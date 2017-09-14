До речі поки ваш прогноз про те що закон замінить бусики не діє.
На днях було відео як намагаються скрутити людину що має ВЛК від 07/2022 і оновлені дані в Резерв+. відео переривається на моменті як в нього намагаються вирвати телефон
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До речі поки ваш прогноз про те що закон замінить бусики не діє.
На днях було відео як намагаються скрутити людину що має ВЛК від 07/2022 і оновлені дані в Резерв+. відео переривається на моменті як в нього намагаються вирвати телефон
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:12
Чому не відкидаєш думки, що для умовного заходу ми ворожий славянський мір, який через років 10..20..50 не буде вчергове звільняти Париж/Берлін від нового реформатора/глобаліста/об"єдинатора Старого Світу Наполеона/Гітлера, як і тисячолітні намагання експансії та колонізацію умовними франками умовних слов"ян (кордон був десь побіля паралелі Девіна/Магдебурга) і/або підміну слов"ян на інші етноси/раси (тюрків/арабів/африканців...): "як не миттям так катанням"?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 тра, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:12
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:13
то есть ты признаёшь что елойчикі не країна, если их противопоставляешь.
или шоб спасти елойчиків их надо поставить "в правильну позицію" ибо сами себя спасти они не могут, государство с детства о них заботилось и вот опять заботитца, на этот раз позиция неправильная, будем исправлять.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 09:28, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:14
До коментаря Бетона: не забуваймо недавній набір 15000 прикордонників, і сотні оголошень про набір поліцейських. Це ж явно не для посилення зони БД
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:16
Я з бані й так не вилажу)))
Та купу куп примітивних рефлексій отримую.
Щоб ще на глибший рівень розгляду переходити, дурних нема.
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
то юність грає.
Юношеский максимализм - это состояние сознания подростка, когда он склонен решать все ситуации радикально, даже не имея достаточного опыта в ...
*******
А по життю - "Сложные проблемы всегда имеют простые, всем понятные и неправильные решения".
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:23
Офіційно Україна марка (форпост) Сполучених Штатів Європи на кордоні з Диким полем / оркостаном, її завдання врятувати любою власною ціною золотий мільярд та його цінності, тим хто залишиться буде це велика честь їх розділити (це коли висококультурні підлаштовуються з прутнем ззаду)
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:27
у вас от страха глаза велики. сейчас общая а не тотальная.
хотя - что бы не спорить много приведите определение термина "тотальная мобилизация"
не так как вы придумали а определение из каких либо официальных иточников.
так как наша мобилизация которая наплодила кучу сортов и ввела ограничение что ниже 25 не берем как то не тянет на тотальную
эта мобилизация больше похожа на поиски мавра которому после войны можно будет говорить что бы он шел куда подальше.
ЗЫ
и кстати эффективные не справляются сейчас по кучи пунктов с обеспечением армии и решением последствий. так что модель когда одни воюют а другие зарабатывают что бы воевать не прошла в виду не состоятельности эффективных.
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:27
есть нюанс. юношеский максимализм как следствие недостаточно развитых нейронных связей (НС) в 12-20лет норма. Пусть это даже смешно выглядит, но надо понимать НС за 20 первых лет не формируются. А в 40 это уже патология и возникает вопрос, не буду писать какой.
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