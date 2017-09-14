detroytred написав:Я вів мову не про прогнози, а про процес, логіку подій.
Прогнози або результати -- це зовсім інші предмети.
ну здрасьте. по логике событий и формируется прогноз к чему они приведут. У вас логика событий каким то боком ведёт к победе, основываясь на ложном предположении что мы нужны Западу. А я говорю ещё 5 лет таких побед и мы станем похожи на сомали. Западу нужно истощение рф, и он не против заплатить за это Украиной.
Здрасьтє. Про пабєду (яку тим паче кожний вважає по своєму) поки мови не було.
Да навіть хоч ще рік продовження, да хоч ще один день або годину -- це вже для Заходу перемога. Кожного дня ЗСУ нищить ого-го. Хто ще за такі гроші отаке буде-зможе робити?
Тоді якось треба кінчати з цією халявою? Або давайте війська нато, або дві найбільш боєздатні армії трошки пограбують Польшу?
detroytred написав:Проще: чим ким треба пожертвувати?
я не могу привести к вас к мысли что партнеры дают недостаточно финансов и вооружения не потому что
detroytred написав:Для них це оптімально.
detroytred написав:Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
. Оптимально либо дать всю мощь и сохранить Украину с большей частью населения, или не помогать вообще, сказать мы не верим в вашу победу или что то такое. А так лягушку варят на медленном огне в надежде на чудо.
Зокрема, до персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста пропонують віднести:
номери телефонів; адреси електронної пошти; відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації; відомості по володіння іноземними мовами; відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю; відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України та в’їзд в Україну; відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом; дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП; відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи; відомості про статус ветерана війни; відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну; відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами; відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання; відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності; відомості про осіб, зниклих безвісти.
detroytred написав:Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат. Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
идиллия. точнее онейроидный синдром если бы мы ещё не истощались) Истощившись, кто будет давать партнерам результат который они якобы "практично повністю контролюють". Разрушение энергетики партнеров тоже устраиват?
Партнеров устраивает даже то, что мы сейчас заняты друг другом и им ничего не угражает. Вот это главная статья расходов. Для этого можно и ЗАЭС рвануть при необходимости.
Mimohod написав:Партнеров устраивает даже то, что мы сейчас заняты друг другом
вы невнимательны. Ключевое слово истощение. Критично истощившись мы не сможем далее "быть заняты друг другом". Ранее были расчёты (в т.ч. и у Запада) что росия быстро истощится и война закончится. На этом строилась вся наша пропаганда сколько мы сожгли их танков/самолетов, типа вот вот им нечем будет воевать. И ракеты закончатся. Сейчас педалируют другую ложь, мобилизуем всех и ух как полетим аж до мацквы. А главное скромно умалчивается, сколько нам дают и сколько нам надо ресурсов на 2024-2026 и далее, с учетом ежедневных разружений и геометрической прогрессии.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 11:26, всього редагувалось 2 разів.
Зокрема, до персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста пропонують віднести:
номери телефонів; адреси електронної пошти; відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації; відомості по володіння іноземними мовами; відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю; відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України та в’їзд в Україну; відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом; дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП; відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи; відомості про статус ветерана війни; відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну; відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами; відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання; відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності; відомості про осіб, зниклих безвісти.
detroytred написав:Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат. Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
але ж якщо сильно захопитись цим повільним дозуванням, можна проспати момент коли баланс буде втрачено безповоротно і навіть поставка запізнілих 1000 хаймерсів / 100 патріотів уже не поверне ситуацію назад