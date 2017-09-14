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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83658366836783688369>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:45

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:А коли через безпосередню війну з рфією пройде не 1-2% (як рахував Бобуа), а ..., то пов'язка буде ще більш гарантованою.
Логіка як в хотаба, що-що, а діалєктику професіонального воєнного не проп"єш.

А по суті можна?

Бо це логіка стара, як світ. Пов'язати спільною справою))


логіка є , але вона не завжди спрацьовує.
серед німецьких фронтовиків 1св, багато у 20х роках подалися до комуністів

Дик, я і не кажу, що я так хочу; і що обов'язково буде такий результат.

Я вказав на логіку процесу. Очікуваний результат.
Чому так відбувається і чому такі бажання. На намагання.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Про питання ціни ж говорили лише раніше. До повномасштабки. Пригадуєте -- для звільнення Криму поляже ..., тому тіко дипломатичний шлях.
Тепер про ціну мови нема і близько.
Часи змінилися, умови змінилися.

як писав вчора ИА - керівництво заявило що без союзників нам не перемогти. з іншого боку є думка що іншого виходу нема, бо ж Пу не хоче примирення. З цього робимо песимістичні прогнози які ведуть в глухий кут: в подальному умови навіть для РПВ будуть тільки гірші, територій та людей буде втрачено більше, інфраструктура буде й надалі знищуватись, боєздатність та мотивація новомобілізованих очевидно погіршуватись.
Згадуючи матаналіз, якщо взяти як константу такі поняття "будем просто воювати(с)", "страх поразки рф" то тривалість війни прямує до безкінечності, а рівень життя та кількість населення прямує до нуля.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:49

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Я вів мову не про прогнози, а про процес, логіку подій.

Прогнози або результати -- це зовсім інші предмети.
ну здрасьте. по логике событий и формируется прогноз к чему они приведут. У вас логика событий каким то боком ведёт к победе, основываясь на ложном предположении что мы нужны Западу. А я говорю ещё 5 лет таких побед и мы станем похожи на сомали. Западу нужно истощение рф, и он не против заплатить за это Украиной.

Здрасьтє.
Про пабєду (яку тим паче кожний вважає по своєму) поки мови не було.

Да навіть хоч ще рік продовження, да хоч ще один день або годину -- це вже для Заходу перемога.
Кожного дня ЗСУ нищить ого-го.
Хто ще за такі гроші отаке буде-зможе робити?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:52

  detroytred написав:Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде.
считать куда дяде сэму лучше тратить его деньги? это инфантилизм. Считайте сколько готовы потратить на нас, тогда картина маслом засияет другими оттенками.
  detroytred написав:Кожного дня ЗСУ нищить ого-го.
да да я читал что Бахмут станет для русни могилой после которой они уже не в состоянии будут наступать, а только обороняться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:54

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде.
считать куда дяде сэму лучше тратить его деньги? это инфантилизм. Считайте сколько готовы потратить на нас, тогда картина маслом засияет другими оттенками.

Ви про що?
Предмет який?

Я бачу на що ви витрачають гроші партнери. В тому числі на нас. І підтверджую, що це їм вигідно.
Навіть кожна зайва година вигідна.

Що саме ви заперечуєте?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:57

  detroytred написав:Предмет який?
предмет почему такую халяву как Украина не залить деньгами, забрав с "реформування рибальства Польщі Єс" 127 млрд. и еще с других мест, куда на ваш взгляд можно было бы не тратиться? Потому что никакой халявы нет. В довоенную Украину надо было бы влить триллион, а в послевоенную два триллиона. Ни к 1му ни ко 2му прайсу Запад не готов. А от истощения рф колбаса в вашем холодильнике не появится.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:01

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Предмет який?
предмет почему такую халяву как Украина не залить деньгами, забрав с "реформування рибальства Польщі Єс" 127 млрд. и еще с других мест, куда на ваш взгляд можно было бы не тратиться?

Тому що оптімум є.
Для них це оптімально.
Калькулятор...

Мінімум грошей дають цілком достатній для них результат.
Їх цей результат за такі! гроші цілком влаштовує.

Не влаштовувало б, то приймали б інші рішення, інші дії, інші розміри допомоги.

Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат.
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.

І ковбаса в холодильнику українця для них не грає ролі.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:да да я читал что Бахмут станет для русни могилой после которой они уже не в состоянии будут наступать, а только обороняться.

А до Бахмута был - Мариуполь. И где сейчас его защитники. Про них уже начали забывать после Бахмута. Сейчас забудут защитников Бахмута и переключатся на защитников Харькова. А кто хочет с дивана кричать - биться лопатами до последнего чел, то поднимите попу и сходите на кладбище. Там каждый день по несколько раз с 10.00 и до 16.00 играет гимн Украины с трёх разовым выстрелом и плачь родных и близких с проклятием в сторону пуйла и ЗЕ.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 27 тра, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:04

  detroytred написав:Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат.
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
идиллия. точнее онейроидный синдром если бы мы ещё не истощались) Истощившись, кто будет давать партнерам результат который они якобы "практично повністю контролюють". Разрушение энергетики партнеров тоже устраиват?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 11:06

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат.
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
если бы мы ещё не истощались)

Так тому й повторюю -- що понад усе?

І так само, як на питання Успіха та М-аудіо, відповідей обмаль. Бо незручне.
А це ключове. Корінці.

Проще: чим ким треба пожертвувати?
Як визначити? І хто візьме на себе роль Бога, якщо не буде консенсусу у визначенні?
Отже часи, коли кого класти на алтарі визначали ті, хто начебто від Бога, якось давно минули.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 тра, 2024 11:14, всього редагувалось 2 разів.
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