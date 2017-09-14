RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83738374837583768377 ... 8380>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 03:03

  yanyura написав:Вторая пошла! (Первой была Великобритания)

Swedish Defense Minister Pål Jonson backs Ukraine’s use of Swedish munitions in Russia: "Ukraine has the right to defend itself through combat actions directed at the opponent's territory as long as the combat actions comply with the laws of war.“

https://x.com/michaeldweiss/status/1794762834598863238
Гуглоперевод:
Министр обороны Швеции Пол Йонсон поддерживает использование Украиной шведских боеприпасов в России: «Украина имеет право защищать себя посредством боевых действий, направленных на территорию противника, если боевые действия соответствуют законам войны».

.........

Вчера с удовольствием наблюдал стрельбу из Белгорода.
Сначала, правда, подумал, что это пуски ракет на Харьков, потом понял, что это работа их ПВО. Отстреливались, по-видимому, от наших дронов. Очень активно отстреливались, видимо, дронов было много. К сожалению, были и сбитые, но это неизбежно.

К сожалению:
Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против изменения политики западных государств, согласно которой поставленное Украине оружие не может использоваться для ударов по территории России, передает немецкая газета Tagesschau.
...... Однако в воскресенье Шольц повторил свои предыдущие заявления о том, что такие удары были бы недопустимыми.

https://www.bbc.com/russian/live/news-69001247
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 тра, 2024 03:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Заблокований
Повідомлень: 28844
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 03:18

Интересная статья - https://www.bbc.com/russian/articles/czrr3wv398do.
Там много интересных моментов, рекомендую.
Только 2 цитаты:
Александр знает, что такая опасность по-прежнему есть, а конца войне не видно. Он ожидает, что конфликт продлится еще очень долго, «может быть, несколько лет или даже десятилетий».

Не знаю, как наших "патриотов", но меня такая перспектива не устраивает.
Александр Мережко (председатель украинского парламентского комитета по иностранным делам) признает, что она приносит огромные потери.

«Мы знаем, что истекаем кровью, что половина нашей энергосистемы и треть экономики разрушены. Мы теряем людей, и у нас нет никаких гарантий, что через год у нас будет оружие, которое нам нужно», — говорит он.

Мережко не верит в возможность мирных переговоров с Путиным. Но он больше не исключает переговоров о прекращении огня.

Он не признает раздел Украины, но соглашается, что возвращение оккупированных территорий может оказаться долгим процессом. Он называет свою страну «усталой и злой, но без пораженческих настроений».
ЛАД
2
 
Заблокований
Повідомлень: 28844
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 04:52

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
.........
і вам (і мені) треба це прийняти, або залишати цю спільноту.
........

Выберу, наверное, второй вариант. Не вижу смысла тратить время, у меня его не так много осталось. Принять не могу.
Кстати, интересно было бы услышать, с чем Вы не совсем согласны. Не для спора. Действительно, просто интересно.
Как по мне, так спорные моменты были именно в удалённом Продолжении 5 по поводу рпв. Так я там писал, что и сам не очень себе это представляю в сегодняшней ситуации. В остальном как раз старался обходиться без спорных моментов.
Интересно было бы услышать ещё детройта и бандерлога. Может, ещё пару человек.
По моєму верхи тянуть час з переговорами. Хотів би сказати що в надії на авось. Но врятлі вони ще на щось особєнне надіються. Мож в мене зара хандра під кінець суточного чергування, но ситуація мені вимальовується невтішна. Тут ще мисль прийшла в голову в нас ел. генераціція в основном атомна залишається. Паливо все ще з росії? На скільки там запасів?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 05:52

  Banderlog написав:Краще розкажіть які враження від армії?

Сложно это в двух словах, а пишу уже опять с телефона:)
Главное отличие от советской в отсутствии попыток подавить личность. Даже в учебке режим был чуть мягче, чем в советском пионерлагере.
Непонятного, что часто кажется откровенным бардаком тоже хватает.

Наверно, я чрезмерно сравниваю с предыдущим опытом, но должен отметить ещё одну деталь. Одежда стала значительно комфортнее, но за 45 секунд это все уже не наденешь.

Понятно, что это только впечатления человека, не нюхавшего пороху, но в самой армии ничего страшного нет.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7437
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6373 раз.
Подякували: 21156 раз.
 
Профіль
129
76
34
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 07:21

За крок до ©

  Banderlog написав:Краще розкажіть які враження від армії?
А можна я, але про Марсіанську армію? :)

Бардак в кубі, а місцями, то і в 100500й степені! :D

Але ж добре, що то не в нас!)))
Правда? ;)
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

п.с.
Анонс на вечір(так я їду знову на "розкопки") :)
- як продовжується справа побратима по звільненню, по догляду за котом))
- сзч та інші пригоди на Марсі))

Гарного дня!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:на вечір(так я їду знову на "розкопки")

І тобі удачі. Ви хоч якісь там РЕБ-ові штукі маєте, я вже не кажу про окопні хоч на САУ маєте?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6055
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6887 раз.
Подякували: 3095 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:16

  ЛАД написав:Всех объединяет одно - страх перед мобилизацией и нежелание служить в армии.
  ЛАД написав:Всё что угодно, лишь бы его, любимого, ТЦК не трогал
  ЛАД написав:, плевать на восток и юг), на то, что тысячи людей останутся без крова (они им потом сдадут комнаты по втрое выросшим ценам и плевать, что людям нечем будет платить), плевать, что дети в Харькове дёргаются от взрывов, занимаются в школах онлайн, регулярно видят дымы от пожаров, что родители боятся свозить детей в экопарк,...
и как мобилизация поможет снизить цены на комнаты, избежать обстрелов Харькова? мобилизация шла все 2 года и как это помогло остановить войну? остановить обстрелы, разрушение экономики и энергетики?

