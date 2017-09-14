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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 837583768377837883798380>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:По ситуації в країні. Я все ще сподіваюсь, що елойчиків поставлять в правильну позицію і країну врятувати вдасться.

До речі поки ваш прогноз про те що закон замінить бусики не діє.
На днях було відео як намагаються скрутити людину що має ВЛК від 07/2022 і оновлені дані в Резерв+. відео переривається на моменті як в нього намагаються вирвати телефон
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:12

  detroytred написав:
  Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.

Да всі все розуміють...

Як апріорі неможливо було перейти до нової самостійної ринкової держави без отих катаклізмів 90-х, так і витримати багаторічну повномасштабну війну зі збереженням заощаджень та масла на столі.
Тримаємось тільки за рахунок допомоги партнерів.

Була б отака західна підтримка в 90-ті...
Але були тіко *ніжки Буша* і ті за гроші.

Чому не відкидаєш думки, що для умовного заходу ми ворожий славянський мір, який через років 10..20..50 не буде вчергове звільняти Париж/Берлін від нового реформатора/глобаліста/об"єдинатора Старого Світу Наполеона/Гітлера, як і тисячолітні намагання експансії та колонізацію умовними франками умовних слов"ян (кордон був десь побіля паралелі Девіна/Магдебурга) і/або підміну слов"ян на інші етноси/раси (тюрків/арабів/африканців...): "як не миттям так катанням"?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 тра, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:12

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:и в чём мы выиграли?

В тому, що не програли.

а кто проиграл?

Точніше втратив --- оті, хто втратив життя, здоров'я, сім'ю та ін. наслідки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:13

  Hotab написав:По ситуації в країні. Я все ще сподіваюсь, що елойчиків поставлять в правильну позицію і країну врятувати вдасться.
то есть ты признаёшь что елойчикі не країна, если их противопоставляешь.

или шоб спасти елойчиків их надо поставить "в правильну позицію" ибо сами себя спасти они не могут, государство с детства о них заботилось и вот опять заботитца, на этот раз позиция неправильная, будем исправлять.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 09:28, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:14

  detroytred написав:
  Бетон написав:Знакомого мента, знакомых айтишников, отправили, ни за что не догадайтесь- на границу ухылянтов ловить. Грит большой поток пошёл

І при цьому командувач в Раді на всю країну розповідає про 3-4 бійця у відділенні замість 10-12.

До коментаря Бетона: не забуваймо недавній набір 15000 прикордонників, і сотні оголошень про набір поліцейських. Це ж явно не для посилення зони БД
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:16

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.

Да всі все розуміють...

Як апріорі неможливо було перейти до нової самостійної ринкової держави без отих катаклізмів 90-х, так і витримати багаторічну повномасштабну війну зі збереженням заощаджень та масла на столі.
Тримаємось тільки за рахунок допомоги партнерів.

Була б отака західна підтримка в 90-ті...
Але були тіко *ніжки Буша* і ті за гроші.

Чому не відкидаєш думки, що для умовного заходу ми свлавянський мір? І через років 10..20..50 не будем вчергове звільняти Париж/Берлін від нового реформатора/глобаліста/об"єдинатора Старого Світу Наполеона/Гітлера.
Чи часом не відкидаєте тисячолітні намагання експансії та колонізацію франками слов"ян (кордон був десь побіля Девін/Магдебург) і/або підміни слов"ян на інші етноси/раси (тюрків/арабів/африканців...)?

Я з бані й так не вилажу)))
Та купу куп примітивних рефлексій отримую.

Щоб ще на глибший рівень розгляду переходити, дурних нема.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:или шоб спасти елойчиків их надо поставить "в правильну позицію"?
то юність грає.

Юношеский максимализм - это состояние сознания подростка, когда он склонен решать все ситуации радикально, даже не имея достаточного опыта в ...
*******
А по життю - "Сложные проблемы всегда имеют простые, всем понятные и неправильные решения".
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:23

  detroytred написав:Я з бані й так не вилажу)))
Та купу куп примітивних рефлексій отримую.

Щоб ще на глибший рівень розгляду переходити, дурних нема.

Офіційно Україна марка (форпост) Сполучених Штатів Європи на кордоні з Диким полем / оркостаном, її завдання врятувати любою власною ціною золотий мільярд та його цінності, тим хто залишиться буде це велика честь їх розділити (це коли висококультурні підлаштовуються з прутнем ззаду)
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:27

  fox767676 написав:когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.


у вас от страха глаза велики. сейчас общая а не тотальная.
хотя - что бы не спорить много приведите определение термина "тотальная мобилизация"
не так как вы придумали а определение из каких либо официальных иточников.
так как наша мобилизация которая наплодила кучу сортов и ввела ограничение что ниже 25 не берем как то не тянет на тотальную :twisted:
эта мобилизация больше похожа на поиски мавра которому после войны можно будет говорить что бы он шел куда подальше.

ЗЫ
и кстати эффективные не справляются сейчас по кучи пунктов с обеспечением армии и решением последствий. так что модель когда одни воюют а другие зарабатывают что бы воевать не прошла в виду не состоятельности эффективных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:27

  Goodman написав:то юність грає.

Юношеский максимализм - это состояние сознания подростка, когда он склонен решать все ситуации радикально, даже не имея достаточного опыта в .
есть нюанс. юношеский максимализм как следствие недостаточно развитых нейронных связей (НС) в 12-20лет норма. Пусть это даже смешно выглядит, но надо понимать НС за 20 первых лет не формируются. А в 40 это уже патология и возникает вопрос, не буду писать какой.
vitaliiangel
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  #<1 ... 837583768377837883798380>
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