fox767676 написав:
скажите єто вашим родствнникам инвалидов и погибших про "лайт режим"
вы где заканчивали университет по перекручиванию текста и спрыгивания с темы?
мы говорили про масштаб мобилизации. придерживайтесь заданной темы а не юлите.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05
вы где заканчивали университет по перекручиванию текста и спрыгивания с темы?
мы говорили про масштаб мобилизации. придерживайтесь заданной темы а не юлите.
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05
А гарантії були, що не дамо задню, відмовимось від функції захищатися отак, як зараз?
Які гарантії були?
Саме на підставі, що Україна не зможе, не схоче? отак стримувати рфію, Захід приймав рішення в період до 20222.
І про це пряміше нікуди сказав. Визнавав, визнав.
Україна довела, тепер інший розклад.
Тепер нас "продадуть-здадуть-відмовляться" лише за умов, що Азія запропонує Заходу щось дійсно співпідставне. За ціною...
В принципі, може? Може. Але малоймовірно.
Бо ще одну отаку! фортецю вони апріорі не знайдуть.
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05
кто его обеспечивает жильём и питанием? когда сам себя начнет обеспечивать вопрос войны уйдёт на 3й план.
а какие гарантии дала Польша? Британия взяла и вышла из ЕС. Колхоз дело добровольное и дружба с рф никогда не были критерием принятия / непринятия. Венгрия дружит с рф больше нашего, почему им по вашей логике не принять нас, а венгров не исключить?
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:09
лінія Керзона для колективного заходу не поразка, а закріплення експансії на схід
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:10
Он обеспечивает себя там самостоятельно, мозги есть в компах и программах. Но, если ты сидишь в безопасности, то хотя бы не тявкай как надо воевать и как многие прячутся от ТЦК. А приехать сюда в окопы, не могу - мама не отпускает....
Разговаривал я с молодыми людьми из Западной Украины, то же самое. Сидя в кафе без коменд. часа, без отключ. света, без звук тревог и бахкания по городу они учат как надо победить рашу.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 27 тра, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:11
нет смысла обьяснять цицькоцмудильнику законы диалектики . или ваши инвалиды пошли добровольно, или масштабы мобилизации таковы что нет
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ИМХО сейчас Зе и ко попробуют налюбить рашку с рпв еще разик. Очень нужен зерновой коридор через Чёрное море, поляки подтвердят ))) Под это зерно выведут еще не/много денег из страны, а там дальше по ситуации.
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:17
когда мне говорят что человек с инфантильной жизненной позицией "нормально зарабатывает на жизнь" у меня возникает диссонанс, почему более опытные и ушлые до сих пор не вышвырнули его с теплого насиженного местечка.
Как правило, таких "успешных" деток крышует кто-то из родителей или супруг(а). Реже партнеры по бизнесу. Инфанта сразу видно по обвинению других в своих неудачах. Это 1й и ключевой признак. 2й признак "мне все должны". Могу ошибаться, но я увидел оба признака в вашем кейсе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
пипец. череда евромайданов с самыми неодназначными последствиями
а совок в народных мозгах только укрепился
всё зря
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:24
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