюют я не верю, и даже в то что захватят Харьков/Левобережье не верю, новые территории требуют ресурсов, которые на рф тоже небесконечны. А вот еще несколько лет войны нас могут истощить настолько, что ни одна западная помощь дефицита не перекроет. Война это воронка каждый год требующая больше, а не меньше ресурсов.я не люблю вас критиковать. Но вы хотите давить возрастом или авторитетом. При совке это было нормой, сейчас нет. Любое мнение оспаривается. Вы иногда пишете такое от чего даже школьник бы офигел. Как будто сознательно вызываете критику, а потом не то жалуетесь, не то констатируете факт что у всех здесь (или многих?) интеллектуально низкий уровень.