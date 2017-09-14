Додано: Пон 27 тра, 2024 09:27

fox767676 написав: когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация. когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.

у вас от страха глаза велики. сейчас общая а не тотальная.хотя - что бы не спорить много приведите определение термина "тотальная мобилизация"не так как вы придумали а определение из каких либо официальных иточников.так как наша мобилизация которая наплодила кучу сортов и ввела ограничение что ниже 25 не берем как то не тянет на тотальнуюэта мобилизация больше похожа на поиски мавра которому после войны можно будет говорить что бы он шел куда подальше.ЗЫи кстати эффективные не справляются сейчас по кучи пунктов с обеспечением армии и решением последствий. так что модель когда одни воюют а другие зарабатывают что бы воевать не прошла в виду не состоятельности эффективных.