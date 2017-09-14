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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83748375837683778378 ... 8380>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знакомого мента, знакомых айтишников, отправили, ни за что не догадайтесь- на границу ухылянтов ловить. Грит большой поток пошёл
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:56

  detroytred написав:Бо виграєш в одному, програєш в другому -- в умовах війни діє тим паче.
и в чём мы выиграли?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.

Та ви що. А десь тут не далеченько ви писала, що осьо відвоюємо, треба тільки снаряди та люди...

Взагалі, поки тут в бані був, поміркував. Чому богато хто міркує про те, що рф це саме зло.... Щось в мене така думка, що саме Кітай це все круте.За останні 3 роки зустрічі Кітаю та рф відбувалися 38+ разів, то це десь 3 на місяць. Це дуже забагато як на мене.
Враховуючи сидячу на сраці узкоглазу публіку Азії, та поточну поставку всякого на фронт рф - Кітай має рацію. Гадаю, що ковід - це була акція США на призупинку всесвітньої фабрики Кітай, щоб той не вийшов на перше місце. А ось війна рф-УА - виснаження західу та Америки за для спроби заняти 1 місце на земної кулі, зломати те, що було 100+ років гарантом миру, стабільностю вічнозеленого та інше. Та в них це по троху наче виходе...
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина выделила 463 млн гривен на изучение пингвинов в Антарктике

Следует отметить, что возглавляет "Национальный арктический научный центр" украинский ученый, военнослужащий, участник войны на востоке Украины, экс-заместитель командира взвода в 24-м БТО "Айдар" Евгений Дикий.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:00

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Всех объединяет одно - страх перед мобилизацией и нежелание служить в армии.
  ЛАД написав:Всё что угодно, лишь бы его, любимого, ТЦК не трогал
  ЛАД написав:, плевать на восток и юг), на то, что тысячи людей останутся без крова (они им потом сдадут комнаты по втрое выросшим ценам и плевать, что людям нечем будет платить), плевать, что дети в Харькове дёргаются от взрывов, занимаются в школах онлайн, регулярно видят дымы от пожаров, что родители боятся свозить детей в экопарк,...
и как мобилизация поможет снизить цены на комнаты, избежать обстрелов Харькова? мобилизация шла все 2 года и как это помогло остановить войну? остановить обстрелы, разрушение экономики и энергетики?

А ничего другого власть не предлагает. "Служить будут все". ну ок. а прекращать войну мы будем или цель воевать "до конца" когда не будет э.энергии, не будет хватать еды, когда вернется инфляция 90х. Когда те кто могут купят выезд и останутся одни нищеброды. Кто нибудь смотрит на 2 шага вперёд?

Я за мобилизацию, но она не решает всех проблем, зато создаёт новые. По курсу доллара в обменке видно какие. Жить и воевать за чужой счёт идея изначально ущербная. Если бы мы могли сами себя всем обеспечить.

мое мнение впереди 2 сценария, корейский или полное истощение. В то что нас завоюют я не верю, и даже в то что захватят Харьков/Левобережье не верю, новые территории требуют ресурсов, которые на рф тоже небесконечны. А вот еще несколько лет войны нас могут истощить настолько, что ни одна западная помощь дефицита не перекроет. Война это воронка каждый год требующая больше, а не меньше ресурсов.

Политолог Борис Межуев:
— Корейская модель выйдет сама собой, как только начнутся переговоры. Потому что ни одно правительство в Киеве не признает отхода территорий России, и ни одно правительство в Москве не отдаст эти самые территории. Поэтому зачем мы обманываем сами себя, как раз мир невозможен, а возможно только корейская ничья. Либо эскалация, которая рано или поздно выйдет на ядерный уровень. Возможен еще вариант затяжной войны — когда обе стороны будут воздерживаться от каких-то активных наступательных действий, но при этом периодически обстреливать друг друга. Этот вариант я не считаю ни слишком вероятным, ни оптимальным.


я не люблю вас критиковать. Но вы хотите давить возрастом или авторитетом. При совке это было нормой, сейчас нет. Любое мнение оспаривается. Вы иногда пишете такое от чего даже школьник бы офигел. Как будто сознательно вызываете критику, а потом не то жалуетесь, не то констатируете факт что у всех здесь (или многих?) интеллектуально низкий уровень.

Цікаво чому педалюється корейський варіант, а не фінляндський.
В Кореї була громадянська війна.
У Фінляндії війна за незалежність.
Влада тягне кота за хвіст тому що "перед смертю не надихається".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:и в чём мы выиграли?

Мі - не в чем.
Власть - в укреплении полицейского государства, невозможности проведения митингов, невозможности дескридитации, оседлания потоков, возможности передела и отїема потоков(тут какой-то загран.инвестор по новостям жаловался - шо оказівают давление устраивая проверки)
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:01

  Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.

Да всі все розуміють...

Як апріорі неможливо було перейти до нової самостійної ринкової держави без отих катаклізмів 90-х, так і витримати багаторічну повномасштабну війну зі збереженням заощаджень та масла на столі.
Тримаємось тільки за рахунок допомоги партнерів.

Була б отака західна підтримка в 90-ті...
Але були тіко *ніжки Буша* і ті за гроші.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:04

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо виграєш в одному, програєш в другому -- в умовах війни діє тим паче.
и в чём мы выиграли?

В тому, що не програли.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:07

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо виграєш в одному, програєш в другому -- в умовах війни діє тим паче.
и в чём мы выиграли?

В тому, що не програли.

а кто проиграл? может это у марсиан отжали 20% территории, это марсианская энергетика разружена, это курс марсианской гривны падает, это марсиант не выпускают заграницу и пугают конскими штрафами, потому что выигравших обычно запугивают и штрафуют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 09:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:08

  Бетон написав:Знакомого мента, знакомых айтишников, отправили, ни за что не догадайтесь- на границу ухылянтов ловить. Грит большой поток пошёл

І при цьому командувач в Раді на всю країну розповідає про 3-4 бійця у відділенні замість 10-12.
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