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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83638364836583668367 ... 8369>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05

  fox767676 написав:
  mephala написав:
  Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.



сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.


скажите єто вашим родствнникам инвалидов и погибших про "лайт режим"


вы где заканчивали университет по перекручиванию текста и спрыгивания с темы?
мы говорили про масштаб мобилизации. придерживайтесь заданной темы а не юлите.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тепер стали потрібні і ми.
Тільки для іншої функції.
сколько раз в период 2014-2022 нас можно было принять в ЕС и нато?

А гарантії були, що не дамо задню, відмовимось від функції захищатися отак, як зараз?
Які гарантії були?

Саме на підставі, що Україна не зможе, не схоче? отак стримувати рфію, Захід приймав рішення в період до 20222.
І про це пряміше нікуди сказав. Визнавав, визнав.

Україна довела, тепер інший розклад.
Тепер нас "продадуть-здадуть-відмовляться" лише за умов, що Азія запропонує Заходу щось дійсно співпідставне. За ціною...

В принципі, може? Може. Але малоймовірно.
Бо ще одну отаку! фортецю вони апріорі не знайдуть.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05

  Игорь Алексеевич написав:со знакомым, который сидит в Англии и даёт указания как надо бить рашу. Ему 30 лет
кто его обеспечивает жильём и питанием? когда сам себя начнет обеспечивать вопрос войны уйдёт на 3й план.
  detroytred написав:А гарантії були, що не дамо задню, відмовимось від функції захищатися отак, як зараз?
а какие гарантии дала Польша? Британия взяла и вышла из ЕС. Колхоз дело добровольное и дружба с рф никогда не были критерием принятия / непринятия. Венгрия дружит с рф больше нашего, почему им по вашей логике не принять нас, а венгров не исключить?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:09

  detroytred написав:А гарантії були, що не дамо задню, відмовимось від функції захищатися отак, як зараз?
Які гарантії були?

Саме на підставі, що Україна не зможе, не схоче? отак стримувати рфію, Захід приймав рішення в період до 20222.
І про це пряміше нікуди сказав. Визнавав, визнав.

Україна довела, тепер інший розклад.
Тепер нас "продадуть-здадуть-відмовляться" лише за умов, що Азія запропонує Заходу щось дійсно співпідставне. За ціною...

В принципі, може? Може. Але малоймовірно.
Бо ще одну отаку! фортецю вони апріорі не знайдуть.

лінія Керзона для колективного заходу не поразка, а закріплення експансії на схід
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:10

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:со знакомым, который сидит в Англии и даёт указания как надо бить рашу. Ему 30 лет
кто его обеспечивает жильём и питанием? когда сам себя начнет обеспечивать вопрос войны уйдёт на 3й план.
Он обеспечивает себя там самостоятельно, мозги есть в компах и программах. Но, если ты сидишь в безопасности, то хотя бы не тявкай как надо воевать и как многие прячутся от ТЦК. А приехать сюда в окопы, не могу - мама не отпускает....
Разговаривал я с молодыми людьми из Западной Украины, то же самое. Сидя в кафе без коменд. часа, без отключ. света, без звук тревог и бахкания по городу они учат как надо победить рашу. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 27 тра, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:11

  mephala написав:
  fox767676 написав:
  mephala написав:

сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.


скажите єто вашим родствнникам инвалидов и погибших про "лайт режим"


вы где заканчивали университет по перекручиванию текста и спрыгивания с темы?
мы говорили про масштаб мобилизации. придерживайтесь заданной темы а не юлите.


нет смысла обьяснять цицькоцмудильнику законы диалектики . или ваши инвалиды пошли добровольно, или масштабы мобилизации таковы что нет
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО сейчас Зе и ко попробуют налюбить рашку с рпв еще разик. Очень нужен зерновой коридор через Чёрное море, поляки подтвердят ))) Под это зерно выведут еще не/много денег из страны, а там дальше по ситуации.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:17

  Игорь Алексеевич написав:Он обеспечивает себя там самостоятельно
когда мне говорят что человек с инфантильной жизненной позицией "нормально зарабатывает на жизнь" у меня возникает диссонанс, почему более опытные и ушлые до сих пор не вышвырнули его с теплого насиженного местечка.

Как правило, таких "успешных" деток крышует кто-то из родителей или супруг(а). Реже партнеры по бизнесу. Инфанта сразу видно по обвинению других в своих неудачах. Это 1й и ключевой признак. 2й признак "мне все должны". Могу ошибаться, но я увидел оба признака в вашем кейсе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пипец. череда евромайданов с самыми неодназначными последствиями
а совок в народных мозгах только укрепился
всё зря
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:24

  fox767676 написав:пипец. череда евромайданов с самыми неодназначными последствиями
а совок в народных мозгах только укрепился
всё зря

Можна Галю вивезти із села, але не село із Галі
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