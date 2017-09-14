yanyura написав:Вторая пошла! (Первой была Великобритания)
Swedish Defense Minister Pål Jonson backs Ukraine’s use of Swedish munitions in Russia: "Ukraine has the right to defend itself through combat actions directed at the opponent's territory as long as the combat actions comply with the laws of war.“
Министр обороны Швеции Пол Йонсон поддерживает использование Украиной шведских боеприпасов в России: «Украина имеет право защищать себя посредством боевых действий, направленных на территорию противника, если боевые действия соответствуют законам войны».
.........
Вчера с удовольствием наблюдал стрельбу из Белгорода. Сначала, правда, подумал, что это пуски ракет на Харьков, потом понял, что это работа их ПВО. Отстреливались, по-видимому, от наших дронов. Очень активно отстреливались, видимо, дронов было много. К сожалению, были и сбитые, но это неизбежно.
К сожалению:
Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против изменения политики западных государств, согласно которой поставленное Украине оружие не может использоваться для ударов по территории России, передает немецкая газета Tagesschau. ...... Однако в воскресенье Шольц повторил свои предыдущие заявления о том, что такие удары были бы недопустимыми.
Александр знает, что такая опасность по-прежнему есть, а конца войне не видно. Он ожидает, что конфликт продлится еще очень долго, «может быть, несколько лет или даже десятилетий».
Не знаю, как наших "патриотов", но меня такая перспектива не устраивает.
Александр Мережко (председатель украинского парламентского комитета по иностранным делам) признает, что она приносит огромные потери.
«Мы знаем, что истекаем кровью, что половина нашей энергосистемы и треть экономики разрушены. Мы теряем людей, и у нас нет никаких гарантий, что через год у нас будет оружие, которое нам нужно», — говорит он.
Мережко не верит в возможность мирных переговоров с Путиным. Но он больше не исключает переговоров о прекращении огня.
Он не признает раздел Украины, но соглашается, что возвращение оккупированных территорий может оказаться долгим процессом. Он называет свою страну «усталой и злой, но без пораженческих настроений».
Hotab написав:ЛАД ......... і вам (і мені) треба це прийняти, або залишати цю спільноту. ........
Выберу, наверное, второй вариант. Не вижу смысла тратить время, у меня его не так много осталось. Принять не могу. Кстати, интересно было бы услышать, с чем Вы не совсем согласны. Не для спора. Действительно, просто интересно. Как по мне, так спорные моменты были именно в удалённом Продолжении 5 по поводу рпв. Так я там писал, что и сам не очень себе это представляю в сегодняшней ситуации. В остальном как раз старался обходиться без спорных моментов. Интересно было бы услышать ещё детройта и бандерлога. Может, ещё пару человек.
По моєму верхи тянуть час з переговорами. Хотів би сказати що в надії на авось. Но врятлі вони ще на щось особєнне надіються. Мож в мене зара хандра під кінець суточного чергування, но ситуація мені вимальовується невтішна. Тут ще мисль прийшла в голову в нас ел. генераціція в основном атомна залишається. Паливо все ще з росії? На скільки там запасів?
Banderlog написав:Краще розкажіть які враження від армії?
Сложно это в двух словах, а пишу уже опять с телефона:) Главное отличие от советской в отсутствии попыток подавить личность. Даже в учебке режим был чуть мягче, чем в советском пионерлагере. Непонятного, что часто кажется откровенным бардаком тоже хватает.
Наверно, я чрезмерно сравниваю с предыдущим опытом, но должен отметить ещё одну деталь. Одежда стала значительно комфортнее, но за 45 секунд это все уже не наденешь.
Понятно, что это только впечатления человека, не нюхавшего пороху, но в самой армии ничего страшного нет.
ЛАД написав:Всех объединяет одно - страх перед мобилизацией и нежелание служить в армии.
ЛАД написав:Всё что угодно, лишь бы его, любимого, ТЦК не трогал
ЛАД написав:, плевать на восток и юг), на то, что тысячи людей останутся без крова (они им потом сдадут комнаты по втрое выросшим ценам и плевать, что людям нечем будет платить), плевать, что дети в Харькове дёргаются от взрывов, занимаются в школах онлайн, регулярно видят дымы от пожаров, что родители боятся свозить детей в экопарк,...
и как мобилизация поможет снизить цены на комнаты, избежать обстрелов Харькова? мобилизация шла все 2 года и как это помогло остановить войну? остановить обстрелы, разрушение экономики и энергетики?
