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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83628363836483658366 ... 8369>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:34

  detroytred написав:Точніше втратив --- оті, хто втратив життя, здоров'я, сім'ю та ін. наслідки.
понимаете как глупо и цинично на их фоне звучит
  detroytred написав:В тому, що не програли.


война это личная трагедия для миллионов людей потерявших жильё, близких, здоровье. Не проиграл тот кто набил карманы, пользуясь случаем. Остальные проиграли.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 09:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:37

Флай
*В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначив, що станом на момент досягнення позивачем 40 років (29.09.2011) положення статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (Закон №2232-XII) передбачали граничний вік перебування в запасі другого розряду - 40 років. Відтак, Святошинський РВК, на військову обліку в якому перебував позивач до червня 2016 року, зобов`язаний був виключити його з військового обліку у 2011 році у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі. Однак, Святошинський РВК не виключив ОСОБА_1 з військового обліку у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі чим допустив протиправну бездіяльність.*
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /85273576/
Отких судів повним повно...

Обгрунтування кумедне:
перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого.
З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.

Може кому стане в нагоді:
*13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.
{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text
Указ Президента, як ніяк.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:42

  detroytred написав:Флай
*В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначив, що станом на момент досягнення позивачем 40 років (29.09.2011) положення статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (Закон №2232-XII) передбачали граничний вік перебування в запасі другого розряду - 40 років. Відтак, Святошинський РВК, на військову обліку в якому перебував позивач до червня 2016 року, зобов`язаний був виключити його з військового обліку у 2011 році у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі. Однак, Святошинський РВК не виключив ОСОБА_1 з військового обліку у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі чим допустив протиправну бездіяльність.*
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /85273576/
Отких судів повним повно...

Обгрунтування кумедне:
перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого.
З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.

Може кому стане в нагоді:
*13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.
{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text
Указ Президента, як ніяк.

Дякую, добавлю в список "хозяйкє на замєтку"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:44

  mephala написав:
  Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.



сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.


скажите єто вашим родствнникам инвалидов и погибших про "лайт режим"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:война это личная трагедия для миллионов людей потерявших жильё, близких, здоровье. Не проиграл тот кто набил карманы, пользуясь случаем.
Война трагедия, кто в её эпицентре или для жителей, кто от линии фронта в 50км., когда ежедневно бахкает. Большая трагедия кто потерял жильё и родных. На Западной Украине - трагедия только с марафонов по ТВ. Мне нравятся посты сбежавших в 22году украинцев, когда здоровый лоб 25-30 лет сидя на диване в вышиванке или в футболке с рисунком тризуба пишет на форумах с Англии, Германии, Канады, Польши и т.д, что надо украинцам биться с рашей до конца, лучше погибнуть, но не быть рабом.
Здесь на форуме тоже таких фраеров хватает.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:51

  Letusrock написав:
  detroytred написав:
  Бетон написав:Знакомого мента, знакомых айтишников, отправили, ни за что не догадайтесь- на границу ухылянтов ловить. Грит большой поток пошёл

І при цьому командувач в Раді на всю країну розповідає про 3-4 бійця у відділенні замість 10-12.

До коментаря Бетона: не забуваймо недавній набір 15000 прикордонників, і сотні оголошень про набір поліцейських. Це ж явно не для посилення зони БД


часом не туда устроился наш занзибарский пилот?
а то что то у меня мало стало надписей тут писал уставший :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:53

  Игорь Алексеевич написав:когда здоровый лоб 25-30 лет сидя на диване в вышиванке или в футболке с рисунком тризуба пишет на форумах с Англии, Германии, Канады, Польши и т.д, что надо украинцам биться с рашей до конца,
это старый штамп. Они уже забили и войной мало интересуются, там своя реальность надо обустраивать быт, пристраивать детей в школы.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:57

  fox767676 написав:это частности, для бизнеса значения нет
страх это у вас, начальничка из неэффективной конторы, что вы перестанете решать кого включать в квоты, а кого нет
потеряете коррупционные потоки, перестанете быть царем и богом


по существу что то будет кроме ваших фантазий и непомерного ЧСВ ?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:01

  mephala написав:
  fox767676 написав:это частности, для бизнеса значения нет
страх это у вас, начальничка из неэффективной конторы, что вы перестанете решать кого включать в квоты, а кого нет
потеряете коррупционные потоки, перестанете быть царем и богом


по существу что то будет кроме ваших фантазий и непомерного ЧСВ ?


это по существу.
вы сопротивляетесь любым обьективным схемам разделения экономического\военного фронтов - по возрасту или по экономическому вкладу.
видимо вам выгодна неопределенность когда из 5 млн потенциала(большая часть трудовых ресурсов страны) можно рандомно выдергивать каждого десятого, остальных держать в пермаментно подвешенном состоянии, а решать кого будут такие функционеры как вы, прикрываясь душераздирающими песнями про "соц.справедливость", знакомых инвалидов и т.д
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 тра, 2024 10:07, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:это старый штамп. Они уже забили и войной мало интересуются, там своя реальность надо обустраивать быт, пристраивать детей в школы.

не все. вчера подружка дочки разговаривала по вайберу со знакомым, который сидит в Англии и даёт указания как надо бить рашу. Ему 30 лет. Девчонка слушала его бред с патриотизмом на диване и через 5 минут послала .... к ЗЕ.
У нас вчера разбили здание нового аэропорта, который только перед войной построили((
Его строили лет 5 и теперь после войны ещё будут восстанавливать лет 10.((
Игорь Алексеевич
 
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