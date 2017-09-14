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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 836483658366836783688369>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:26

  vitaliiangel написав:а какие гарантии дала Польша? Британия взяла и вышла из ЕС. Колхоз дело добровольное и дружба с рф никогда не были критерием принятия / непринятия. Венгрия дружит с рф больше нашего, почему им по вашей логике не принять нас, а венгров не исключить?

Польща? Гарантії?)))
Да зробила реформи. Запустила до себе мільйярди західного капіталу. Пов'язалася з Заходом по самі вуха.

А Україна? Бар'єри у вигляді корупції. Штукатурочні реформи в армії і т.д.
Лише повномасштабка (співпадіння інтересів з Заходом -- відбиватися від навали ріії) хоч якось пов'язала, пов'язує.
А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою.
Бобуа ж чітко вказав на ключове -- в них ходу назад чи кудись нема. Тому вони поведуть елоїв ... на захист)) країни.

Угорщина тупо доїть обидві сторони...
Користуючись слабкістю ЄС -- консенсусом в прийнятті рішень.

Навіщо? Нас. Приймати. Навіщо?
Якщо Україна, вважай задарма, й так робить (вимушена робити) свою функцію.
А Угорщина без 50 млрд. сплати навіть за дрібничку! не робить)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:28

  detroytred написав:Навіщо? Нас. Приймати. Навіщо?
тогда за что воюем если впереди всего один сценарий. Даже не два.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:32

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Навіщо? Нас. Приймати. Навіщо?
тогда за что воюем если впереди всего один сценарий.

Так за оцей один сценарій і воюєм -- не опинитися на боці рфії.

Нічого ж в цьому плані не змінилося з самого початку...
Навіть з 1991 року.

Про питання ціни ж говорили лише раніше. До повномасштабки. Пригадуєте -- для звільнення Криму поляже ..., тому тіко дипломатичний шлях.
Тепер про ціну мови нема і близько.
Часи змінилися, умови змінилися.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:35

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:а какие гарантии дала Польша? Британия взяла и вышла из ЕС. Колхоз дело добровольное и дружба с рф никогда не были критерием принятия / непринятия. Венгрия дружит с рф больше нашего, почему им по вашей логике не принять нас, а венгров не исключить?

Польща? Гарантії?)))
Да зробила реформи. Запустила до себе мільйярди західного капіталу. Пов'язалася з Заходом по самі вуха.

А Україна? Бар'єри у вигляді корупції. Штукатурочні реформи в армії і т.д.
Лише повномасштабка (співпадіння інтересів з Заходом -- відбиватися від навали ріії) хоч якось пов'язала, пов'язує.
А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою.
Бобуа ж чітко вказав на ключове -- в них ходу назад чи кудись нема. Тому вони поведуть елоїв ... на захист)) країни.

Угорщина тупо доїть обидві сторони...
Користуючись слабкістю ЄС -- консенсусом в прийнятті рішень.

Навіщо? Нас. Приймати. Навіщо?
Якщо Україна, вважай задарма, й так робить (вимушена робити) свою функцію.
А Угорщина без 50 млрд. сплати навіть за дрібничку! не робить)))


А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою.
Логіка як в хотаба, що-що, а діалєктику професіонального воєнного не проп"єш.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:36

  detroytred написав:Так за оцей один сценарій і воюєм -- не опинитися на боці рфії.
у меня прогнозы хуже ваших. Если запад не даст нам всю силу их оружия и мощь экономик нас ждет судьба Чехословакии или Польши 1939г. Слишком не равны ресурсы, и слишком истощены наши собственные.

Другими словами, чтобы не проиграть Запад должен увеличивать военную и финансовую помощь ежегодно на 30-50%, потому что наши ресурсы истощены и это необходимо учитывать.

Сейчас ситуация хуже чем в 2022. А в 2025 будет хуже чем сейчас. Внимательно следим за цифрами помощи и делаем адекватные выводы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 10:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:38

  flyman написав:А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою.
Логіка як в хотаба, що-що, а діалєктику професіонального воєнного не проп"єш.

А по суті можна?

Бо це логіка стара, як світ. Пов'язати спільною справою))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:40

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Так за оцей один сценарій і воюєм -- не опинитися на боці рфії.
у меня прогнозы хуже ваших. Если запад не даст нам всю силу их оружия и мощь экономик нас ждет судьба Чехословакии или Польши 1939г. Слишком не равны ресурсы, и слишком истощены наши собственные.

Я вів мову не про прогнози, а про процес, логіку подій.

Прогнози або результати -- це зовсім інші предмети.

))))
Да тільки на реформування рибальства Польщі Єс виділяє 127 млрд.
А на нас скіко витрачає?
Отож...
Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 тра, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:42

  detroytred написав:
  flyman написав:А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою.
Логіка як в хотаба, що-що, а діалєктику професіонального воєнного не проп"єш.

А по суті можна?

Бо це логіка стара, як світ. Пов'язати спільною справою))


логіка є , але вона не завжди спрацьовує.
серед німецьких фронтовиків 1св, багато у 20х роках подалися до комуністів
у нас - ківа, савченко
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:44

  detroytred написав:Я вів мову не про прогнози, а про процес, логіку подій.

Прогнози або результати -- це зовсім інші предмети.
ну здрасьте. по логике событий и формируется прогноз к чему они приведут. У вас логика событий каким то боком ведёт к победе, основываясь на ложном предположении что мы нужны Западу. А я говорю ещё 5 лет таких побед и мы станем похожи на сомали. Западу нужно истощение рф, и он не против заплатить за это Украиной. Из этих пазлов ну никак не складывается "победа". Довести Украину до такого состояния что она не будет нужна ни Западу ни рф?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 10:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:44

Окупанти посилюють Запорізький напрямок великою кількістю військової техніки

https://www.slovoidilo.ua/2024/05/27/no ... yi-texniky

Когда много говорят про наступление раши на Харьков или Сумы, то значит ждёмс реальных боевых сводок с др. участка военных действий.
Если захватят г.Орехов, то могут тогда молотить артиллерией окраины города Запорожье. Под эти удары попадают два микр-на города с числ. населения более 300тыс.чел.
Такой же сценарий разрушения города будет как в Херсоне, Никополе, Кривой Рог, частично Харьков. :roll:
До г.Орехов от окопов прибл. 10-20 км. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 27 тра, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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