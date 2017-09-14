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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:10
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Я вів мову не про прогнози, а про процес, логіку подій.
Прогнози або результати -- це зовсім інші предмети.
ну здрасьте. по логике событий и формируется прогноз к чему они приведут. У вас логика событий каким то боком ведёт к победе, основываясь на ложном предположении что мы нужны Западу. А я говорю ещё 5 лет таких побед и мы станем похожи на сомали. Западу нужно истощение рф, и он не против заплатить за это Украиной.
Здрасьтє.
Про пабєду (яку тим паче кожний вважає по своєму) поки мови не було.
Да навіть хоч ще рік продовження, да хоч ще один день або годину -- це вже для Заходу перемога.
Кожного дня ЗСУ нищить ого-го.
Хто ще за такі гроші отаке буде-зможе робити?
Тоді якось треба кінчати з цією халявою? Або давайте війська нато, або дві найбільш боєздатні армії трошки пограбують Польшу?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:13
detroytred написав:
Проще: чим ким треба пожертвувати?
я не могу привести к вас к мысли что партнеры дают недостаточно финансов и вооружения не потому что
detroytred написав:
Для них це оптімально.
detroytred написав:
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
. Оптимально либо дать всю мощь и сохранить Украину с большей частью населения, или не помогать вообще, сказать мы не верим в вашу победу или что то такое. А так лягушку варят на медленном огне в надежде на чудо.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:18
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат.
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
идиллия. точнее онейроидный синдром если бы мы ещё не истощались) Истощившись, кто будет давать партнерам результат который они якобы "практично повністю контролюють". Разрушение энергетики партнеров тоже устраиват?
Партнеров устраивает даже то, что мы сейчас заняты друг другом и им ничего не угражает. Вот это главная статья расходов. Для этого можно и ЗАЭС рвануть при необходимости.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:19
Віталій
У вас своє бачення, що партнерам вигідніше, в мене своє.
Тільки моє співпадає з їх діями і можливими цілями.
А ваше -- що діють вони від безвиходдя, без цілі, з надією на диво? Так?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:20
Mimohod написав:
Партнеров устраивает даже то, что мы сейчас заняты друг другом
вы невнимательны. Ключевое слово истощение. Критично истощившись мы не сможем далее "быть заняты друг другом". Ранее были расчёты (в т.ч. и у Запада) что росия быстро истощится и война закончится. На этом строилась вся наша пропаганда сколько мы сожгли их танков/самолетов, типа вот вот им нечем будет воевать. И ракеты закончатся. Сейчас педалируют другую ложь, мобилизуем всех и ух как полетим аж до мацквы. А главное скромно умалчивается, сколько нам дают и сколько нам надо ресурсов на 2024-2026 и далее, с учетом ежедневных разружений и геометрической прогрессии.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 тра, 2024 11:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:23
vitaliiangel написав: Mimohod написав:
Партнеров устраивает даже то, что мы сейчас заняты друг другом
вы невнимательны. Ключевое слово истощение. Критично истощившись мы не сможем далее "быть заняты друг другом".
Критично истощившись мы перестанем быть угрозой. Одной пешкой на доске меньше.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:25
detroytred написав:
Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат.
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
але ж якщо сильно захопитись цим повільним дозуванням, можна проспати момент коли баланс буде втрачено безповоротно і навіть поставка запізнілих 1000 хаймерсів / 100 патріотів уже не поверне ситуацію назад
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:26
Mimohod написав: vitaliiangel написав: Mimohod написав:
Партнеров устраивает даже то, что мы сейчас заняты друг другом
вы невнимательны. Ключевое слово истощение. Критично истощившись мы не сможем далее "быть заняты друг другом".
Критично истощившись мы перестанем быть угрозой
для Запада?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:29
Letusrock написав: detroytred написав:
Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат.
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
але ж якщо сильно захопитись цим повільним дозуванням, можна проспати момент коли баланс буде втрачено безповоротно і навіть поставка запізнілих 1000 хаймерсів / 100 патріотів уже не поверне ситуацію назад
я не считаю детроида дураком, но и не могу ему этого объяснить. Критически истощившись мы потребуем в десятки раз больше помощи, чем просим сейчас. Потому что каждый день разрушается экономика. Никакого оптимального сценария для Запада не происходит. В один день станет вопрос либо увеличивать кратно помощь либо прекратить её полностью. Оптимально чтобы этот вопрос никогда не ставал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 тра, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:30
detroytred написав:
Віталій
У вас своє бачення, що партнерам вигідніше, в мене своє.
Тільки моє співпадає з їх діями і можливими цілями.
А ваше -- що діють вони
від безвиходдя, без цілі, з надією на диво? Так?
як один з варіантів цілком може бути.
Союзники ж налаштовувались на тижневу війну, потім уряд в еміграції, партизанщина.
І зараз зіштовхнулись з реальною конвекційною війною на яку взагалі ніхто не розраховував у 21 сторіччі. Тому й будують плани хаотично, програючи осі зла в швидкості прийняття рішень (бо ж там диктатура а тут кожен на себе ковдру тягне плюс бюрократія плюс політика)
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