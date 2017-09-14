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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:44
mephala написав: Mimohod написав:
Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.
сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.
скажите єто вашим родствнникам инвалидов и погибших про "лайт режим"
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:44
detroytred написав:
Виграєш в одному, програєш в іншому.
Если мы ещё 5-10 лет будем так "не проигрывать" от страны мало что останется. Пропаганда с обоих сторон лжёт.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:46
flyman написав: detroytred написав:
Я з бані й так не вилажу)))
Та купу куп примітивних рефлексій отримую.
Щоб ще на глибший рівень розгляду переходити, дурних нема.
Офіційно Україна марка (форпост) Сполучених Штатів Європи на кордоні з Диким полем / оркостаном, її завдання врятувати любою власною ціною золотий мільярд та його цінності, тим хто залишиться буде це велика честь їх розділити (це коли висококультурні підлаштовуються з прутнем ззаду)
Тому припинення допомоги після РПВ (перемовин хоч після набуття зручних умов, хоч навпаки) не буде.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:47
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Я з бані й так не вилажу)))
Та купу куп примітивних рефлексій отримую.
Щоб ще на глибший рівень розгляду переходити, дурних нема.
Офіційно Україна марка (форпост) Сполучених Штатів Європи на кордоні з Диким полем / оркостаном, її завдання врятувати любою власною ціною золотий мільярд та його цінності, тим хто залишиться буде це велика честь їх розділити (це коли висококультурні підлаштовуються з прутнем ззаду)
Тому припинення допомоги після РПВ (перемовин хоч після набуття зручних умов, хоч навпаки) не буде.
не буде
як і повномаштабного дембеля та відкриття кордонів
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:47
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Виграєш в одному, програєш в іншому.
Если мы ещё 5-10 лет будем так "не проигрывать" от страны мало что останется.
Як то воно буде через півроку зимою, як в 90і Вірменії?
А через півтора року?
Населення готове нести "тяготи і лішенія"?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 тра, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:47
detroytred написав:
Тому припинення допомоги після РПВ (перемовин хоч після набуття зручних умов, хоч навпаки) не буде.
воспоминание детства. В 90х мне почему то казалось что Запад нам протянет руку. Польше, Болгарии протянул, нам нет. Так тогда не было и намёка на войну и рф не возражало бы. Протянет ли в этот раз, в куда более сложной геополитической ситуации?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 тра, 2024 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:51
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Я з бані й так не вилажу)))
Та купу куп примітивних рефлексій отримую.
Щоб ще на глибший рівень розгляду переходити, дурних нема.
Офіційно Україна марка (форпост) Сполучених Штатів Європи на кордоні з Диким полем / оркостаном, її завдання врятувати любою власною ціною золотий мільярд та його цінності, тим хто залишиться буде це велика честь їх розділити (це коли висококультурні підлаштовуються з прутнем ззаду)
Тому припинення допомоги після РПВ (перемовин хоч після набуття зручних умов, хоч навпаки) не буде.
Мавр може бути свободєн, блажєн кто вєруєт ...
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:51
vitaliiangel написав:
война это личная трагедия для миллионов людей потерявших жильё, близких, здоровье. Не проиграл тот кто набил карманы, пользуясь случаем.
Война трагедия, кто в её эпицентре или для жителей, кто от линии фронта в 50км., когда ежедневно бахкает. Большая трагедия кто потерял жильё и родных. На Западной Украине - трагедия только с марафонов по ТВ. Мне нравятся посты сбежавших в 22году украинцев, когда здоровый лоб 25-30 лет сидя на диване в вышиванке или в футболке с рисунком тризуба пишет на форумах с Англии, Германии, Канады, Польши и т.д, что надо украинцам биться с рашей до конца, лучше погибнуть, но не быть рабом.
Здесь на форуме тоже таких фраеров хватает.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:51
Letusrock написав: detroytred написав: Бетон написав:
Знакомого мента, знакомых айтишников, отправили, ни за что не догадайтесь- на границу ухылянтов ловить. Грит большой поток пошёл
І при цьому командувач в Раді на всю країну розповідає про 3-4 бійця у відділенні замість 10-12.
До коментаря Бетона: не забуваймо недавній набір 15000 прикордонників, і сотні оголошень про набір поліцейських. Це ж явно не для посилення зони БД
часом не туда устроился наш занзибарский пилот?
а то что то у меня мало стало надписей тут писал уставший
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:53
Игорь Алексеевич написав:
когда здоровый лоб 25-30 лет сидя на диване в вышиванке или в футболке с рисунком тризуба пишет на форумах с Англии, Германии, Канады, Польши и т.д, что надо украинцам биться с рашей до конца,
это старый штамп. Они уже забили и войной мало интересуются, там своя реальность надо обустраивать быт, пристраивать детей в школы.
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