А ничего другого власть не предлагает. "Служить будут все". ну ок. а прекращать войну мы будем или цель воевать "до конца" когда не будет э.энергии, не будет хватать еды, когда вернется инфляция 90х. Когда те кто могут купят выезд и останутся одни нищеброды. Кто нибудь смотрит на 2 шага вперёд?
Я за мобилизацию, но она не решает всех проблем, зато создаёт новые. По курсу доллара в обменке видно какие. Жить и воевать за чужой счёт идея изначально ущербная. Если бы мы могли сами себя всем обеспечить.
мое мнение впереди 2 сценария, корейский или полное истощение. В то что нас завоюют я не верю, и даже в то что захватят Харьков/Левобережье не верю, новые территории требуют ресурсов, которые на рф тоже небесконечны. А вот еще несколько лет войны нас могут истощить настолько, что ни одна западная помощь дефицита не перекроет. Война это воронка каждый год требующая больше, а не меньше ресурсов.
Политолог Борис Межуев: — Корейская модель выйдет сама собой, как только начнутся переговоры. Потому что ни одно правительство в Киеве не признает отхода территорий России, и ни одно правительство в Москве не отдаст эти самые территории. Поэтому зачем мы обманываем сами себя, как раз мир невозможен, а возможно только корейская ничья. Либо эскалация, которая рано или поздно выйдет на ядерный уровень. Возможен еще вариант затяжной войны — когда обе стороны будут воздерживаться от каких-то активных наступательных действий, но при этом периодически обстреливать друг друга. Этот вариант я не считаю ни слишком вероятным, ни оптимальным.
я не люблю вас критиковать. Но вы хотите давить возрастом или авторитетом. При совке это было нормой, сейчас нет. Любое мнение оспаривается. Вы иногда пишете такое от чего даже школьник бы офигел. Как будто сознательно вызываете критику, а потом не то жалуетесь, не то констатируете факт что у всех здесь (или многих?) интеллектуально низкий уровень.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 08:54, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД Звинувачення у совковості? Мімо, бо совдеп - це влада коммі, партії коммі, отих комісарів (про яку ніхто не говорить). А всі інші атрибути в тій чи іншій степені присущі скандинавським країнам; держрегулювання - ще з Кейнса в США. (До Великої Депресії будь-яке втручання держави вважалося комуняцким намаганням і прєсєкалося; але після ВД і досі - навпаки. Тільки степень втручаннязмінюється). Бюрократія - є всюди. Навіть фундамент -- колективна власність. По суті акціонірованіє -- та ж сама колективна власність.
Стосовно мобілізації та планів війни. Я з нарідом... Поки так. Бо поки в нас європейські цінності, конституційно -- найвища соціальна цінність (життя, здоров'я і гідність людини). А не держава. Увесь примус з боку держави, усі її намагання повинні не виходити за ці межі. Шашечки чи їхати? Поки визначено Конституцією -- з шашечками їхати.
Якщо ж не так, а будь-які інші варіації, то тоді в кожного своя правда. І він з нею правий не менше, ніж будь-який інший.
З.и. на ключові питання (як оте Успіха або М-аудіо) опоненти відповідей не надають. Гнуть свої хатєлки; зручні для себе хатєлки, свою правду. Але чомусь заперечуючі право інших на свою.
vitaliiangel написав:Я за мобилизацию, но она не решает всех проблем, зато создаёт новые. По курсу доллара в обменке видно какие. Жить и воевать за чужой счёт идея изначально ущербная. Если бы мы могли сами себя всем обеспечить.
Це не аргумент. Бо виграєш в одному, програєш в другому -- в умовах війни діє тим паче.
Мова може бути лише тільки в чому згодні програвати і в якій степені. В розмірах шматка сала на столі чи в територіях, чи в людях, чи в демократії, чи ...
Тобто чим пожертвувати. Поки в Конституції визначено так, що нічим. Оскільки ні суспільство, ні держава не прийняли рішення, не визначилися, то звідусіль летять хатєлки.
І тільки добровольці сказали і показали -- за свій рахунок, за рахунок добровольців. Спочатку. Тіко не довго музика в них грала... І підвищення грошей хочуть і заміни. Бо і про ринок згадали, і дійсно втомилися, понесли втрати. Тепер стало питання кого недобровільно. А згідно обов'язку.