А ничего другого власть не предлагает. "Служить будут все". ну ок. а прекращать войну мы будем или цель воевать "до конца" когда не будет э.энергии, не будет хватать еды, когда вернется инфляция 90х. Когда те кто могут купят выезд и останутся одни нищеброды. Кто нибудь смотрит на 2 шага вперёд?

Я за мобилизацию, но она не решает всех проблем, зато создаёт новые. По курсу доллара в обменке видно какие. Жить и воевать за чужой счёт идея изначально ущербная. Если бы мы могли сами себя всем обеспечить.

мое мнение впереди 2 сценария, корейский или полное истощение. В то что нас завоюют я не верю, и даже в то что захватят Харьков/Левобережье не верю, новые территории требуют ресурсов, которые на рф тоже небесконечны. А вот еще несколько лет войны нас могут истощить настолько, что ни одна западная помощь дефицита не перекроет. Война это воронка каждый год требующая больше, а не меньше ресурсов.

Политолог Борис Межуев:
— Корейская модель выйдет сама собой, как только начнутся переговоры. Потому что ни одно правительство в Киеве не признает отхода территорий России, и ни одно правительство в Москве не отдаст эти самые территории. Поэтому зачем мы обманываем сами себя, как раз мир невозможен, а возможно только корейская ничья. Либо эскалация, которая рано или поздно выйдет на ядерный уровень. Возможен еще вариант затяжной войны — когда обе стороны будут воздерживаться от каких-то активных наступательных действий, но при этом периодически обстреливать друг друга. Этот вариант я не считаю ни слишком вероятным, ни оптимальным.


я не люблю вас критиковать. Но вы хотите давить возрастом или авторитетом. При совке это было нормой, сейчас нет. Любое мнение оспаривается. Вы иногда пишете такое от чего даже школьник бы офигел. Как будто сознательно вызываете критику, а потом не то жалуетесь, не то констатируете факт что у всех здесь (или многих?) интеллектуально низкий уровень.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 08:54, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23457
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:28

ЛАД
Звинувачення у совковості? Мімо, бо совдеп - це влада коммі, партії коммі, отих комісарів (про яку ніхто не говорить). А всі інші атрибути в тій чи іншій степені присущі скандинавським країнам; держрегулювання - ще з Кейнса в США.
(До Великої Депресії будь-яке втручання держави вважалося комуняцким намаганням і прєсєкалося; але після ВД і досі - навпаки. Тільки степень втручаннязмінюється).
Бюрократія - є всюди.
Навіть фундамент -- колективна власність. По суті акціонірованіє -- та ж сама колективна власність.

Стосовно мобілізації та планів війни.
Я з нарідом... Поки так.
Бо поки в нас європейські цінності, конституційно -- найвища соціальна цінність (життя, здоров'я і гідність людини). А не держава.
Увесь примус з боку держави, усі її намагання повинні не виходити за ці межі.
Шашечки чи їхати?
Поки визначено Конституцією -- з шашечками їхати.

Якщо ж не так, а будь-які інші варіації, то тоді в кожного своя правда. І він з нею правий не менше, ніж будь-який інший.

З.и. на ключові питання (як оте Успіха або М-аудіо) опоненти відповідей не надають. Гнуть свої хатєлки; зручні для себе хатєлки, свою правду. Але чомусь заперечуючі право інших на свою.
detroytred
 
Повідомлень: 28699
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:48

  fox767676 написав:
  mephala написав:
  fox767676 написав: есть другие способы повысить сортность, не делясь с согражданами, вам судя по всему так больше нравится


вам походу не доходит - когда говорят все то это значит нет сортности.
то что сейчас - это не все и поиски того мавра которого потом пошлют на юг


Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом

Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 13.10.08
Подякував: 442 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:52

  vitaliiangel написав:Я за мобилизацию, но она не решает всех проблем, зато создаёт новые. По курсу доллара в обменке видно какие. Жить и воевать за чужой счёт идея изначально ущербная. Если бы мы могли сами себя всем обеспечить.

Це не аргумент.
Бо виграєш в одному, програєш в другому -- в умовах війни діє тим паче.

Мова може бути лише тільки в чому згодні програвати і в якій степені.
В розмірах шматка сала на столі чи в територіях, чи в людях, чи в демократії, чи ...

Тобто чим пожертвувати.
Поки в Конституції визначено так, що нічим.
Оскільки ні суспільство, ні держава не прийняли рішення, не визначилися, то звідусіль летять хатєлки.

І тільки добровольці сказали і показали -- за свій рахунок, за рахунок добровольців. Спочатку.
Тіко не довго музика в них грала...
І підвищення грошей хочуть і заміни.
Бо і про ринок згадали, і дійсно втомилися, понесли втрати.
Тепер стало питання кого недобровільно. А згідно обов'язку.
detroytred
 
Повідомлень: 28699
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83738374837583768377 ... 8380>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, fox767676, vitaliiangel, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 40706
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 655397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.