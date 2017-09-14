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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:29
Letusrock написав: detroytred написав:
Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат.
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
але ж якщо сильно захопитись цим повільним дозуванням, можна проспати момент коли баланс буде втрачено безповоротно і навіть поставка запізнілих 1000 хаймерсів / 100 патріотів уже не поверне ситуацію назад
я не считаю детроида дураком, но и не могу ему этого объяснить. Критически истощившись мы потребуем в десятки раз больше помощи, чем просим сейчас. Потому что каждый день разрушается экономика. Никакого оптимального сценария для Запада не происходит. В один день станет вопрос либо увеличивать кратно помощь либо прекратить её полностью. Оптимально чтобы этот вопрос никогда не ставал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 тра, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:30
detroytred написав:
Віталій
У вас своє бачення, що партнерам вигідніше, в мене своє.
Тільки моє співпадає з їх діями і можливими цілями.
А ваше -- що діють вони
від безвиходдя, без цілі, з надією на диво? Так?
як один з варіантів цілком може бути.
Союзники ж налаштовувались на тижневу війну, потім уряд в еміграції, партизанщина.
І зараз зіштовхнулись з реальною конвекційною війною на яку взагалі ніхто не розраховував у 21 сторіччі. Тому й будують плани хаотично, програючи осі зла в швидкості прийняття рішень (бо ж там диктатура а тут кожен на себе ковдру тягне плюс бюрократія плюс політика)
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:32
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
да да я читал что Бахмут станет для русни могилой после которой они уже не в состоянии будут наступать, а только обороняться.
А до Бахмута был - Мариуполь. И где сейчас его защитники. Про них уже начали забывать после Бахмута. Сейчас забудут защитников Бахмута и переключатся на защитников Харькова. А кто хочет с дивана кричать - биться лопатами до последнего чел, то поднимите попу и сходите на кладбище. Там каждый день по несколько раз с 10.00 и до 16.00 играет гимн Украины с трёх разовым выстрелом и плачь родных и близких с проклятием в сторону пуйла и ЗЕ.
А ще РПВ нізя, бо ж "рфія посилиться і знову нападе". Як бачимо, і без РПВ вони нормально посилюються, на відміну від нас.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:33
❗️Застосунок від Міноборони «Резерв+» не має жодної юридичної сили, а носить виключно інформаційний характер.
Про це йдеться у розділі додатку «Питання і відповіді». Сам додаток не може використовуватися у випадках, коли військовозобов'язаний має представити відповідний документ.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:34
vitaliiangel написав: Mimohod написав: vitaliiangel написав:
вы невнимательны. Ключевое слово истощение. Критично истощившись мы не сможем далее "быть заняты друг другом".
Критично истощившись мы перестанем быть угрозой
для Запада?
Если сейчас сказать "айда с русскими на Польшу", то очередь в ТЦК будет как в первые дни. А сзч локти кусать будут. Бедный всегда готов ограбить багатого, это основная движущая сила истории
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:36
detroytred написав:
Віталій
У вас своє бачення, що партнерам вигідніше, в мене своє.
Тільки моє співпадає з їх діями і можливими цілями.
А ваше -- що діють вони від безвиходдя, без цілі, з надією на диво? Так?
нет. мое видение что к геометрическому росту помощи Запад не готов. Поэтому к нам перестали ездить 1е лица, нам почти официально отказало НАТО, Байден не едет в Швейцарию. Цель: прекращение помощи или её сильное сокращение. Лучше если это совпадёт с перемирием. А если не совпадёт ну ок, тогда война до полного истощения одной или обоих сторон.
все остальные возможные сценарии противоречат реальности.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:38
Mimohod написав:
Если сейчас сказать "айда с русскими на Польшу", то очередь в ТЦК будет как в первые дни. А сзч локти кусать будут. Бедный всегда готов ограбить багатого, это основная движущая сила истории
Муж флер тоже пойдет? И холява будет уже ковырять мозги во Львове?
Не верю(с)
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