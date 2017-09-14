vitaliiangel написав:или шоб спасти елойчиків их надо поставить "в правильну позицію"?
то юність грає.
Юношеский максимализм - это состояние сознания подростка, когда он склонен решать все ситуации радикально, даже не имея достаточного опыта в ... ******* А по життю - "Сложные проблемы всегда имеют простые, всем понятные и неправильные решения".
в певних осіб є відчуття вищесортно-брахманської щодо на їх думку бидлоелоїв з роставленими булками навчити правильно віддавати борг родінє
fox767676 написав:когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.
у вас от страха глаза велики. сейчас общая а не тотальная. хотя - что бы не спорить много приведите определение термина "тотальная мобилизация" не так как вы придумали а определение из каких либо официальных иточников. так как наша мобилизация которая наплодила кучу сортов и ввела ограничение что ниже 25 не берем как то не тянет на тотальную эта мобилизация больше похожа на поиски мавра которому после войны можно будет говорить что бы он шел куда подальше.
ЗЫ и кстати эффективные не справляются сейчас по кучи пунктов с обеспечением армии и решением последствий. так что модель когда одни воюют а другие зарабатывают что бы воевать не прошла в виду не состоятельности эффективных.
это частности, для бизнеса значения нет страх это у вас, начальничка из неэффективной конторы, что вы перестанете решать кого включать в квоты, а кого нет потеряете коррупционные потоки, перестанете быть царем и богом
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 тра, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
таких обычно тоже жизнь бьют по булкам. Чивакуня тоже какой был крутой, аж пятки сверкали когда драпал в ростов. А если бы он умел не ссорится с народом, может и 2й срок бы выиграл. Учитывая что рейтинговых кандидатов тогда не было. Но надо было избить студентов и спровоцировать майдан. Простые решения нагинать элоев. История ничему не учит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 09:39, всього редагувалось 2 разів.
Флай *В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначив, що станом на момент досягнення позивачем 40 років (29.09.2011) положення статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (Закон №2232-XII) передбачали граничний вік перебування в запасі другого розряду - 40 років. Відтак, Святошинський РВК, на військову обліку в якому перебував позивач до червня 2016 року, зобов`язаний був виключити його з військового обліку у 2011 році у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі. Однак, Святошинський РВК не виключив ОСОБА_1 з військового обліку у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі чим допустив протиправну бездіяльність.* https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /85273576/ Отких судів повним повно...
Обгрунтування кумедне: перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого. З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.
Може кому стане в нагоді: *13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка. {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022} https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text Указ Президента, як ніяк.
Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.
так же можно сказать что кто не жил в 1917-1945 не знает что такое тотальная мобилизация и как менять кашкет когда меняется власть сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 27 тра, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
таких обычно тоже жизнь бьют по булкам. Чивакуня тоже какой был крутой, аж пятки сверкали когда драпал в ростов. А если бы он умел не ссорится с народом, может и 2й срок бы выиграл. Учитывая что рейтинговых кандидатов тогда не было. Но надо было избить студентов и спровоцировать майдан. Простые решения нагинать элоев. История ничему не учит.
Виграєш в одному, програєш в іншому.
Загальний баланс програш-виграш --- визначається складовими критеріїв. І вагою кожного критерію.
В героїв тощо одні вагові коефіцієнти... В інших інші.
detroytred написав:Флай *В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначив, що станом на момент досягнення позивачем 40 років (29.09.2011) положення статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (Закон №2232-XII) передбачали граничний вік перебування в запасі другого розряду - 40 років. Відтак, Святошинський РВК, на військову обліку в якому перебував позивач до червня 2016 року, зобов`язаний був виключити його з військового обліку у 2011 році у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі. Однак, Святошинський РВК не виключив ОСОБА_1 з військового обліку у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі чим допустив протиправну бездіяльність.* https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /85273576/ Отких судів повним повно...
Обгрунтування кумедне: перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого. З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.
Може кому стане в нагоді: *13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка. {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022} https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text Указ Президента, як ніяк.
Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.
так же можно сказать что кто не жил в 1917-1945 не знает что такое тотальная мобилизация и как менять кашкет когда меняется власть сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.
може просто повернути в кам"яний вік: ніякого "глобального потепління", навколо одні "екопродукти", суцільний ЗОЖ ... все на благо людей
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 тра, 2024 09:45, всього редагувалось 2 разів.