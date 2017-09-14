|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:32
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
да да я читал что Бахмут станет для русни могилой после которой они уже не в состоянии будут наступать, а только обороняться.
А до Бахмута был - Мариуполь. И где сейчас его защитники. Про них уже начали забывать после Бахмута. Сейчас забудут защитников Бахмута и переключатся на защитников Харькова. А кто хочет с дивана кричать - биться лопатами до последнего чел, то поднимите попу и сходите на кладбище. Там каждый день по несколько раз с 10.00 и до 16.00 играет гимн Украины с трёх разовым выстрелом и плачь родных и близких с проклятием в сторону пуйла и ЗЕ.
А ще РПВ нізя, бо ж "рфія посилиться і знову нападе". Як бачимо, і без РПВ вони нормально посилюються, на відміну від нас.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4378
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:33
❗️Застосунок від Міноборони «Резерв+» не має жодної юридичної сили, а носить виключно інформаційний характер.
Про це йдеться у розділі додатку «Питання і відповіді». Сам додаток не може використовуватися у випадках, коли військовозобов'язаний має представити відповідний документ.
ㅤ
Табличка экслель)
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2719
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:36
detroytred написав:
Віталій
У вас своє бачення, що партнерам вигідніше, в мене своє.
Тільки моє співпадає з їх діями і можливими цілями.
А ваше -- що діють вони від безвиходдя, без цілі, з надією на диво? Так?
нет. мое видение что к геометрическому росту помощи Запад не готов. Поэтому к нам перестали ездить 1е лица, нам почти официально отказало НАТО, Байден не едет в Швейцарию. Цель: прекращение помощи или её сильное сокращение. Лучше если это совпадёт с перемирием. А если не совпадёт ну ок, тогда война до полного истощения одной или обоих сторон.
все остальные возможные сценарии противоречат реальности и как минимум не оптимальны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 тра, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23466
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:46
Letusrock написав: detroytred написав:
Я не знаю, як ще вам поснити свою думку --- партнери практично повністю контролюють результат.
Їх влаштовує такий результат за таку ціну.
але ж якщо сильно захопитись цим повільним дозуванням, можна проспати момент коли баланс буде втрачено безповоротно і навіть поставка запізнілих 1000 хаймерсів / 100 патріотів уже не поверне ситуацію назад
Так повторюсь -- гра партнерів безпрограшна. В них чітко: допомога-результат. Скільки дали, такий результат отримали.
(навіть на порядки більший. З плечем. За рахунок героїзму та натхнення українців).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28710
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:49
vitaliiangel написав:
я не считаю детроида дураком, но и не могу ему этого объяснить. Критически истощившись мы потребуем в десятки раз больше помощи, чем просим сейчас. Потому что каждый день разрушается экономика.
)))
А хто нам тоді її дасть?)))
На нашу вимогу)))
З нами розрахунок одразу. Біля каси. Точніше ми розраховуємо одразу, не відходячи від каси.
Навпаки!
Це Україна вже! напрацювала на сотні мільярдів вперед. Робота є, а гроші - потім (на відновлення))) - це так зветься. Щоб одразу не платить.
А чому одразу не дати?
Щоб Україна їх не на майбутнє відновлення тримала, а снаряди закупила. Гроші на які чехи і досі збирають)))
Ну і навіть просто на рахунку ці гроші б гріли душу...
Були б гарантією для отих, кому по 15 млн.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 27 тра, 2024 11:54, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28710
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:52
detroytred написав:
А хто нам тоді її дасть?)))
На нашу вимогу)))
Думали что война ненадолго и 1й год помогали с энтузиазмом. 2й год помогали но уже без энтузиазма. а 3й жизнь покажет.
detroytred написав:
Так повторюсь -- гра партнерів безпрограшна.
если вы купили на 100 тысяч лотерейных билетов и ни один не выиграл, это точно беспроигрышная игра? В нас влили больше 100 ярдов помощи. Перестать вливать = проигрыш, продолжать вливать по 60 ярдов и дальше (до бесконечности) = проигрыш. А выигрыш где? рф не истощилась. Кажется в этом видели выигрыш.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 тра, 2024 11:56, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23466
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:52
Бетон написав:
❗️Застосунок від Міноборони «Резерв+» не має жодної юридичної сили, а носить виключно інформаційний характер.
Про це йдеться у розділі додатку «Питання і відповіді». Сам додаток не може використовуватися у випадках, коли військовозобов'язаний має представити відповідний документ.
це і так було ясно, але невже всі, йдучі по хліб, беруть документ? штраф же ж величезний, і косити бабло силовики можуть на раз-два. Але і в новинах не чути про штрафи. Яка взагалі ситуація? Суворість законів компенсується їх невиконанням?
-
TipTop
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:55
vitaliiangel написав: detroytred написав:
А хто нам тоді її дасть?)))
На нашу вимогу)))
Думали что война ненадолго и 1й год помогали с энтузиазмом. 2й год помогали но уже без энтузиазма. а 3й жизнь покажет.
Ні.
Вже давним давно партнери заявили, що війна на роки.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28710
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:58
detroytred написав:
Вже давним давно партнери заявили, що війна на роки.
тем более.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23466
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 тра, 2024 11:59
путин неадекват или имел договоренности с другими странами по поводу захвата Украины, - Зеленский для The New York Times.
"Он неадекватный человек, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или знал, что ему за это ничего не будет. А значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена", - заявил он.
Ну шо, начала разыгрываться карта - Запад нас кинул?
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|40825
|
|
|1493
|201381
|
|
|6076
|655680
|
|