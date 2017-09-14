vitaliiangel написав:а какие гарантии дала Польша? Британия взяла и вышла из ЕС. Колхоз дело добровольное и дружба с рф никогда не были критерием принятия / непринятия. Венгрия дружит с рф больше нашего, почему им по вашей логике не принять нас, а венгров не исключить?
Польща? Гарантії?))) Да зробила реформи. Запустила до себе мільйярди західного капіталу. Пов'язалася з Заходом по самі вуха.
А Україна? Бар'єри у вигляді корупції. Штукатурочні реформи в армії і т.д. Лише повномасштабка (співпадіння інтересів з Заходом -- відбиватися від навали ріії) хоч якось пов'язала, пов'язує. А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою. Бобуа ж чітко вказав на ключове -- в них ходу назад чи кудись нема. Тому вони поведуть елоїв ... на захист)) країни.
Угорщина тупо доїть обидві сторони... Користуючись слабкістю ЄС -- консенсусом в прийнятті рішень.
Навіщо? Нас. Приймати. Навіщо? Якщо Україна, вважай задарма, й так робить (вимушена робити) свою функцію. А Угорщина без 50 млрд. сплати навіть за дрібничку! не робить)))
тогда за что воюем если впереди всего один сценарий.
Так за оцей один сценарій і воюєм -- не опинитися на боці рфії.
Нічого ж в цьому плані не змінилося з самого початку... Навіть з 1991 року.
Про питання ціни ж говорили лише раніше. До повномасштабки. Пригадуєте -- для звільнення Криму поляже ..., тому тіко дипломатичний шлях. Тепер про ціну мови нема і близько. Часи змінилися, умови змінилися.
vitaliiangel написав:а какие гарантии дала Польша? Британия взяла и вышла из ЕС. Колхоз дело добровольное и дружба с рф никогда не были критерием принятия / непринятия. Венгрия дружит с рф больше нашего, почему им по вашей логике не принять нас, а венгров не исключить?
Польща? Гарантії?))) Да зробила реформи. Запустила до себе мільйярди західного капіталу. Пов'язалася з Заходом по самі вуха.
А Україна? Бар'єри у вигляді корупції. Штукатурочні реформи в армії і т.д. Лише повномасштабка (співпадіння інтересів з Заходом -- відбиватися від навали ріії) хоч якось пов'язала, пов'язує. А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою. Бобуа ж чітко вказав на ключове -- в них ходу назад чи кудись нема. Тому вони поведуть елоїв ... на захист)) країни.
Угорщина тупо доїть обидві сторони... Користуючись слабкістю ЄС -- консенсусом в прийнятті рішень.
Навіщо? Нас. Приймати. Навіщо? Якщо Україна, вважай задарма, й так робить (вимушена робити) свою функцію. А Угорщина без 50 млрд. сплати навіть за дрібничку! не робить)))
А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою. Логіка як в хотаба, що-що, а діалєктику професіонального воєнного не проп"єш.
flyman написав:А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою. Логіка як в хотаба, що-що, а діалєктику професіонального воєнного не проп"єш.
А по суті можна?
Бо це логіка стара, як світ. Пов'язати спільною справою))
flyman написав:А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою. Логіка як в хотаба, що-що, а діалєктику професіонального воєнного не проп"єш.
А по суті можна?
Бо це логіка стара, як світ. Пов'язати спільною справою))
логіка є , але вона не завжди спрацьовує. серед німецьких фронтовиків 1св, багато у 20х роках подалися до комуністів у нас - ківа, савченко
detroytred написав:Я вів мову не про прогнози, а про процес, логіку подій.
Прогнози або результати -- це зовсім інші предмети.
ну здрасьте. по логике событий и формируется прогноз к чему они приведут. У вас логика событий каким то боком ведёт к победе, основываясь на ложном предположении что мы нужны Западу. А я говорю ещё 5 лет таких побед и мы станем похожи на сомали. Западу нужно истощение рф, и он не против заплатить за это Украиной. Из этих пазлов ну никак не складывается "победа". Довести Украину до такого состояния что она не будет нужна ни Западу ни рф?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 10:47, всього редагувалось 2 разів.
Когда много говорят про наступление раши на Харьков или Сумы, то значит ждёмс реальных боевых сводок с др. участка военных действий. Если захватят г.Орехов, то могут тогда молотить артиллерией окраины города Запорожье. Под эти удары попадают два микр-на города с числ. населения более 300тыс.чел. Такой же сценарий разрушения города будет как в Херсоне, Никополе, Кривой Рог, частично Харьков. До г.Орехов от окопов прибл. 10-20 км.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 27 тра, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.